Guaidó: Pedimos un trato humanitario para los venezolanos que huyen de la emergencia #16Oct

El presidente interino, Juan Guaidó, pidió este domingo 16 de octubre a la comunidad internacional brindar un «trato humanitario» a los migrantes venezolanos que «huyen de la emergencia».

«Pedimos trato humanitario y que se entienda que los venezolanos no migraron porque quisieron, sino por obligación: huyen de una emergencia», expresó Guaidó mediante su cuenta en Twitter.

«La decisión de cada país de fijar su política migratoria frente al desafío de la migración venezolana es soberana y representa retos», agregó el mandatario interino al referirse al recientes acciones implementadas por Estados Unidos para controlar la ola de migrantes venezolanos que ingresaban de forma irregular a su territorio.

En este contexto, señaló que los venezolanos solo «buscan refugio para salvar sus vidas».

«Nuestros hermanos buscan refugio para salvar sus vidas en lo que es la crisis de desplazados más grande del planeta, por culpa de la dictadura. Frenar ese deslave humano pasa por lograr la recuperación de la democracia y que los venezolanos puedan regresar», sentenció el también presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Cabe resaltar que el Subsecretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, instó el jueves a los venezolanos a no cruzar su frontera con México, o de lo contrario no serán elegibles a los beneficios que ofrecerá la administración de Joe Biden.

Esto tras el anuncio del gobierno estadounidense acordara aceptar hasta 24.000 migrantes venezolanos en aeropuertos de Estados Unidos, de forma similar a como ha admitido a los ucranianos desde que empezó la guerra con Rusia, mientras que México acordó recibir a los venezolanos que lleguen ilegalmente a Estados Unidos vía terrestre, informaron ambas naciones norteamericanas el miércoles.

Con efecto inmediato, los venezolanos que caminen o naden hacia el otro lado de la frontera serán devueltos inmediatamente a México en virtud de una orden relacionada con la pandemia conocida como Título 42, la cual suspende el derecho consagrado en las leyes internacionales y estadounidenses a solicitar asilo, con el argumento de evitar la propagación del COVID-19.

«Luego del anuncio oficial del programa, quienes crucen a Panamá o México no van a ser elegibles, los que están en movimiento les quiero decir claramente que se queden dónde están, que no entren a México y que no traten de cruzar nuestra frontera con México o no serán elegibles a este proceso legal que tiene muchos beneficios para los individuos que lo utilizan, incluyendo la habilidad para recibir la autorización de trabajo casi inmediatamente después de entrar a los Estados Unidos», indicó el Subsecretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

