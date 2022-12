RETACITOS #18Dic

Consecuencias verdaderamente impredecibles puede generar la tala y quema de árboles, que se viene realizando en las distintas parroquias del municipio Torres del estado Lara, para la fabricación de carbón vegetal, lo que al parecer se ha convertido en un lucrativo negocio, donde los responsables, amparados en unos permisos que fueron otorgados para determinadas funciones, como era el mantener la limpieza de los callejones por donde pasan los tendidos de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional y por donde pasan las tuberías de aducción desde las represas hasta los centros poblados, lo que se ha irrespetado y están cortando árboles a trocha y mocha, para producir el carbón cuyo destino se desconoce, resultando lo más grave y preocupante, es que el municipio no está recibiendo ningún beneficio de esta actividad agrocomercial, porque incluso nos llega la información, que parte del carbón que es extraído en Torres es publicitado y comercializado por la Alcaldía de Iribarren, sin que el Cocosette haya establecido ningún acuerdo con su colega caroreño, al menos para compartir las ganancias de tan lucrativo negocio, que está atentando contra el medio ambiente de la zona. Aseguran que son varias las empresas que vienen operando en las parroquias Reyes Vargas, Camacaro, Espinosa de los Monteros y Castañeda, de las cuales solamente Veport al parecer se ha puesto al día, pero hay otra que no le hace honor al rimbombante nombre que lleva, porque si no paga los tributos y no mantiene claras sus cuentas, lo más recomendable es que se cambien el nombre y se pongan otro más acorde con su irregular comportamiento; mientras que a las demás empresas extractoras de carbón vegetal, hay que llamarlas “a botón”, lo contrario, hay que aplicarles la Ley, haciendo que cumplan con las condiciones que les establecieron en los permisos que les fueron otorgados.

Llega hasta nuestra mesa de redacción una circular atribuida a la jefecita de personal del gobierno regional, en la cual se giran instrucciones a los directores y jefes de departamentos, para que se niegue el acceso a la fiesta de navidad de aquél trabajadores que no sea revolucionario y que además sea conflictivo. Una pregunta inocente: ¿Será que los gastos y erogaciones de esa fiesta serán financiados con plata de los bolsillos del gobernador? Pero para que no digan que uno no es objetivo, el texto de la circular expone: “ Para Secretaría General de Gobierno y así se mencionan cada uno de los despachos a los cuales va dirigida… “Reciban un cordial saludo Revolucionario, Solidario, Socialista Antiimperialista y Profundamente Chavista, en nombre de todo el personal que labora en esta oficina y muy especialmente en el mío propio. La presente tiene como finalidad solicitara cada Director y Jefe de Oficina o Unidades, listado del personal que asistirá a la fiesta navideña, es decir aquellos trabajadores y funcionarios que han demostrado lealtad, sentido de pertenencia con la institución, no paralizando actividades, siendo estos quienes merecen ser reconocidos por tan noble labor, listado que se recibirá hasta el Día: Viernes 9 de diciembre de 2022 en físico y digital al correo [email protected] Ahora bien una vez remitido y verificado el listado de los trabajadores, se realizará la entrega al jefe de cada dirección, oficina o unidad, de un brazalete por trabajador, que de forma obligatoria debe presentar para entrar al evento, en caso de no presentarlo no se permitirá su ingreso , cabe destacar que el brazalete contará con un número para participar en las actividades que se realizarán. Es importante aclarar que no se permitirá el ingreso de acompañantes y niños. Por otra parte, el día de la actividad se contará con transporte a la hora de la salida para las zonas de Cabudare, Este/Oeste y Norte “Siendo las mismas rutas que se realizan diariamente en la gobernación “. Tomar sus previsiones. Finalmente el agradecimiento de la jefecita, que se las regalo con todo y lacito. La circular es para montarla en un cuadro. La verdad es que no hay derecho.

