OPINIÓN Los Diarios de la Zía Nona Los Primo-hermanos del Paraíso y Los Sueños Criollos I (Parte X) #26Dic

A la Moralera…

“Los que no tienen hijos ignoran muchos placeres,

…pero también se evitan muchos dolores.”

Balzac

“Prudente padre es el que conoce a su hijo.”

Shakespeare

“La mano que mece la cuna rige el mundo.”

De Vries

“Cada hombre nace siendo muchos hombres

…pero muere siendo uno solo.”

Martín Heidegger

“Mucho tienen que hacer los padres…

…para compensar el hecho de tener hijos.”

Nietzsche

“Vivimos en un mundo de fantasía…

Lo importante es descubrir la realidad”

Iris Murdoch

De las Palmas Floridas a las Lomas del Mirador

Siempre me dio curiosidad saber si familias como las nuestras tienen esa sensación que un primo hermano, es más un hermano que un primo. La huella está más que cimentada en mi caso pues nuestras familias se unificaban de menor a mayor, es decir desde la chamos primariamente (Magoo y yo) a los mayorcitos (Charlie, Nell, [mis hermanos], Carlitos y las cinco (5) hermanas [mis primas]: Tere, Fiorella, Ingrid, Vilna y Moravia [de < a >]. Dos de ellos hoy finados: Moravia y Carlitos, éste último impróvido y de mala suerte. Mundo cruel diría cualquiera, porque el Covid-19 no dejó títere con gorro, y se cargó cinco millones de almas inocentes del planeta en los años que duró la cuarentena mundial por la pandemia.

Pero en aquél entonces, nadie hubiese imaginado la apocalipsis de los últimos (25) veinticinco años con los sin gracia [desgraciados] de la revolución, mejor conocida como la robo-ilusión ¿bonita?, menuda insinuación, por no decir insolencia. Así que ahí estábamos un diciembre de la década de los sesenta celebrando navidad. Parece que fue mil años antes, y en un universo paralelo de esos que ahora denominan “universo múltiple o multiverso”.

El arbolito normalmente era en la sala principal, un paraninfo amplio, rectangular y con ventanas amplias y altas, ideal para un árbol de 2 m. full de luces, bolas, lágrimas falsas, y escarcha en espray. No faltaba el nacimiento con toda la parafernalia, de bueyes y vacas y cerdos y los reyes magos y el niño en el pesebre e incluso la paja y la estrella fugaz. (*)(**)

El Cometa Halley (o la Estrella Fugaz) no lo vimos pasar sino años después, pero si vimos a Manolo ir a por las gallinas a sangrarlas. Primera lección de la vida y la muerte. La moraleja de que el caldo sabe mejor, da una pista de cuan humano es nuestro salvajismo, y cuánto de salvaje tiene nuestra humanidad. Lo extraño fue que quien nos dio la lección no tenía la más remota idea de que estaba dando una iniciación valiosa sobre nacer y morir.

Manolo sin saber enseñó sobre nuestra humanitaria fiereza, y cuánto de humanitario tiene nuestro salvajismo mientras los cuerpos tendían patas arriba con el parietal fieramente mutilado a la vez que el gocho masticaba chimó y bajaba del palo los cuerpos en fila india entonando una melodía andina que sonaba como a maniático de novela de Leo Padrón. Esa fue quizás la primera vez que quedamos disgustados y asustados con eso de morirse.

Semper fidelis (siempre fiel) la muerte como la cana (vejez) más temprano que tarde, aparece sin disculpa y sin consulta. Pero el caldo sin demora de las sacrificadas siempre fiel aparecía en el primer plato del alimento a diario. Así como Semper fie (hoy islas flotantes), mi compinche Magoo, el escudero a tiempo perfecto de esa juventud feliz e indocumentada que hizo de nosotros lo que somos. No en balde dicen “somos lo que hacemos”. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, por eso si es bueno, es suficiente. La vida cambió pero el amor nos mantuvo unidos más allá de las tinieblas que nos arropan a cada uno en su isla a flote hasta que un día irremediablemente se hunde, y es para siempre. La vida (más bien mamá) me enseñó a vivir como si fuera a morir mañana, pero lo que yo aprendí por mi cuenta fue que cuando de aprender se trata, hay que hacerlo, como si fueras a vivir para siempre…

Magoo lo sabía pero era flojo para la filosofía, lo de él fue la práctica del silencio y sus ventajas y desventajas. Para mí era la filosofía de la oratoria. Ambas antípodas se atraen y rechazan al mismo tiempo. El tiempo nos separó con la neurosis particular creando muros día a día, hasta que de tan elevada la pared, años luz de distancia se formó entre lo que ayer fuimos y lo que hoy somos, o dicho en forma genérica, en lo que ayer fue y lo que hoy es.

