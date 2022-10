A los profesores aún les deben el 280% del incremento salarial del 2018 #5Oct

- Publicidad -

Trabajo de www.radiofeyalegrianoticias.com

Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (SVM) seccional Caracas, dijo que el pasado lunes 3 de octubre comenzó el año escolar 2022-2023 y aún a los profesores les deben el 280% del incremento salarial del contrato colectivo de 2018.

En una entrevista que ofreció Machado este martes 4 de octubre al programa Claro y Raspa’o, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias, mencionó que en enero de 2022 comenzó la discusión de un nuevo proyecto con el Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo y las organizaciones sindicales, en la que todavía no se habla de cláusulas económicas.

“Si no nos han pagado el 280% que nos deben del otro contrato, ¿Qué queda para el contrato que se está tratando de firmar lo más pronto posible?”, preguntó Machado.

Agregó que el instructivo de la Organización Nacional de Presupuesto (Onapre) rebajó algunas primas del contrato anterior que tenía incidencia en el salario, así como en el bono vacacional que pagaron el 16 de agosto de 2022.

Aguinaldos de “sal y agua”

En referencia al pago de aguinaldo para los profesores dijo que la ministra de Educación, Yelitze Santaella, informó que el primer pago se realizaría este martes 4 de octubre, luego en noviembre y así hasta depositar los cuatro meses que corresponde, a lo que respondió que le parece “un abuso”.

“Es un atropello porque se está violando la contratación colectiva. No es nuestro problema si no hay dinero porque cuando se firma un contrato colectivo allí está el Ministerio de Finanzas, el de Educación, el del Trabajo y las organizaciones sindicales. Yo no creo que esa gente sea loca para firmar cuando no hay un presupuesto”, dijo el presidente del SVM seccional Caracas.

Resaltó que cuando depositen el primer mes de aguinaldo se les volverá “sal y agua” porque, según él, los comerciantes están incrementando el precio de los productos debido al anuncio del presidente de la República, Nicolás Maduro, de que el pasado sábado 1 de octubre “comenzó la Navidad”.

