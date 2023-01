RETACITOS #8Ene

Apenas han pasado solamente dos semanas en las que hemos estado ausentes del panorama comunicacional, por las festividades navideñas y de año nuevo, pero en este corto lapso de tiempo han pasado tantas cosas tanto en el mundo político como en el económico, que lo que percibimos es una gran confusión, los partidos de la oposición que hace cuatro año le dieron su respaldo a Juan Guaidó para que asumiera la presidencia del Parlamento y la presidencia de la República de manera interina, con la manida excusa que no logró ninguna de las metas que se propuso en aquel momento, como era el Cese de la Usurpación, Gobierno de Transición y Elecciones Libres, fracaso en los cuales como partidos tienen tanta o más responsabilidad, porque simplemente se dedicaron a percibir los beneficios y las prebendas del interinato, a través de los aportes que a manos llenas llegaban desde el exterior, porque muchos países estuvieron enviando recursos para el sostenimiento del gobierno de Guaidó, quien de paso se dedicó a cuidar el cargo, desatendiendo muchas de las llamadas de advertencia que se le hicieron para que pusiera orden en la casa, pero lo cierto es que no escuchó a sus verdaderos amigos, sino a todos los que le palmeaban la espalda y la decían era el hombre que podía salvar a este país, y vaya que se lo tomó en serio, exponiendo en varias oportunidades su vida y la de su familia; con la espada de Damocles en el cuello del Sebin, Digesim, Círculos Bolivarianos, del TSJ y el propio Miraflores, sería mezquino no reconocerlo, porque ciertamente que la carga que pusieron sobre sus hombros no era fácil de llevar, suponiendo que hoy siente que se ha quitado un gran peso de encima.

*****

publicidad

Aseguran que el gobierno de los Estados Unidos, no solamente está enterado plenamente de todos y cada uno de los acontecimientos que se han registrado en el país en el ámbito político, sino que incluso se dice que los hilos de las “marionetas” se están moviendo desde el coloso del norte y las evidencias parecen certificar, porque el Gobierno de Biden sigue teniendo un gran respeto por Guaidó, pero además ha expresado públicamente su respaldo a la Asamblea Nacional, como la única institución que goza de la legitimidad de origen por la forma como resultó electa en el 2015, mientras desconoce la AN de 2020, por la forma írrita en la que fue electa, resultándole hasta ahora cuesta arriba obtener el reconocimiento internacional de países serios e independientes y solo tiene el respaldo de naciones como Cuba, Nicaragua, Irán, Rusia, Japón, Colombia a los que ahora se suma Brasil con la elección de Lula Da Silva. Por eso no debe causar extrañeza que los gringos continúen adelantando sus gestiones a través de Chevron, para obtener el petróleo que le permita atender sus necesidades internas sin tener que sacrificar sus reservas estratégicas, pero a la vez siga manteniendo las presiones sobre el régimen para obligarlo a convocar a unas elecciones democráticas, transparentes, con observación internacional y con un Consejo Nacional Electoral no mediatizado, porque es evidente que en materia de estrategias para obtener beneficios a costillas de terceros, no hay quien le gane a los norteamericanos, que una u otra vez, han salido con las tablas en la cabeza, pero que a la hora de realizar un balance, los resultados son ampliamente favorables para los negociadores yanquis. Para el gobierno de Biden, Guaido sigue siendo un personaje interesante, pero para el régimen ha perdido totalmente vigencia, porque nada ganaría con ordenar meterlo preso, ya que de inmediato lo convertirían en un mártir, y los puntos a su favor se dispararon de inmediato como respuesta, así que amanecerá y veremos.

