Cardenales de Lara vapulea a las Águilas #19Dic

El equipo Cardenales de Lara se quedó con la victoria frente a Águilas del Zulia con pizarra de quince carreras por ocho, para finalizar la semana con récord igualado de tres victorias y tres derrotas. La victoria se la llevó el carabobeño Jesús Sánchez (3-1), mientras que la derrota se le adjudicó a Alejandro Chacِín.

El lanzador abridor por los larenses fue el derecho Néstor Molina, quien solo vio acción durante una entrada y dos tercios, permitiendo un hit, cuatro carreras limpias, otorgando cuatro boletos y abanicando a un rival. A Molina le siguieron Brayan Pérez (0.0 IP, 4 H, 2 CL), Sánchez (2.1 IP, 3 H, 0 CL, 2 SO), Luis Madero (1.0 IP, 0 H, 0 CL, 1 BB), Yapson Gómez (1.2 IP, 2 H, 2 CL, 1 BB, 3 SO), José Adames (1.1 IP, 0 H, 0 CL, 2 SO) y Diego Moreno (1.0 IP, 0 H, 0 CL, 1 BB, 1 SO).

A la ofensiva destacó Pedro Castellanos, al marcharse de 5-4 con dos cuadrangulares y cinco carreras remolcada, seguido por Juniel Querecuto (4-2, 1 HR, 3 CI), Odubel Herrera (3-1, 1 2B, 3 CI), y Jermaine Palacios (5-4, 1 2B, 1 CI, 4 CA). En total, fueron 19 imparables conectados por los larenses, dejando solamente a tres corredores en circulación en todo el compromiso.

Con esta victoria, los crepusculares cierran de manera nivelada la novena semana de campeonato, consolidándose en el segundo puesto de la tabla de posiciones. La acción volverá el martes para Cardenales, cuando enfrenten a Tiburones de La Guaira en condición de visitante.