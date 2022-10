RETACITOS #2Oct

- Publicidad -

Hemos perdido la cuenta de las veces que durante más de 52 años que tiene saliendo esta sección, hemos hecho la denuncia de la obsolescencia del sistema de drenajes de la capital musical de Venezuela, y con la mayor objetividad, debo expresar que la responsabilidad no es exclusivamente de los alcaldes de la V República, sino que también tienen su cuota parte de culpa, todos los alcaldes de la IV República, sin excepción, porque una buena mayoría son nativos de Lara y conocen a fondo esta problemática, pero como se trata de un problema estructural, que requiere de cuantiosos recursos y de una voluntad política a toda prueba, además del respaldo financiero del gobierno central, decidieron hacerse de la vista gorda y pasarle el “testigo” al sucesor, de tal manera que a la hora de hacer señalamientos, no se escapa nadie, y hoy viendo lo que está ocurriendo en la entidad, no solo con las lluvias torrenciales del martes 27, sino lo que ha venido pasando a lo largo de las últimas décadas, por lo menos deberían sentir un poco de vergüenza, pero lamentablemente sabemos que desde que nacieron las excusas, todo el mundo queda bien. Cuántos años tiene la Alcaldía gastándose cifras multimillonarias en la Feria Internacional de Barquisimeto, pagando en dólares a los artistas internacionales invitados, ya que para eso es una de las municipalidades que mayores volúmenes de ingresos percibe producto de las rentas y tributos municipales. Aprovechen la oportunidad y hagan una consulta, para que el pueblo decida si prefiere continuar con las ferias o, que por el contrario, comiencen de una vez por todas a resolver el problema de los drenajes.

Otro caso al que hay que hacer referencia es el de la Catedral Metropolitana de Barquisimeto, también nos hemos planteado cuáles son las razones que han impedido que se contrate a una empresa verdaderamente seria, con profesionales de comprobada calificación, que se ocupen de realizar un estudio de esa infraestructura, que determinen qué tipo de tecnología es necesario emplear, pero que garantice que los feligreses nunca más tengan que llevar salvavidas a la iglesia cuando está lloviendo. No creemos que esto sea imposible, tampoco que no exista en el país una empresa lo suficientemente calificada para realizar este tipo de trabajos, con una calidad y seguridad, que al concluir la obra puedan suscribir una garantía de que no habrá “filtraciones” por un plazo de 10 años y el compromiso de asumir las reparaciones que hicieran falta en caso de que se produjera alguna falla en el trabajo. Estamos conscientes que este tipo de trabajo con profesionales de calidad, con materiales e insumos de primera, tiene un costo elevado; sin embargo, cuanto le ha costado al pueblo larense todas las reparaciones que se han hecho, poniendo parches y remiendos, con insumos de segunda o tercera calidad, por cuanto se trata de la Iglesia, que de acuerdo con el criterio de los revolucionarios no requiere de mayores privilegios, de tal manera que consideramos que ha llegado el momento de hacer las cosas bien, no como se ha venido haciendo hasta ahora, porque se ha demostrado hasta la saciedad que si continúan haciendo las cosas mal, los resultados serán los mismos y la gente católica del estado Lara no se merece continuar pasando por tan malos momentos cuando va a la Iglesia, zona de paz y de recogimiento espiritual. También en este caso, los gobiernos de la IV República, también deben hacer su “mea culpa”.

