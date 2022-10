Pacientes diabéticos advierten que desde marzo no llega insulina glargina a la Dirección de Salud en Lara #5Oct

- Publicidad -

“Desde marzo no llega insulina glargina a la Dirección de Salud del estado Lara”, aseguró Luisa de Pernalete, quien es paciente con diabetes mellitus tipo 1.

Tal denuncia fue hecha por de Pernalete vía Twitter, a través de un video, en el que asegura haber “escrito en varias ocasiones” a la institución sanitaria y al doctor Javier Cabrera, secretario regional de Salud, para preguntar cuándo llegan las insulinas glarguinas al estado.

“Desde la Dirección de Salud me han respondido diciéndome que me acerque hasta la institución para que retire la insulina glargina, que es la que yo necesito (…) pero no las hay”, expresó.

Acota que en sanidad cuentan actualmente con insulinas NPH, cristalina rápida, ultra rápida y 70/30, pero no con la que ella requiere para su tratamiento.

“La última vez que yo retiré la insulina fue el miércoles de Semana Santa, en marzo. En varias oportunidades, después de esa vez, he ido muchas veces (…) mi tratamiento consta de insulina glargina, insulina ultra rápida y de bio sensores suma sensor”, dijo la paciente.

“Desde marzo no la retiro”, instó.

NO HAY INSULINA GLARGINA EN LARA DESDE MARZO 2022.



1 vial cuesta 47 $

1 lapiz cuesta 33 $



El programa endocrino metabólico de @SPPS__Lara (dra. Mayra Paredes) puede corroborar esta información, las respuestas son: No hay, No sabemos para cuando llega o Tenemos que esperar. pic.twitter.com/XekuLarXLj — 💛 💙 ❤ ꒒ ꀎ ꀤ ꌗ ꍏ 💛 💙 ❤ (@luisabeth_2503) October 5, 2022