La mayoría de los caroreños se pregunta ¿qué ha sucedido con el caso de las tomas ilegales de Quibor, dónde al parecer dicen que un gerente de Hidrobarro, sería el responsable de permitir la proliferación de las mismas?, pues cuentan de muchos casos irregulares que ha cometido este «jefecito», dicen que debido a las miles de tomas irregulares no llega agua a Barquisimeto, muchos de los señalados han dicho que ellos han perforado el tubo matriz ya que han hablado en innumerables ocasiones con el fulanito para buscar soluciones, dónde todos sean ganadores, pero que el tipo es prepotente y envalentonado, tampoco los usuarios se pueden quedar sin agua, ya que en nuestros hogares tenemos familias que requieren del vital líquido para subsistir, siempre hemos pedido una red de acueductos o tomas comunitarias pero nuestros planteamientos no ha sido escuchados ni analizados y seguimos con el problema. Loa usuarios están solicitando que se abra una investigación dónde se determine responsabilidades contra estos funcionarios, quienes se empeñan matarnos de sed, hay hechos muchos irregulares, claro que los hay y estos se presentan en los invernaderos, pero dicen que ellos han pagado fuertes sumas de dinero para obtener el beneficio del agua, es cierto o no, le corresponde a las autoridades de Hidrobarro investigar la realidad.

El núcleo de la universidad experimental Francisco de Miranda de Coro que funciona en Barquisimeto en la calle 33 con carrera 15 y dónde hay una gran cantidad de alumnos cursando diferentes carreras, al parecer no seguirá impartiendo clases, ya que no cuentan con una sede propia y esto dificulta cumplir con los horarios, los alumnos solo están viendo clases presenciales los fines de semanas, pero aparte también tienen el problema del pago a los profesores los cuales dizque están en paro desde el primero de diciembre, aunado a todo esto hay que agregar la posición de la la jefecita que se jacta y se llena la boca, como si fuese un gran acontecimiento, de haber cerrado cinco núcleos en otras oportunidades. No hay derecho declararon los alumnos que han pasado los miles de tormentos y cuyo único fin es graduarse. Por supuesto que esta situación es preocupante y debe llenar de angustia, no solo a los alumnos, sino también a sus familiares, padres y representantes, quienes estamos seguros que no tienen el músculo Financiero para tener a sus hijos, hermanos, tíos estudiando en colegios privados, por lo que se impone encontrar una salida a la mayor brevedad. Desde esta sección nos comprometemos a hacer un seguimiento a este caso, para visibilizarlo en forma permanente, hasta que se soluciones.

Muy animado ha estado el mundo político en el estado Lara, varios eventos de gran significación se han realizado en la región, entre los cuales nos han mencionado como uno de los más sobrios y respetables, “El Hallacazo” realizado por el partido Acción Democrática en la resistencia, donde se dieron citas viejos y nueva adecos a degustar un “multisapida” como le decía Rómulo Betancourt a tan suculento manjar, que este año muchos no podrán tenerlo en las mesas de sus hogares debido a los elevados costos de los ingredientes, ya que no todo el mundo puede darse el lujo de pagar 10 dólares por un kilo de cochino y menos 12 dólares por un kilo de pollo, tampoco 15 dólares por un pan de jamón, entonces quienes fueron invitados a este ágape, con los adecos como anfitriones, podrán decir que se dieron el gusto de comer un plato navideño gracias a los adecos, ya que además de la hallaca, había pernil y pan de jamón y un detalle importante, al parecer no se vieron las tan desagradables y humillantes colas, sino que a los invitados les servían en las mesas, lo que me parece que ha sido uno de los gestos más elocuentes y que evidencia que hubo respecto para los invitados. Por supuesto, siempre habrá quien no haya salido satisfecho del encuentro, pero hasta estos momentos, todos los comentarios, incluyendo a los que tienen lenguas “viperinas” han sido positivos , así que nuestro reconocimiento a la Bella Soo, al Inefable y todo el equipo que hizo posible que este encuentro se haya llevado a efecto dentro de la mayor cordialidad y compañerismo, ya que en estos momentos lo que se requiere es de sumar, no de restar que es lo que muchos pretenden , tratando de pescar en río revuelto.