No tienen ningún desperdicio las declaraciones que dio a través de las redes sociales hace un par de semanas, el exministro de Energía y Minas y Expresidente de la OPEP, Humberto Calderón Berti, ratificando lo que ya había denunciado en anteriores oportunidades en torno a lo ocurrido en la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, que le acaba de ser devuelta a la administración del inquilino temporal de Miraflores, para que termine el trabajo de destrucción que ya hizo el G4 a través del Gobierno interino con la empresa. Calderón no se guardó nada, recordemos que fue designado representante del gobierno interino en Colombia, pero comenzó a tener problemas cuando el caso del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, a través de Colombia, cuando se hizo el famoso concierto y se denunció que algunos personajes se habían apropiado indebidamente de un dinero, lo cual denunció, pero nadie le hizo caso porque los presuntamente involucrados eran amigos del interinato, por el contrario, cayó en desgracia y a partir de ese momento le hicieron la vida cuadritos, hasta que lo sacaron del cargo. Humberto responsabiliza a los partidos del G4 de la destrucción de Monómeros, ya que aunque el no lo menciono, dijo que cada uno de los partidos había tenido participación, y recuerdan que se dijo que cada partido dizque exigió US$ 1 millón para atender la demanda de sus activistas, recursos que en muchos casos, no llegaron a su destino. También señala que si hay que señalar algún responsable, no es otro que LL, quien al parecer fue el que designó a la directiva previa a la que acaban de destituir en esta oportunidad. También se ha señalado que Manolín ha decidido quedarse tranquilito en el Zulia, porque al parecer también disfrutó de tan suculento guiso, de manera que sabe que lo tienen agarrado por las “muchísimas” memorias y en cualquier momento le pueden sacar los trapitos al sol. Aún no ha salido nadie a negar lo dicho por Calderón Berti, ni en Venezuela ni en España, de manera que aquí cabe aquello, de el que calla otorga.

Sería interesante averiguar si es cierto que la Contraloría del estado Lara está haciendo su trabajo y ya está auditando a varias dependencias de la gobernación, en la lista estaría la hidrológica , allí si puede obtener tela donde cortar, por ejemplo a muchos trabajadores de la empresa no les cancelan sus viáticos, bonos y otros beneficios por ser opositores, ¿cómo justificaran la pérdida de, uniformes, botas, hornos microondas, camiones, tuberías, carros, entre otros bienes de la empresa que se han «perdido’ o extraviado? ¿cómo justificarán que desde la llegada de Carmelina comenzó el robo descarado dentro del ente? ¿será verdad que iniciarán una investigación para obtener información de los miles de dólares gastados en supuestas piezas para reparar equipos los cuales a los tres días se vuelven a dañar? ¿será que van a constatar que no hay nada por escrito de informes, proyectos? ¿ será que le mostrarán a los ingenieros TiF, Salva y Castaño que ellos son funcionarios públicos y que se deben al pueblo, que tienen que atender las llamadas y dar respuesta?¿ será que se llegarán hasta las delegaciones a constatar el funcionamiento de las mismas?, serán capaces de hacer este tipo de auditoría. La verdad que hay grandes expectativas en torno a los resultados que pueda arrojar esta auditoría, porque permitiría esclarecer muchas de las anomalías que se viven en la hidrológica y sobre las que nadie da una explicación.

Un personaje conocido por los caroreños como Memín, por su parecido físico con el famoso y dulce personaje de las tiras cómicas, arremetió con todos los usuarios y responsables de las disciplinas que se imparten en el Pentágono. Nadie olvida que el sujeto, quien por cierto fue protegido del triste y gris ex alcalde charrascosa, durante la pasada administración, trae plomo en el ala, en efecto, acabó con el Instituto de Deporte en Torres (IMDETOR), también destrozó al estadio dejándolo en un estado tan deplorable que hasta la grama que era artificial se secó, acabó con un equipo completo de béisbol y pretende sacar a quienes se propusieron y rescataron el Pentágono del abandono, del robo y la desidia que dejó Carmelina cuando era gobernadora, afirman que este individuo ahora quiere cobrarles una cuota a todos los entrenadores y sus alumnos, también les prohibió a las aseadoras que limpien las áreas donde practican, lo más cumbre, es que los ocupantes son quienes suministran los detergentes, desinfectantes, ceras entre otros para mantener las áreas limpias, según el sujeto quiere ver los verdes en sus manos todas las semanas, por supuesto que la interrogante que todos tienen en mente, es ¿Quién lo apadrina, que se siente con tanto poder, como para estar cometiendo todo este tipo de barbaridades, sin que que nadie le ponga un parao?. ¿Sería interesante conocer qué opina el amigo burgomaestre de la ciudad del Morere?

