Son titulares miércoles #4Ene

Intervención cambiaria del BCV aumentó casi 252% en 2022, pero no evitó el alza del dólar

Velásquez: Cuando haces más fuerte al dictador con tu colaboración, más difícil será sacarlo

publicidad

Año y aumento nuevo: Pasaje en el Metro de Caracas subirá de precio

Cesta Petare entre el 25 y 31 de diciembre del 2022 se ubicó en US$ 33,15, semana 52

Fedecámaras Bolívar: fechas decembrinas no cumplieron con las expectativas

Venezolanos deberán pagar más de 100 dólares para cruzar en carro a Colombia

Más de 2.5 millones de personas se espera que visiten Santa Rosa en los próximos días en Barquisimeto

SEMAT inicia el 2023 con rebaja del 20% en impuestos municipales

Entra en vigencia el nuevo monto para la Unidad Tributaria en Caracas

OVV: Venezuela cerró el 2022 con más de 9.300 muertes violentas: Caracas se ubicó como la entidad más peligrosa

El chavismo no soluciona los apagones pero promete energía solar para toda Venezuela

Onsa alertó incremento de oleaje en las costas venezolanas

Crucero Amadea llegó este martes con 500 turistas a la isla de Margarita

La Academia Nacional de Medicina reportó repunte de la COVID-19 durante diciembre

Venezuela suma 17 nuevos contagios de Covid 19

CAVECOL: Retorno de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) es un proceso largo y complejo

Guaidó en Caracol tras disolución del Gobierno interino: Enfrentar una dictadura tiene consecuencias

El actor ligado al chavismo, Jerónimo Gil, fue echado ebrio de un restaurante en Caracas, por faltar el respeto a una dama y violentarse contra el personal de local, y respondió con una ráfaga de balas

Tarek William Saab prometió sancionar a Jerónimo Gil por disparar su arma en la vía pública

Chavismo inauguró un mural en honor al terrorista iraní Qassem Soleimani

Autoridades venezolanas no han rehabilitado cruce fronterizo con el Arauca colombiano

EEUU aún considera ilegítimo a Maduro a pesar de la disolución del Gobierno Interino

Pasaje en el Metro de Caracas subirá de precio

Venezuela prevé abrir ruta aérea con Brasil en el primer trimestre de 2023

Alcalde de Mariño asegura que con la llegada del crucero Amadea, se abre una nueva era del turismo para Nueva Esparta

Argus: Chevron comenzó a cargar crudo venezolano en Bajo Grande con destino a EE UU

Nuevo valor de Unidad Tributaria de Caracas quedó fijado en 50,41 bolívares

Simple TV ajusta las tarifas de planes desde enero de 2023

Dólar: 17,86 – Bitcoin 16,663.50

Paralelo pisando los 20

Internacionales

Estados Unidos ejecuta a la primera persona trans por un asesinato de 2003

Cuba prevé nuevos apagones en febrero por ‘mantenimiento de centrales’

Petro evalúa retomar acciones militares contra el ELN, a pesar del supuesto cese al fuego

Fuertes críticas contra Infantino por una selfie frente al féretro de Pelé

Taxistas y transportistas venezolanos deberán sacar permisos colombianos para cruzar a Cúcuta

Acusado de matar a cuatro estudiantes aceptó su traslado a Idaho

Motín en cárcel de México dejó al menos 30 fugados y 17 muertos

Putin culpa a sus propios soldados por el ataque ucraniano en Makiivka y admite aumento de bajas

Rebrote de covid en China: países exigen pruebas negativas a los viajeros y Pekín promete contramedidas

Microsoft permite un sindicato por primera vez en su historia: Representará a los 300 empleados de control de calidad de la empresa Zenimax

Marco Rubio hace historia al ser el primer republicano de Florida en juramentarse para un tercer periodo

‘Avatar: The Way of Water’ continúa a la cabeza de la taquilla de EE.UU.

Vaticano aclara: Pío VII fue el primer papa que celebró el funeral de su predecesor

Altos mandos del Ejército colombiano se enteraron del “cese al fuego” por el tuit de Petro

Nueva tormenta invernal amenaza el sur de Estados Unidos

Walter Cunningham, quien voló al espacio como astronauta a bordo del Apolo 7, murió el martes a los 90 años, dijo la NASA.

China considera «inaceptable» exigencia de tests anticovid a viajeros chinos

Hospitales en Shanghái desbordados por afluencia de enfermos de covid

El mercado de los vientres de alquiler en Colombia: un bebé a 4.000 dólares

Los actores Olivia Hussey y Leonard Whiting, demandan a Paramount por un desnudo infantil en ‘Romeo and Juliet’ de 1968

EEUU: Alcalde de Denver busca más ayuda ante “abrumadora” llegada de venezolanos

Cae la credibilidad de Xi Jinping a medida que aumentan las muertes por covid en China

Sigue la crisis migratoria: dos cruceros rescataron a balseros cubanos cerca de las costas de la Florida

Arrecian las críticas al ejército ruso por numerosas bajas en el golpe más mortífero asestado por Ucrania

Se desprende un puente colgante en México cuando lo atravesaba una docena de turistas

Extorsión en Colombia: Cinco buses de transporte público fueron incendiados por no pagar “vacuna” a delincuentes

Inversores en Brasil se asustan con primeras medidas económicas de Lula

La espía de Cuba Ana Belén Montes saldrá el próximo fin de semana de prisión en EEUU

Bad Bunny lanzo el celular de una fanática al mar y recibio una lluvia de criticas en redes.

Regulador estadounidense permitirá a las farmacias vender pastillas abortivas

El periodista venezolano, Eleazar Valera Ruiz, finalista del concurso literario «Macondos del Del Siglo XXI»

Wisin y Yandel regresarán a Venezuela este 2023

Deportes

Tiburones vapulea a Leones y Cardenales frenó al Magallanes este 3 Ene

La Vuelta al Táchira incluirá por primera vez un «clásico femenino»

Yeferson Soteldo seguirá vistiendo la camiseta 10 de Pelé: «ahora será una mayor responsabilidad»

Jugador de los Bills de la NFL, en estado crítico tras colapsar en pleno partido

Messi viaja a París para reincorporarse al PSG

Muere el piloto de rally Ken Block, en un accidente con una moto de nieve

«En Europa mi trabajo ha terminado», dijo Cristiano Ronaldo al ser presentado con el Al-Nassr saudita

Finaliza el velorio de Pelé tras la visita de 230 mil aficionados

Pelé fué sepultado este martes en un cementerio cerca al estadio de Santos