Aseguran que en el partido aurinegro la procesión va por dentro, en efecto en la última reunión de directiva regional, una de las pocas que realizaron en el año y que sirvió supuestamente de compartir de Navidad, dizque se formó un ataja perros que tuvo como protagonistas a un par de damas, quienes con sobrada razón le reclamaron a quien funge como presidente regional, su falta de respeto en la toma de decisiones no consultadas con la mayoría, así como su prepotencia y falta de acompañamiento en los municipios foráneos. Hubo hasta renuncias y lágrimas de cocodrilo. Se recoge lo que se siembra. Por ciento que luego de hablar tantas pestes del exgober, el jefecito se fue hasta la sede de Futuro para hablar del presupuesto de la nación en rueda de prensa, lo que consiguió fue una serie de pedradas de sectores radicales y no tanto, quienes le cuestionaron su presencia en la casa de quien criticó y adversó en las pasadas elecciones donde por cierto no figuró ni movió un dedo en favor de los factores de la unidad. Por cierto que esta actitud del Alfonsiño, no ha dejado de causar sorpresas, porque prácticamente había desaparecido del mapa político, tanto nacional como regional, andaba de un “bajo perfil” verdaderamente dramático, lo cual no es su estilo, de acuerdo con el criterio de la gente que lo conoce y que sabe de la gran cantidad de kilometraje que tiene en la política venezolana. Bueno, vienen por allí elecciones, y aun cuando sean primarias, hay que comenzar a mostrarse nuevamente para estar “ready” cuando llegue el momento.

Por cierto, también los amigos de la Causa R realizaron un acto masivo en Barquisimeto y por lo vientos que soplan, hasta los mismos organizadores se sorprendieron de la cantidad de personas que asistieron a este encuentro político para escuchar a los dirigentes Andrés Velásquez y al sindicalista y exburgomaestre Alfredo Ramos. Cuentan que llevaron varios autobuses y esto es normal en la logística de este tipo de encuentros; nos confío alguien de adentro, que contrataron 600 sillas y en el acto había por lo menos 200 personas de pie, lo pone en evidencia que a la chita callando, la gente de esta organización se ve en la calle todas las semanas, muchas veces con pequeños grupos, otras más numerosas, pero siempre están en la calle, lo que no deja de ser muy meritorio. Por supuesto, no es ningún secreto que Velásquez nunca ha sido hombre de recursos sobranceros, ni siquiera cuando fue gobernador: mucho menos el burgomaestre sindicalista, por lo que surgen algunas interrogantes que en algún momento tendrán que responder, porque este tipo de actos masivos cuestan mucho dinero, sino que se lo pregunten al Sargento de Nirgua, que de eso sabe bastante. Es así como en medios políticos se planteó: ¿Cuánto costó la logística para movilizar a cerca de 800 personas? ¿Cuánto costó el alquiler del local? ¿Cuánto costó el sonido? ¿Quién pago el alojamiento y alimentación de Velásquez y su comitiva? ¿Había algún atractivo “adicional” para acudir a este evento? Son interrogantes que nos han hecho llegar gente de Lara que los conoce a todos y saben de qué pie cojean. Si demuestran que todo se realizó dentro de los cánones establecidos y sin nada que ocultar, nuestra sincera palabra de reconocimiento.