Seguimos en Torres. Aseguran que en la carretera Centroccidental, en el sector Turturia presuntamente fue asesinado de un disparo, un comerciante de origen italiano, el cual tenía muchos años viajando desde Caracas hasta Carora; según dicen al parecer había una alcabala improvisada y resultó muerto presuntamente a manos de unos policías, los cuales le hicieron un disparo a la cabeza que le cegó la vida, el camión cava que conducía, fue desvalijado en su totalidad, los cinco mil verdes que cargaba para comprar mercancía desaparecieron, la pistola se esfumó, y hasta el bolso de mano con colonia, talco, hojillas de afeitar y cepillo dental se lo robaron. Sin embargo, este hecho ha llamado poderosamente la atención por lo siguiente, el cuerpo lo levanto la policía y lo entregaron directo a los familiares, sin participar al CICPC que es el organismo técnicamente especializado para realizar las pesquisas, cuentan que justo cuando iban a proceder a sepultar el cadáver, un amigo preguntó si el cuerpo de investigaciones había adelantado alguna pesquisa, enterándose que ni siquiera estaban al tanto del homicidio, pero para muchos de los vecinos, el colmo de los colmos es al parecer ni siquiera los periodistas y medios del municipio Torres ni se enteraron de lo ocurrido.

Circulan por las redes sociales informaciones inquietantes, que dan cuenta de una supuesta renuncia masiva de funcionarios del CICPC, como consecuencia de los bajos salarios y ausencia de beneficios laborales, ya que aun cuando es una actividad de alto riesgo, no cuentan ni siquiera con un seguro de vida que le garantice el futuro a sus familiares, en caso de algún siniestro donde pierdan la vida; afirman que el personal están completamente desmoralizados por los pírricos ingresos que perciben, lo cual no les alcanzan para atender sus necesidades básicas de alimentación, medicinas, pago de alquiler de vivienda, de los colegios de los hijos; además las condiciones laborales son dramáticas, al parecer carecen de unidades patrulleras para salir a cumplir con sus funciones; no tienen material de oficina como computadoras, impresoras, papel, tinta, viéndose muchas veces en la necesidad de solicitar la “cooperación” de los particulares que deben realizar allí alguna gestión; aseguran que pasan el trabajo hereje cuando ellos o sus familiares deben afrontar una emergencia médica o de asistencia funeraria, viéndose obligados a vender prendas para resolver la problemática. Denuncian que los altos mandos del cuerpo policial no atienden a los pedimentos de los funcionarios y esto es lo que ha originado una estampida, muchos se han ido del país, pero otros lamentablemente han caído en el delito, solo para poder llevar la comida al hogar. Quisiéramos que esto no fuera cierto, pero ya la información tiene varios días en la calle y no ha salido nadie del gobierno a negar que esto esté ocurriendo.

Al parecer El Mén prefecto del municipio se le reventaron las cotufas, afirman sus coterráneos de Torres que es una persona que actúa de manera iracunda, no escucha, es altanero y prepotente, y más cuando en semanas anteriores humillaba de manera verbal a los trabajadores de la hidrológica, diciendo que » para trabajar en Hidrobarro deben ser rojos, muy rojos, y que cualquier anormalidad que se registre en las estaciones es saboteo de los operarios y por eso les iba a enviar al CICPC, Policía Estadal, PNB, Guardia Nacional para que hicieran rondas, y por supuesto acosen y amedrente a los humildes trabajadores», ahora se hace acompañar de una secretaria que es quien determina el diagnóstico del funcionamiento de los equipos, mientras el resto de jaletis observan asombrados como la secretaria es escolta, técnico en reparación de motores o electromecánica, más deplorable no puede ser este espectáculo, los caroreños no pegan una, el anterior prefecto dizque era grosero, altanero, chismoso y siempre solicitaba apoyo a las licorerías para vivir la vida a través de una botella, pero este dicen que es peorcito, aún sin la cañandonga.

