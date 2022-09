Enrique Jaramillo Barnes, el escritor que se atreve #23Sep

- Publicidad -

Por Violeta Villar / www.lawebdelasalud.com

Un libro nuevo equivale a una vida ya contada: con su principio y final. Lo interesante es que cada libro es el de muchos inicios, y también complejos finales, según cada lector y sus vivencias.

- Publicidad -

Cada libro, es, de manera indefectible, vida contada de su autor, que en la cercanía o la lejanía de sus propios argumentos o historias, se lee como un nosotros.

Enrique Jaramillo Barnes, escritor, arquitecto e ilustrador, se ha ocupado de la buena tarea de buscar principios y finales que ahora derivan en dos libros de cuentos ilustrados: Anatomía (2020) y Transiciones (2022).

Ambos serán presentados en un acto con amigos, conocidos y lectores ansiosos de contarse. Será este jueves 22 de septiembre, a las 7:00 p.m. en la sede de la Biblioteca Nacional.

- Publicidad -

Presentarán los libros, los escritores Danae Brugiati Boussounis y Joel Bracho Ghersi, moderados por Dionisio Guerra.

Sobre Transiciones contará el propio autor en la introducción del libro, que “a finales del 2020 (durante la cuarentena por pandemia), cuando estuvo impreso mi primer libro de cuentos, Anatomía, escribí otros diez cuentos que forman parte de Transiciones, y casi dos años después (2022), aún seguía revisándolos y dándoles la vuelta».

Le puso «feliz término» cuando sintió la presión de la editorial para entregar el libro.

El libro, con 57 cuentos, diseño de la empresa Studio57, de Yari Hernández, su esposa, con ilustraciones de Jaramillo Barnes, agrega otro cálido elemento familiar: la revisión ortográfica estuvo a cargo de su madre, Sadia Barnes, y la edición del libro, de su padre, Enrique Jaramillo Levi, a nombre de Foro / taller Sagitario Ediciones, así que hay una evocación amorosa en la construcción.

Para el desarrollo de los cuentos utilizó tres técnicas que describe: “La escritura automática, en la que genero las ideas sin reflexión previa. También usé la extrema res, que consiste en imaginar el final y luego la trama para llegar al mismo. Y el último recurso, que suele generar resultados divertidos a modo de epigrama, es el desarrollo de la historia usando como base un refrán o dicho popular».

«Ironía, el sarcasmo, la tragedia, los animales como protagonistas, los finales de múltiple interpretación y las vuelta de tuerca en los desenlaces», son otros recursos literarios presentes en el texto.

El prólogo de Anatomía, es un encuentro del padre al hijo. Escribe Enrique Jaramillo Levi: «Descubrir apenas hace unos meses que mi hijo, Enrique Jaramillo Barnes, arquitecto y talentoso dibujante y pintor, escribe magníficos minicuentos, es una experiencia muy gratificante; ir leyendo muestras de su habilidad narrativa y su capacidad de síntesis, un proceso de entusiasta degustación que pocos nuevos autores generan».

Para el también escritor, docente e investigador, esta colección de 53 cuentos breves de Jaramillo Barnes, muestra «la influencia, consciente o no, de las otras profesiones de nuestro autor: arquitecto, dibujante, pintor. Esto en general, al margen de que en el libro varias ficciones tocan tales oficios como tema, supone un conocimiento profundo de esas artes en particular, y de la conexión existente entre las diversas manifestaciones del arte como tal».

El arte de atreverse

Enrique Jaramillo Barnes se deja acompañar de sus múltiples saberes, aquellos que ahora acepta con gusto y libre elección, porque luego de buscar su propio camino, entre las artes plásticas y la literatura, ha entendido que todo confluye en la patria llamada sensibilidad.

– «En las artes plásticas, la única forma de abordar una atemorizante hoja en blanco es haciendo que no lo esté, es decir, rayándola. Esta es la misma actitud en la escritura», afirma. Sin embargo, ¿qué separa y acerca a la hoja en blanco del lienzo?

-El lienzo y la hoja en blanco son prácticamente iguales. Lo que hace que le tengas miedo es su pulcritud. Sólo ensúcialas y ya no tendrás miedo de rayar o escribir.

-¿Quién es el escritor que vive en su escritura y quién el artista plástico que se expresa en su arte?

