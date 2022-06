Son titulares miércoles #22Jun

- Publicidad -

Foro Penal documentó 95 casos de tortura en Venezuela entre 2020 y 2021; 481 personas fueron detenidas arbitrariamenteUrgen liberar al exmarine Matthew Heath, preso en Venezuela, tras intento de suicidio.Vente Venezuela: “Petro es enemigo de todas las libertades que conocemos, pero también es el rostro renovado de un proyecto que sí es derrotable” (Comunicado) Reportaje de The Washington Post que desnuda los escándalos de abuso sexual dentro de la Iglesia católica venezolana https://t.co/lMWh1wBUqG»Estamos en la calle por un salario digno»: trabajadores del sector público alzaron su voz contra las políticas del régimenLeón Natera denunció la detención ilegal de más de 40 médicos en los últimos diez días en el país Trabajadores públicos exigen salario digno y rechazan imposición de la Onapre Pescaderías de Ocumare de la Costa registraron pérdidas por el orden del 60% en producto tras apagón de siete díasNúcleo de la UCV en Barquisimeto registra tres robos en lo que va de añoMedianálisis rindió homenaje póstumo al abogado Félix Otamendi #21Jun – José Trujillo: «Más de 700 familias en el sur de Maracay pueden perder sus casas por la crecida del lago de Valencia»Jubilados y pensionados del IVSS en Falcón no quieren más burlas del gobierno Corte Argentina confirma juicio a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción Gremios alzaron su voz en apoyo a los trabajadores universitarios en Aragua Una vez más calentaron las calles los representantes de diversos gremios afectados por el incumplimiento de pagos y beneficios por parte del Estado.Escasez y corrupción se incrementan en las estaciones de servicio subsidiadasLa miseria madurista: Salario mínimo de Venezuela apenas cubre 5% de canasta alimentaria de US$477,52.IATA pidió a gobiernos garantizar despliegue seguro de redes 5G para evitar interferencias.Autoridades universitarias piden a la AN abrir una investigación sobre Plan Universidad Bella.Habitantes de Barcelona acudieron a la Cantv para denunciar avería que afecta a cuatro mil usuarios Denuncian intoxicación de 15 niños por medicamento vencido Cerraron 120 negocios en El Tigre en un mes Instigación a la rebelión: un delito que se imputa sin bases y con frecuencia en Venezuela Trabajadores se concentraron en Caracas en rechazo al instructivo Onapre Fetracarabobo: Las inspectorías del trabajo no atienden reclamos de los trabajadores Incumplimientos salariales llevan a un nuevo paro en la Acería de Palanquillas de Sidor Encontraron sin vida a niños arrastrados por el río Escalante en Mérida Un avión de Red Air MD-82 que llegaba desde Santo Domingo🇩🇴 al Aeropuerto Internacional de Miami🇺🇸 se incendió después de hacer un aterrizaje forzoso, 4 heridosFiscal argentina pidió investigar por ‘terrorismo’ al piloto y el resto de la tripulación del avión venezolano-iraní BNC anunció breve cese de operaciones para adecuar su plataforma tras compra de BOD Diario de Cuba: Régimen cubano usa a médicos de la isla en Venezuela para imponer tendencias en Twitter InternacionalesArgentina evita envío de más de 1,5 toneladas de cocaína a Europa “No vamos a expropiar a nadie”: la vicepresidenta Francia Márquez habló de los planes del gobierno de PetroEstrepitosa caída de Ecopetrol, la empresa más grande y productiva de los colombianos, tras triunfo de PetroEl Bitcoin recupera la barrera de los $20.000 durante el fin de semana aunque se mantiene con una clara tendencia a la baja, junto con todo el mercado cripto.Último jefe de las Farc Rodrigo Londoño, alias “Timochenko” reconoció públicamente delitos de lesa humanidad Elon Musk advirtió que una recesión en EEUU es “inevitable” Misteriosos viajes de Melba, el buque que une a Venezuela y Cuba con México Capturaron en Hungría a Mayor Carvalho, el peligroso «Pablo Escobar brasileño» Elección de Gustavo Petro pone a prueba la alianza de Colombia con EEUU Papa Francisco le confesó a obispos brasileños que no piensa renunciar.Ahora Rusia amenaza a Lituania por el «bloqueo» contra Kaliningrado: «Nuestra respuesta afectara gravemente a su población» Rusia no descarta la pena de muerte para los combatientes estadounidenses capturadosCandidatura de Ucrania a la UE por buen camino: los Veintisiete apoyaron la propuesta por unanimidad en un primer debate Rusia bloqueó en su territorio el acceso al portal del diario británico ‘The Telegraph’ Colombia: prevén caída de las acciones petroleras y alza fuerte del dólar tras victoria de PetroMacron rechazó dimisión de primera ministra tras resultados de las elecciones del pasado domingo.Ucrania confirmó ataque contra una plataforma petrolera rusa en el mar Negro Ascienden a 171 los casos de viruela del mono detectados en la provincia canadiense de Quebec EE.UU.: Lanzan sistema de drones para rastrear tortugas marinas amenazadas y en peligro de extinción en alta mar Biden agradeció a Pedro Sánchez la ayuda de España tras la invasión rusa a Ucrania López Obrador advierte que frenazo económico en EEUU afectaría remesas a México Transportistas de carga pesada de Perú, anuncian nuevo paro por altos precios de combustibles Elon Musk confirmó que Tesla despedirá un 3,5% de sus empleados de oficina Elon Musk reveló que aún quedan “asuntos sin resolver” para consumar la compra de TwitterKeiko Fujimori anuncia que se separa de su actual esposo, Mark Vito Villanella. Iván Duque anuncia fin de emergencia sanitaria en Colombia La sequía en Italia es tan intensa que salió a flote un barco naufragado en la Segunda Guerra MundialGobierno de Colombia confirma extradición a EE.UU. de la hermana de ‘Otoniel’ y tres integrantes del Clan del Golfo Crean en Washington el primer museo en el mundo sobre las ‘Víctimas del Comunismo’ Bill Cosby es declarado culpable de un caso de agresión sexual en 1975Los Obama producirán podcasts para Amazon tras su ruptura con Spotify Deportes:Conmoción en la NBA: murió un ex jugador de 25 años que había engordado 65 kilos en 36 meses Coste final de los JJ.OO de Tokio ascendió a 12.310 millones de euros.Qatar 2022 se convirtió en el primer Mundial en lograr la certificación internacional de sustentabilidad