No ha mejorado nada el enfermo en el CMI, las dos últimas administraciones se dejaron de tonterías y colocaron la institución al servicio del Cocosette, a cambio de prebendas, negociados y “dejar hacer”. Aseguran que una concejal de oposición denunció ante el burgomaestre que su pupilo el rey de los chanchullos, le saca provecho a los beneficios que son para los trabajadores. Al parecer las bombonas de gas y las bolsas quincenales de alimentos son vendidos por sus íntimos camaradas en las reposterías de las carreras 17 y 18. Solicitan tallas de pantalones, camisas y zapatos para los trabajadores y cuando se materializan, dizque los distribuyen entre los chavistas de su circuito electoral, al norte de Barquisimeto, y si entregan el efectivo, son desviados y supuestamente repartidos entre la dirección municipal de la institución. Se comentan que los ediles con más rechazo entre obreros y el personal del CMI, son precisamente los que obliga el Cocosette a designar, entre ellos YG, prensa y protocolo, quien dizque multiplicó el número de empleados sin necesidad, además ninguno hace ni sabe realizar el trabajo; mientras en prensa habría desmantelado el equipo y envió a los verdaderos periodista a la banca. Aseguran que este personaje es quien dirige toda la sede legislativa del Concejo, aun cuando lo hace tras bastidores desde la Oficina de protocolo, ya que en prensa los periodistas le han dado un parao cuando los quiere insultar, ofender, maltratar o ningunear, ya que de paso ni siquiera es profesional del periodismo. Seguiremos informando, ya que hay mucho material donde cortar.

Desde hace varias semanas estábamos buscando un material que tiene que ver con el Cuerpo de Bomberos de Simón Planas, en el estado Lara y algunas cosas que allí están pasando, que se nos había traspapelado, pero que hemos podido recuperar y expone: “ Luego de leer el comentario de lo sucedido con los actos de ascensos del municipio Palavecino, es una realidad muy triste, pero que aún no se acerca a lo que vivimos día a día en el Cuerpo de Bomberos del Municipio Simón Planas. El día 20 de agosto lo pasamos sin pena ni gloria, ya que nuestros comandantes nada hicieron ese día para enaltecer y hacer honor a nuestra noble labor. Si hablamos de ascensos, nadie ascendió, la simple respuesta fue que desde Caracas no llegó lista de ascenso para este municipio, de 34 bomberos que trabajamos aquí, al menos la mitad califica para su respectivo ascenso a la jerarquía inmediatamente superior, la triste verdad es que la camarilla que acompaña al Comandante (AS) fueron ascendidos el año pasado y como simplemente no les tocaba este año, no postularon a nadie, pero hay un Sargento Mayor con ocho años de antigüedad, promediando nueve meses por cada jerarquía que el año pasado ascendió en agosto a Sargento Primero y en diciembre de ese año a Sargento Mayor y este año aspiraba a la jerarquía de Primer Teniente, pero como no le cumplieron su capricho, simplemente el comandante decidió no ascender a más nadie. Esto ha causado un gran malestar y simplemente por castigo, informaron al personal que deberán trabajar turnos de 24 x48, siendo nuestro horario actual 2 x4, el 80% del personal es foráneo, nuestro medio de transporte es pidiendo colas, debido a que nuestros sueldos no alcanza para pagar pasaje; con el horario actual viajamos una vez a la semana y tenemos la posibilidad de hacer algún trabajito adicional, con este nuevo horario tendremos más complicaciones, todos debemos trabajar en otros lugares para poder llevar la comida a la casa. Escribimos con temor porque nos han dicho que este grupo lo maneja la GDNB y están atentos a quien escribe cosas en contra de ellos para sacarlos de la nómina. Amamos nuestra profesión, nuestro trabajo, pero ya estamos cansados de tanta injusticia, nos duele ver como por malas decisiones se viene abajo un cuartel, mientras que día a día, unos pocos damos la cara y seguimos batallando sin equipos, ni herramientas de trabajo, sin seguridad, llevando esto aumentar potencialmente el riesgo para la colectividad y propio. “Creen ustedes señores comandantes que es justo el terror que ustedes le están causando a una buena parte de los pocos bomberos abnegados que aún quedan, solo por la politiquería arrastrada solo por el interés de mantenerse en sus cargos demostrando plena negligencia” La verdad que son unos valientes.