*****

Por cierto, previa a la toma de decisiones sobre el interinato y el destino de Guaidó, circuló profundamente por las redes sociales, una información sobre una supuesta reunión realizada en Miraflores con la supuesta participación de las organizaciones que señaladas de participar en el proceso, incluso se dijo que la misma se realizó en el Palacio de Misia Jacinta y que la misma fue encabezada por el “Metrodriver”, participando también Diosdiablo y Cejotas por el oficialismo. Según las versiones que circularon el jefe mayor dijo que se comprometió a financiar a la AN y a asignarle a cada uno de los partidos 1 millón de dólares al mes para sus gastos y para atender a sus activistas. Se mencionan los partidos y los líderes con sus nombres y apellidos, incluso se dijo que todo se manejaba “cash” para no dejar huellas y que las pacas de billetes eran el equivalente a US $10.000. Lo más curioso es, que aun cuando la información se viralizó no hubo ninguno de los dirigentes de los partidos señalados, que saliera a desvirtuar la información, tampoco ninguno de los líderes que supuestamente estuvieron participando en la misma, nadie vio al “Flaco” de Miranda, tampoco al “Turco” de Valencia ni al “maracucho de oro”, todos se hicieron los locos como si el asunto no fuera con ellos, lo que condujo a mucha gente a pensar que “el que calla otorga”, además sabemos que desde el alto gobierno están acostumbrados a resolver todos los problemas políticos a “realazos”, por eso nadie se sorprendió. Lo cierto es que haya sido verdad o un Fake news la información sobre el encuentro, lo cierto es que hizo mucho ruido y luego de verse los resultados alcanzados, entonces fueron muchos los que comentaron que cuando el “rio suena es porque piedras trae”.

*****

En el mundo económico, cosas no andan mejor, el régimen sigue empeñado en rescatar el valor del bolívar, que en un año se ha devaluado en más de 300%, nadie quiere saber nada de bolívares y cuando circunstancialmente te ves en la necesidad de recibirlos, porque no tienen otro medio de pago, de inmediato te das la vuelta y tratas de desprenderte de ellos, antes que se conviertan en sal y agua, porque se está depreciando, de acuerdo con las cifras que maneja el Observatorio Venezolano de Finanzas, a razón de 1% diario y esto no lo aguanta ningún jubilado, pensionado o trabajador del sector público, que observa como el aumento de Bs. 130 que le hicieron en marzo y que representaba 27 dólares, hoy equivalen apenas a 7 dólares con los cuales un pensionado debe subsistir un mes atendiendo sus necesidades básicas. El instituto emisor no termina de entender que su política de intervenir aportando diariamente divisas al mercado, a través de las mesas de cambio de los bancos, ha resultado un fiasco, aun cuando se han destinado cerca de 960 millones de dólares para tratar de impedir el encarecimiento del tipo de cambio, pero los resultados que se han obtenido no son los esperados y la divisas ya se está cotizando por encima de los 20 Bs/$, y pareciera que la intención es continuar aplicando esta política, negándose a admitir que no le está dando resultados y esto se viene reflejando en los precios de los bienes y servicios, ya que el índice de inflación de noviembre que fue de 21,9%, saltó en el mes de diciembre a 37,2%, lo que ha encendido las alarmas, porque si esto no se controla de inmediato, a la vuelta de la esquina Venezuela estará de nuevo inmersa en un segundo ciclo de hiperinflación, y esto sería realmente muy peligroso para aquellos sectores que están percibiendo ingresos de 7 dólares, cuando la Canasta Alimentaria supera los 470 $ según el Cendas-FVM, así que Dios nos agarre confesados.

