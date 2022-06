COLUMNA El rincón de los miércoles #22Jun

- Publicidad -

Tenemos en lo más personal un gran afecto por la República de Colombia. Es por ese motivo que nos afecta, como a cualquier venezolano, su desarrollo político y social.El fin de semana tuvimos atentos su proceso electoral donde se elegiría el Presidente de la República. El pueblo colombiano, entonces, se decantó por el exalcalde de Bogotá y Senador Gustavo Petro, cuya vida pública ha estado muy activa y polémica. Su contendor fue el Ingeniero Rodolfo Hernández, un empresario que sorprendió a todos en la primera vuelta del proceso con una alta votación.Llegó Hernández enfrentando a Petro y, hasta favorito en las encuestas y a la izquierda colombiana hasta el dia domingo cuando concluyó el conteo de papeletas donde Petro gana con una amplia mayoría. Nunca pude imaginar esa victoria por varias razones que tienen que ver con la división de opiniones en un país que aún no encontraba la vía de una paz duradera y un entendimiento entre los sectores de la izquierda y la derecha. Petro, a la distancia, era un mal candidato, en cambio Hernández prometía una nueva era a sus seguidores. Y era un mal candidato si tomamos en cuenta su pasado político y muy cercano a los responsables de sucesos violentos que han ocurrido en Colombia desde varias décadas, no solamente como ex militante de la guerrilla, sino también como alcalde de la capital. Además la aparición de una Senadora en la TV venezolana formulando una serie de acusaciones contra la dirigencia política del país, concretamente al Presidente en ejercicio. Esa intervención de la Senadora ocurrió un día antes de las elecciones, creando cierta suspicacia entre los votantes. El número de partidarios de Gustavo Petro creció hasta contabilizar 11 millones, suficientes para ganar la Presidencia. Lo deseado ahora es que el nuevo mandatario electo pueda conducir al país por una senda que mejore las condiciones de vida de los colombianos, y a los que todavía suponen que las armas son necesarias para controlar, o terminar la actividad de los guerrilleros y el negocio de la droga. Lo único cierto que sabemos es que Petro ha prometido reanudar relaciones con Venezuela.

II

- Publicidad -

Mi abuelo solía hablar de verle el queso a la tostada cuando, en su tiempo, la economía hogareña apenas alcanzaba para ir de compras a un mercadillo y llevar a casa el pan nuestro de cada día. Los venezolanos de esa época eramos unos pocos millones y podían conformarse con poco dinero para resolver sus necesidades sin mucho apremio, por lo cual la situación no era desesperada en extremo, Muy diferente en estos tiempos, cuando la población se triplicó exigiendo mayores recursos que tienen que ver con el alza de los precios de la llamada cesta básica, imposible de adquirir. El gobierno, como es lógico suponer, en una crisis como la que nos azota, ha podido ingeniárselas para mejorar las condiciones económicas de los venezolanos,y a pesar de las millonarias reservas petroleras del mundo. Es de suponer que algo ha salido deficiente en la administración de esa riqueza tan abundante. Está suficientemente claro que no hemos podido detectar las causas. aunque sospechamos de quienes han sido. Hemos perdido mucho tiempo en debates políticos insustanciales desde el día en que descubrimos el tesoro que yace en el subsuelo. Por años, los habitantes de esta tierra bendecida han esperado que sus beneficiarios la aprovechen y mejoren las condiciones de vida de quienes siguen a la espera de otro milagro de la madre Naturaleza.

III

TV: Venevisión está celebrando los 50 años de Sábado Sensacional con una programación especial donde rescatan los espacios dedicados a las grandes figuras que actuaron en el pasado. Ya vimos la semana pasada a Liz, la hermosa cantante que inició su vida artística con la orquesta Los Melódicos, quien todavía conserva su fantástica silueta. Recordaron igualmente a Amador Bendayán y a Gilberto Correa, uno de los buenos conductores del maratónico programa. En cuanto a la televisión regional hay bastante actividad en Promar en el ámbito informativo que alterna con los espacios de entretenimiento, la mayoría animados por bellas conductores formadas en la propia planta. En Latina y Somos, la programación está dedicada a la información regional y temas de carácter local producido con talento larense. el cuarto canal prefiere los musicales las 24 horas de transmisión continua, En el horario matutino, en oportunidades, pone en el aire un noticiero. La mayoría conde esos canales tienen sus propios corresponsales. No hay muchas horas para las películas por los altos costo de exhibición, pero se defienden con programas en vivo, y lo hacen bastante bien.

- Publicidad -

IV

No deja de ser una ironía que con el agua que nos llega generosamente del cielo, la mayoría de las comunidades de nuestra ciudad padezca de esta prolongada sequía. En el centro de barquisimeto las quejas se multiplican esperando una respuesta de la hidrológica. Me cuentan en un correo que en algunos barrios han decidido utilizar recipientes en esos momentos cuando amenaza lluvia para abastecerse. Cosas veredes, Sancho amigo.

LRM