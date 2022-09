PulsoEmpresarial ¡Garnier cada vez está más cerca de ti ahora, a través de MercadoLibre!

- Publicidad -

¡Después de tantos años en el mercado preocupándose por la belleza y el bienestar de sus consumidores, Garnier finalmente se encuentra más cerca de ti! ¿Qué pensarías si te dijéramos que puedes conseguir tus productos favoritos con un solo click? ¡Listo! ¡En la puerta de tu casa! Garnier llega al mercado de compra Online a través de su nueva tienda en Mercado libre Venezuela; ofreciendo la misma calidad de siempre, ahora podrás obtener tus productos favoritos desde la comodidad de tu hogar.

Bajo este concepto y celebrando esta buena noticia, Garnier introduce una nueva imagen en sus productos, brindando innovación y frescura, con los mismos beneficios y calidad que los caracteriza.

Garnier ofrece opciones de cuidado de la piel y cabello para todo tipo de necesidades. Se centran en beneficiar no sólo a sus consumidores, sino también al ambiente. ¡Todos sus productos son cruelty free! Esto significa que no realizan pruebas ni testeos en animales; recuerda siempre, donde quieras que estés hay un producto Garnier para ti.

Nuestra línea de cuidado facial Skin Active tenemos las mascarillas Garnier HidraBomb, ideales para hidratar y purificar los poros obstruidos, eliminar el exceso de grasa y las impurezas. Tenemos una mascarilla para todo tipo de piel; ¡Además la línea Express Aclara cuenta con agua micelar, crema hidratante y gel limpiador con aclarante para unificar los tonos de tu rostro!

Por su puesto que no podíamos dejar de hablar de la línea de Shampoo y Acondicionadores Garnier Fructis; que contienen fórmulas mejoradas y envases reciclables. Gracias a la combinación de super frutas y activos científicos, podrás lucir un cabello más fuerte y sano. Continuando con el cuidado especializado de Garnier, ofrecen la línea Nutrisse, una coloración en crema que aporta nutrición con tonos vibrantes, infusionada con aceites de aguacate sin amoníaco. Está disponible en 10 tonos, con un 100 % de cobertura de canas, te ofrece un cabello 3 veces más hidratado y fuerte. Y a su vez, la línea Cor Intensa con amoníaco, utiliza una fórmula con aceite de flores para asegurar un color intenso y cobertura 100% disponible en 8 tonos desde negros castaños y rubios.

El cuidado corporal no se podía quedar atrás y por ello está presente la Línea de antitranspirantes Garnier Obao For Women and Men: controla la transpiración durante todo el día brindándote 48 horas de protección contra el mal olor y sin irritar la piel.

Todos estos productos y mucho más de Garnier estarán disponibles en la plataforma de Mercado Libre Venezuela.

Con este gran paso no hay duda de que luego de un siglo de experiencia y conocimientos, Garnier sólo refuerza la gran misión que tienen de ofrecer productos eficientes e innovadores para el cuidado capilar y de la piel; con presencia en más de 120 países, creciendo e innovando cada día a través de sus productos e investigación constante; convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la belleza internacional e inspirando al bienestar de la naturaleza, porque siempre es Garnier, Naturalmente.