-Ambos son personas que se atreven a rayar, borrar, volver a rayar e incluso comenzar de cero con tal de expresar, desarrollar y plasmar sus ideas creativas.

-¿Un padre escritor significa compromiso, miedo o desafío?

-Todas las anteriores, de seguro que, si mi padre pintara estaría jugando bajo esas mismas premisas.

-¿Hay escritura en la expresión plástica y el diseño y al revés? ¿cómo cohabitan ambas pasiones en su estar en el mundo?

-Ciertamente hay un lenguaje en ambos, pero cohabitan de manera separada, cada uno en su espacio, de hecho, escribir viene siendo lo opuesto a pintar, ya que con palabras debo hacer que el lector imagine lo que dibujé en mi mente sin delatar el resultado.

– Anatomía (2020) y Transiciones (2022) expresan dos modos del cuento breve. ¿Qué separa y acerca a ambas propuestas literarias?

-Ambas van de la mano, se escribieron casi de corrido, cuando terminé los 53 cuentos de Anatomía aún seguíamos encerrados, así que seguí escribiendo sin parar y así surgieron los 57 cuentos de Transiciones. Ambos libros ilustrados utilizan el cuento breve como hilo conductor, pero cada cuento es distinto al otro tanto en forma como en temática.

-Anatomía fue escrito bajo encierro. ¿Condicionó la pandemia la manera de acercarse al hecho literario? ¿cuáles son las claves de este texto?

–Anatomía fue un descubrimiento durante el encierro, antes sólo había ideas y bocetos de cuentos sin intención alguna. La clave de ambos radica en su dedicación; al no poder transportarme a mi taller de arte, le dediqué todo el tiempo de pandemia a la escritura. Me atrevo a afirmar que si no hubiera habido una pandemia hoy en día no hubiera escrito ninguno de los dos libros.

–Transiciones es deudor de Anatomía. ¿Cuál es la voz propia de este texto?

-Van de la mano, cada cuento es distinto al otro, tanto en estructura como en contenido, pero ambos se desarrollan con la misma ironía y sarcasmo que los hila.

-¿Del cuento a la novela hay un trecho o será el libro que vendrá?

-Hay un amplio trecho, sobre todo porque me encanta el reto que genera hacer cuentos breves. Ahora bien, la novela es un sólo cuento descompuesto en varios pequeños que se amarran usualmente al final, por lo que dejo abiertas las puertas a la posibilidad.

-Si pudiera dibujar y escribir el futuro, ¿a qué se parecería?

-A una tira cómica de súper héroes, en la que al principio todo parece ir boca arriba, pero al final todo sale de la manera correcta.

Qué felicidad, un cuento del libro Anatomías

Mi esposo siempre fue un hombre de rutinas. Todas las mañanas antes de ir al trabajo regaba aquel árbol de Acacia cuyas flores amarillas irradiaban sobre su rostro una sonrisa de canto a canto. Ayer mientras lo hacía escuchaba de lejos como le contaba al vecino lo maravilloso que la pasamos anoche en nuestra cena de aniversario. Diez años de casados habían hecho de esta relación un festín de emociones, le decía mientras miraba detenidamente y con orgullo el frondoso árbol.

Luego de su regular taza de café sin leche y sin azúcar, tal como siempre me pedía, agarraba el periódico y luego de una repasada superficial a los encabezados, lo ponía bajo su brazo, agarraba su saco, me daba un beso en la frente y salía de un brinco por la puerta.

Fuera de la casa, tardaba al menos diez minutos con el auto encendido antes de salir. Un motor previamente calentado mantiene la máquina en buen funcionamiento durante su marcha, me decía siempre en tono pícaro.

Diariamente tomaba la avenida principal hasta la plaza mayor, giro a la izquierda, dos cuadras, giro a la derecha y llegaba al trabajo a las 7:50 a.m. Llegar en punto no es suficiente, solía decir al portero del Buffet de abogados al que pertenecía.

Lo único diferente del día de ayer fue el fallo de los frenos de su auto luego del giro en la plaza, situación que me tiene aquí firmando papeles de defunción como loca. Pero ya no veo la hora de llegar a la casa para poder cortar la Acacia, sólo en ese momento yo seré la que le diga a todos que soy realmente feliz.

Lea más: www.lawebdelasalud.com