En forma sorpresiva y cuando menos se lo esperaban, el Defensor del Pueblo, uno de los funcionarios al que mucha gente acusa, por no cumplir con sus obligaciones, se presentó junto con un grupo de funcionarios de la Defensoría en el Terminal de Pasajeros de la Bandera, en Caracas, el más importante de la Capital de la República, porque desde allí se desplazan unidades, principalmente para el centro y occidente del país, como Los Teques, Maracay, Valencia, San Felipe, Barquisimeto, San Carlos , Acarigua, Barinas, Coro, Maracaibo, Valera, Mérida y San Cristóbal, lo que pone en evidencia su importancia, sobre todo en las temporadas como Navidad, Carnavales y Semana Santa. Durante la inspección el funcionario pudo comprobar el estado de la infraestructura y solicitó información en torno al control de las unidades que transportan los pasajeros. Los usuarios, quienes son los que padecen, en la mayoría de los casos, los abusos, atropellos y humillaciones por parte de los trabajadores de los terminales, de los conductores de las unidades y de los colectores, muchos de los cuales no tienen ninguna formación en cuanto a la prestación de un buen servicios, por lo que solicitaron al Defensor Ruiz que ordene que este tipo de operativo se realice en forma periódica en todos los terminales, especialmente en esta época decembrina donde se exacerba la especulación y el abuso con los precios de los pasajes, todo lo cual acontece en medio de la mayor impunidad.

C O R T I C O S

Para algunos amigos que estaban viendo en Carlos Fernández Gallardo, actual presidente de Fedecámaras, cargo que estará desempeñando hasta julio del 2023, como un potencial Candidato Presidencial para el 2024, no quisiera desalentarlos, pero cuando le mandé a preguntar en torno a si había pasado por su mente esta posibilidad, la respuesta desarma a cualquiera que se le ocurra hacerle formalmente esta proposición, porque el maracucho respondió mis objetivos los tengo claros y no hay posibilidad de ninguna desviación: “Volver a ser presidente de mi empresa a tiempo completo; pero para mí lo más importante es que mi nieto me dijo: Abuelo necesito que me dediques más tiempo”.

Dan cuenta que el burgomaestre de La Perla del Norte tiene días que no porta por su oficina. Al parecer con estas ausencias trata de evitar a los múltiples cobradores que van al despacho. Abandono a las comunidades. Dejó de atender los problemas , y solo aparece para tomarse fotos en los actos que organizan otros, siempre echándose la de vivaracho , sin poner una locha. Cuando llega a los establecimientos comerciales, con su corte de adulantes y jaletis, los dueños se ponen alerta, ya que tiene deudas por todas partes y su fama de mala paga se ha viralizado, está rezagada por todo el estado Lara. Las cosas han llegado a tales extremos que cuentan que dos Evas se habrían tirado de los pelos por el amor de este Adán. Cuentan que esta corporación se ha convertido en un garito, en donde cualquier cosa puede ocurrir.

Con todas las críticas y cuestionamientos, el partido UNT que lidera Manuel Rosales desde Maracaibo, realizó su proceso de renovación de autoridades y pasada una semana, nadie se acuerda de los problemas suscitados, lo que ha permitido observar un hecho inédito en esta organización. El Sec. Org. Nac. Angelo Palmieri anda de gira Nacional, reuniéndose con las directivas regionales de este partido en cada entidad, para agradecer el esfuerzo realizado para lograr el éxito en la validación de las autoridades Municipales y Parroquiales. Ha certificado que Manuel Rosales no ha definido si participará cómo aspirante a ser candidato presidencial en unas posibles primarias, actuación que nos parece bastante meritoria.

Aseguran que el Cocosette dizque está haciendo negocios y diestra y siniestra con algunos establecimientos comerciales morosos con el fisco municipal. Manda a emisarios a «negociar» para que no bajen su Santamaría pero a cambio deben «ceder» algunas acciones que pasan a manos de cercanos colaboradores y testaferros. Así cualquiera se vuelve rico de la noche a la mañana. Dicen en la esquina de lamentos que aprendió bien las malas mañas de quien gobernó en el pasado casi 16 años. Mansa la lapa.

No ha sido posible que se pueda encontrar una solución que rescate la imagen de lo que otrora fue, el Colegio de Abogados del estado Lara, al que le cayó la peor desgracia en el mismo momento en que el TSJ metió la mano y designó a un grupo de personajes, con una experiencia gremial que nadie conoce, con credenciales académicas que son muy pocos quienes las conocen y, tal como lo advertimos oportunamente, ahora no les ha quedado más remedio que rendirle cuentas al PSUV y a la revolución, porque para el resto de los agremiados es como si el colegio se mantuviera acéfalo. Se comenta, que el marmoleado, aprovechando su írrita pasantía por la presidencia, se adjudicó un vehículo que es propiedad de la Institución, y ahora lo utiliza para su uso personal, negándose a entregarlo, lo cual por supuesto no debe sorprender a nadie, porque conocían al personaje, Una situación verdaderamente lamentable.