Sin embargo, el instante es solo una extensión del ayer. Así me voy con mi memoria y mi escudero a esos tiempos a deshojar la margarita en la isla de la perla, donde fuimos a parar luego, luego, cuando nos graduamos de biólogos marinos, lo que a chanza le decía el italiano Torossi (todo un aquaman y todo un Neymar itálico local), Biólogos Mariscos…

Biólogos Mariscos en Tiempos de John Wincott Lennon, Libídine y Todos para Uno

Magoo miró la marquesina radiante en la entrada del cine Rialto por la calle real de Sabana Grande hoy día un Boulevard tomado por la noche depravada. Toda la gama de loca y locos de la liga LGBTI, iban y venían por aceras de la visitada sección de la capital. Miró el cartel escrito en el banner publicitario apostado a un lado del cordón rojo donde el bedel cogía y rompía los tickets de cada persona. Leyó (y yo junto a él) si no conoces a nadie que no tenga una adicción, lo conocerás. Al momento no pudimos responder a la situación rara e impensada pero al menos supimos de qué se trató el filme del que, por supuesto, huimos…

Era 25 de diciembre y estábamos vía a un PUB gay sin saberlo: el Sandro´s Pub. En realidad no tuvimos el suficiente seso para saber dónde estábamos metidos, y claro está, nos importó un maní averiguarlo. A la postre regresé besuqueado por un transformista con pinta de Maduro (no-Nicolás) desesperado y Magoo besuqueado por la veterana, que casi hubiera sido mi abuela Carmen; (muchas risas, con permiso de autor). Nos vinimos muertos de risa (y quien sabe con cuánta vaina encima) de madrugada hasta la casa de Lomas del Mirador a dios gracia salvos, pero ni de vaina sanos. Demasiadas sonrisas auto autorizadas.(1)(2)(3)(4)

Como si fuera guión para un película criolla de bajo presupuesto, veníamos beodos de perinola y zigzagueando la zona en subida. Ante nuestros ojos apareció un can platinado a la luz de la luna. Cual si nos perteneciera y enamorados de la dulzura de la perra nos la llevamos como regalo divino del niño Jesús a la casa sin preguntar a nadie. Total era un regalo del cielo y con ese visado olímpico no había contra ni argumento posible para negar su incorporación a la familia sin pasar por home ni cobrar 200. Landsby fue el nombre que acto seguido le pusimos gracias a nuestro enajenado amigo, el loco Jim Mora, basado en la cárcel donde estuvo preso Hitler unos años y donde escribió su libro político: My Kampf…

La Zía Teresina, la fatsy (gordita lindita en inglés) madre de ese gentío que eran mis siete (7) primos, eran no menos que un batallón dirigido por una generala demasiado blanda, y consentidora que pecó de cándida. Tere era una mujer hermosísima, de ojos aguamarina y porte relleno pero con curvas coquetas tanto que fue reina de belleza en la villa donde vivía cuando era soltera y papá la vigilaba con mazo y clavos en mano. El batallón se auto dirigía en un desconcierto franco que increíblemente sacaba para adelante la nao familiar. Ingrid, la del codo duro administraba con mano de hierro. Tere, la de rulos de muñeca rubia, iba en un tren para otra parte. Fiorella, Moravia, Vilna, las tres mosqueteras criollas, tenían el seso en su santo lugar y de enseñanza conservadora, casaron a buena honra, y con buenos tipos. Bueno no todos. Distingo como buena nota de los cuñados al pelo e guama, Felipe Galavis, el niño más grande y consentido de la familia mantuana de donde era su cuna de oropel…

Los chamos Carlitos y Magoo era otra cosa. Eran una fascinación mutua con los tres mosqueteros grecolatinos. No había primos más hermanos, ni hermanos tan primos…Nell y Charlitro, como uña y mugre. Magoo y M, la noche y el día. Así fuimos creciendo juntos en un desconcierto ajustado donde como decían los personajes de Alejandro Dumas Hijo: <<Uno para Todos… y Todos para Uno…>>

Nota del Autor:

Me encontré divagando entre una casa y otra. Se funden como una sola en mis letras y en sus muros mis oraciones crujen los ecos de nuestras historias. Los mismos que hoy nos separan, y que ayer no dejaban de unirnos. Luego dejamos de unirnos para cuadrarnos. Un repaso nos deja claro que estamos más perdidos que el hijo de Lindbergh, rodeados de locas por todos lados y limpio de metras. San Nicolai se piro con los reales y los buchones no se ven por tierras latinas. Todos odian a los gringos pero Mickey Mouse es sagrado. Allá están todos gozando con dinero ajeno la rumba. Mientras el pueblo lleva la rumba del hambre, de la rabia y la ignorancia, de los modales rotos y la sangre hervida. Con eso en mente, no hay feliz navidad para muchos, quizás solo una in-feliz navidad y un in-próspero año nuevo. Sin más regalo para el nuevo año que lo viejo, pero peor. Así, no hay Reyes Magos que valgan…

MAFC