Sería interesante averiguar si es cierto que en cualquier momento, se va a producir la defenestración del marino, porque al parecer en todas las evaluaciones que han estado haciendo desde la Capital, los resultados han sido negativos ya que no ha dado pie con bola en el cumplimiento de las funciones inicialmente que le encargaron, para que enderezara todos los entuertos que dejó Carmelina, pero según la revisión el fracaso ha sido total y rotundo, lo cual dizque avala mucha de la gente del PSUV. Aseguran que el sustituto asumirá en calidad de encargado, mientras que el marino viajará a la capital donde seguramente le darán un cargo en la Alcaldía de Caracas para que siga al lado de Carmelina. Afirman que solo esperan que cumpla el tiempo reglamentario para impedir que la oposición convoque a un revocatorio, que perderían sin ninguna duda, además hay muchos aspirantes en la región, como caimán en boca de caño.

Insólito. Solo en Venezuela. Cuenta nuestra entrañable amiga, Yuyita Chiossone, que acudió al SAIME a cambiar su estado civil de casada a viuda después de dos años y medio de la muerte de Pablo, explicando que no lo había hecho antes por descuido, indica que llevó la Partida de Defunción en original y copia. Después de estar en el lugar le dijeron que no podían procesar su diligencia en el momento ¡porque Pablo aún estaba vivo para el Saime! Que tomaron nota para tramitarla desincorporación porque los organismos oficiales entre ellos no se cruzan información. Y que el trámite dura 4 semanas, afirmando la conocida luchadora social larense, que esto último es lo de menos, ¿lo que importa es que esté vivo después de dos años y medio de muerto? ¿Qué tal?… solo en Venezuela.

Decenas de personas se presentan diariamente frente a la entrada de los laboratorios del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, donde colocan en la puerta a un mastín cancerbero que parece un Pitbull, porque se siente el dueño y señor del lugar y no deja entrar, sino a las personas que le caen bien o son sus amigos, el resto que pase roncha. Incluso en videos que circulan por Instagran se observan las protestas de los ciudadanos, hombres, mujeres, jóvenes, algunos de los cuales denunciando que se les “ ha dañado la muestra” que llevan para hacerle los exámenes, ante la negativa del energúmeno de permitirles el acceso, situación que degenera en un verdadero caos, donde se impone la anarquía, sin que aparezca alguien con autoridad como para meter sujeto en cintura y poner orden en la casa. La verdad que no hay derecho.

Carora está sumergida en aguas negras en cada barrio, urbanización o sector hay exposición de aguas residuales, mientras llueven denuncias en Hidrobarro y en la aplicación Ven App, sin que den respuestas claras sobre este grave problemática que afecta a vecinos y el ambiente, por la exposición de olores nauseabundos, muchas comunidades han acudido a la hidrológica y allí solo les dicen que deben denunciar por la aplicación, tal vez esperan que el presidente Maduro lo lea y de respuesta, burlándose de los afectados de manera cínica..

Una concejal de la familia AD-alacrán, no quiere que se incorpore su primer suplente ya que este pertenece al partido Futuro, ella se congració con los rojitos y ahora pretende violentar el reglamento interno y lo más cumbre es que al parecer lo están reformando, lo cual es ilegal, para que no se incorpore ningún concejal suplente de esta manera queda la vacante que solo favorece a los rojitos para hacer cualquier jugadas sucias y marramucias que deseen hacer, esto solo ocurre en la tierra donde últimamente llovió “granizo”. …

Denuncian que la Av. Uruguay en ningún momento ha sido reparada, a pesar de ser una vía de gran importancia ya que sirve de desahogo para salir del centro de la ciudad o movilizarse hacia el oeste por la Av. Vargas. Aseguran que en el último presupuesto que autorizó el Sargento de Nirgua desde la gobernación, fue por un monto de Bs. 1.500 millones para la ejecución de la obra, pero lamentablemente perdió las elecciones y nadie sabe qué pasó con este dinero, a qué bolsillos fue a parar, siendo lo más lamentable y preocupante que la vía continúa cerrada y nadie en Lara ha dicho absolutamente nada, por eso es que estamos como estamos.