Sería interesante averiguar si es cierto que una funcionaria de la alcaldía de Iribarren, es la que se ocupa ahora de pasar raqueta, entre los trabajadores de la economía informal que se instalan en todas las transversales de las calles de Barquisimeto, para rebuscarse en estos días navideños, asegura que esta personaje que se hace acompañar por dos policial municipales, quienes al parecer también les “raspan” mercancía a los buhoneros, tal como lo observamos en los vídeos que nos remitieron donde aparece funcionaria que nadie la quieren al extremo que le han aplicado el alias de “Gripe”, trio que dizque a diario hacen su agosto y no perdonan a nadie, la pelirroja se coloca en un rinconcito, de los más seriecita, anotando en un cuaderno los nombres, suponemos de quienes pagan y quienes no, estando ya plenamente identificada, al igual que los dos polimun.

La ciudad en general y en especial la avenida Libertador presenta una tronera que afecta el parque automotor del transporte y de conductores particulares. Los afectados demandan una pronta operación bacheo aunque sea desde El Obelisco hasta El Monumento al Sol de Cruz Diez. Por supuesto acerca de los barrios ni que decir porque la situación es peor y allí el abandono es total, pero el burgomaestre ha anunciado que, mientras muchos estarán disfrutando del asueto navideño, el pasará las navidades, echando asfalto y tapando huecos, cuando mucha gente asegura que el chamo nunca en su vida ha agarrado una pala y las conoce porque las ha visto en manos de otros, pero no porque las haya utilizado, mucho menos un pico ni un Chicora, así que no nos vengas a cortar con ese vaso de cartón.

La inestabilidad de la divisa americana ha trastocado la alegría y el compartir de Navidad y fin de año. Los precios en comestibles cambian a diario y de manera alarmante hasta en un 100 por ciento. No hay forma ni manera de llevar una dieta balanceada debido a los altos costos de la canasta alimentaria que ya supera los 470$ al mes, mientras que el Salario Mínimo esta por debajo de los 10$. En muchos hogares las tradicionales hallacas brillarán por su ausencia. Estamos de mal en peor, la miseria juega garrotes en estos tiempos de revolución, pero el régimen está convencido que mientras le esté dando pan y circo al pueblo, nadie saldrá a protestar.

Esta semana pasada, algunas personas que al parecer no tienen oficio definido o están desempleadas, estuvieron llenando mi correo con vídeos, con supuestas denuncias de casos ocurridos en partidos regionales, inclusive acusando a personas a las cuales no conocemos personalmente, sino por referencias, caso que al parecer tiene que ver con la compra de una sede por parte de UNT, que consideramos que está en su derecho, si tiene los recursos para hacerlo; por supuesto, como no tengo ni arte ni parte en este asunto, perdieron su tiempo porque así como llegaron, igual los borre de inmediato, porque mi tiempo si tiene mucho valor y no puedo estarlo desperdiciando en “chismes partidistas” aderezados con intereses personales y búsqueda de posiciones.

Amigos y caros lectores, tomando en consideración que los próximos dos domingos son 25 y 31 de diciembre, cuando no hay actividad en El Impulso, he acordado con la empresa tomarme estos días de vacaciones, por lo que aprovecho para desearles a todos unas felices pascuales y un próspero año nuevo, lleno de paz y felicidad, con mucha salud y con renovadas esperanzas del tan anhelado cambio político; de manera que los Retacitos estarán reapareciendo, si Dios, la Divina Pastora y los Carmona lo permiten, el domingo 8 de enero de 2023. Cuídense mucho y actúen con prudencia, los necesitamos a todos para la reconstrucción de nuestra querida Venezuela.