Otro concejal que vive dejando la huella es RM de PJ, este chico vive en otro mundo diferente al mortal, nunca va a las sesiones, cuando va anda más perdido que satélite en el espacio, nunca propone o defiende nada, desconoce el reglamento, desconoce que en un acto protocolar debe vestir saco o chaqueta, personas como están tan grises en su actuar diario. Muchos opinan que no debería ostentar este tipo de cargo, no ayudan a nadie ni se compromete en nada, solo pasan por estos cargos agachados, lo cual no es justo ya que PJ tiene en Carora personas de alta calidad y comprometidos con el pueblo.

A propósito, en el Consejo Local de Planificación Pública CLPP de Torres, hace años que no se sabe lo que es una elección, permanece la misma directiva, llegando mucha gente a creer que allí no se puede cambiar el directorio, además allí quien lo dirige tiene más de 23 años en ese cargo, el esposo es el segundo al mando, y el resto de los directivos tienen unos 22 años, en los mismos cargos, sin un departamento de proyectos, sin contraloría, sin seguimiento solo son los consejeros de los distintos consejos comunales los que hacen, planean y disponen sin ningún criterio técnico. ¿Será que en esta institución no se conoce lo que significa la palabra alternabilidad, término que es característico de las democracias?

“Las lágrimas de Bolívar y la crisis de hombres…»

El francés Luis Perú de Lacroix, famoso general que sirvió al ejército de Napoleón l y posterior se convirtió en testigo de excepción de momentos claves y únicos de El Libertador Bolívar. Supo a lo largo de su misión de testigo ocular de los sentimientos y pensamientos del genio americano llevar en absoluto orden cronológico la hoja de ruta libertaria y más allá. En algún pasaje quedó guardado en tinta francesa un rincón sudamericano de la angustia del prócer en actitud de prudencia de cómoda posición hamaquera mirando al infinito cielo fronterizo de naciones liberadas por su noble espada de acero toledano. Impávido al observar correr una tímida lágrima por la mejilla del noble caraqueño que sugería un mar de nostalgias de anhelos incomprendidos. Será la duda del juramento romano que se hacía a ratos esquivo o simplemente la distractiva soledad ocasional. Que pieza habrá escrito éste útil francés de alto orgullo patriota de parte del héroe de Carabobo al preguntarle atrevidamente el porqué de su tristeza, a lo cual, luego de una prolongada pausa susurró…»vengo de tierra caliente y agreste pero respiro el aire frío de mi montaña vecina de olorosas flores. Mi comodidad quedó en el olvido y mis bienes patrimoniales en la merma del camino admirable. No me arrepiento de nada. Solo aspiro cerrar el ciclo general con la incorporación de verdaderos hombres. Hombres de verdad como los que he tenido hasta ahora hemos contado, de ser así no dudo de lograr los objetivos de superar la crisis de hombres sostenida en los últimos meses».

¿Que ocurre hoy día? La historia de Venezuela está llena de ejemplos. La Generación del 28 cumplió con creces. La Generación del 45 cumplió igual. La Generación del 58 igual. No nos atrevemos a identificar en la actualidad a alguna generación específica ya que como dicen en el llano, hay factores «entreveraos» coincidentes y revueltos y no revueltos. Qué es lo que ocurre? De que se trata que no logran cristalizar las aspiraciones de las mayorías? Bolívar, Páez, Sucre, Lara, Torres, y tantos más se enfrentaron nada menos que al imperio español. Betancourt, Leoni, Villalba, Pío Tamayo, Prince, Otero, Fuenmayor y muchos más al Benemérito, casi nada. Ruiz Pineda, Carnevalli, Pinto Salinas, Carlos Andrés, Luis Herrera, Lusinchi, Lepage, Eligio Anzola, Dori Parra y mil más frente a Pérez Jiménez. ¿Qué falta? ¿Talento, probidad, voluntad, honradez, coraje, disposición, inteligencia, ganas? Estamos frente a la crisis de hombres? No lo sabemos. Lo que sí conocemos son las inmensas ganas de un pueblo deseoso de un mejor y gran país.

JBS