*****

Como cualquier venezolana de a pie, la Politóloga Marisol Bustamante, visitó una cafetería ubicada en la casa de Eustoquio Gómez en el centro de la ciudad, allí se tomó un café y unas galletas y el costo del condumio fue de 1,5 dólares, equivalente a 33 bolívares al tipo de cambio del día jueves. Llama la atención esta luchadora social sobre el hecho que solo uno café y una galleta cuesten 1,5$, cuando al tipo de cambio vigente, el monto de la pensión, la jubilación o el salario mínimo de un empleado de la administración pública es de 6,0 $ y la gran pregunta es: ¿Cómo puede vivir una persona con 6 dólares, cuando la Canasta Alimentaria cuesta 470 dólares? Pero a todas estas, lo que llama la atención de la Lic. Bustamente, es que al parecer su presencia en el sitio produjo “ruido” en la Alcaldía y desde allí enviaron a1 hombre y tres mujeres que se sentaron en la mesa de al lado, no con la intención de importunarla, sino que parar los cuatro sus “antenas parabólicas” para tratar de escuchar lo que hablaba a través de su celular, todo esto sin el menor disimulo y que fue perfectamente percibido por la dirigente política acostumbrada a estos avatares, quien se tomó el asunto con la mayor tranquilidad, pero el hecho le permitió conocer que ahora ya sabe que su persona no pasa desapercibida en las áreas de influencia de la Alcaldía de Iribarren y que el “Cocosette” la manda a espiar con sus subalternos, no vaya a ser que ande conspirando, en todo caso tratando de soliviantar al personal para que no se dejen manipular y reclamen sus reivindicaciones.

*****

Después de algunos días de respiro, estamos nuevamente en presencia del recurrente problema de la escasez de gasolina, situación que se registra en la mayor parte del territorio nacional, incluyendo Caracas, donde también los conductores han tenido que hacer largas colas, tanto en las estaciones de servicios dolarizadas, como es las ya casi inexistentes donde se está vendiendo la gasolina subsidiada, aun cuando ya se les ha advertido a los propietarios de estas empresas, que es una decisión tomada la eliminación del subsidio, de manera que todo aquel que tenga un vehículo tendrá que pagar el combustible en dólares, de lo contrario tendrá que estacionarlo porque no todos los trabajadores venezolanos ganan en dólares y los ingresos en dólares en la empresa privada, oscilan entre 130$ y 180$ lo que resulta insuficiente para llenar el tanque de gasolina, porque tendría una disyuntiva, poner gasolina o comer y pagar las medicinas. Lo único cierto es que la capacidad de refinación que en estos momentos tiene el país, está muy lejos del consumo nacional, que de paso se ha visto disminuido con la reducción del parque automotor en circulación, que ya está obsoleto y que se estima está paralizado en un 30% debido a que los propietarios no cuentan con recursos para adquirir los repuestos, cada días más costosos, siendo la mayoría importados. Por supuesto que nadie entiende que si ya es una decisión tomada, eliminar el subsidio a la gasolina, porque no se decreta de una vez la medida, de manera que cada propietario de un automotor, sepa a qué atenerse, ya que para estar colgando, lo mejor es caer.

*****

Cuando estamos apenas a cinco días para que, después de dos años, se vuelva a realizar las tradicional procesión de la Divina Pastora, patrona de los larenses, todas las actividades previa que hemos observado por los medios de comunicación, evidencian que será un acto mariano nunca antes visto, donde el fervor de la feligresía se desbordará y llenará de gozo a todos los que tengan la fortuna de participar, ya que otros que estamos lejos de Barquisimeto, aun cuando tenemos el alojamiento garantizado, no nos atrevemos a correr el riesgo de viajar, por problema de la gasolina, por la inseguridad vial y aun cuando el régimen anunció un operativo para navidad con 150.000 efectivos a lo largo y ancho de todo el país, ya esto no tiene vigencia y cada quien agarra una carretera a su cuenta y riesgo. En todo caso, tenemos la certeza que por tratarse de un fin de semana, es un factor que va a ser determinante para incrementar la participación, pero tendremos que conformarnos con ver a la Madre de Dios, con el hermoso traje que llevará, por los canales de televisión de señal abierta. Pero desde ya, con una semana de anticipación, auguramos que la procesión será multitudinaria, confiando en que la Iglesia Católica que es la que tiene toda la autoridad de esta movilización, con monseñor Víctor Hugo Basabe a la cabeza, no se vaya a dejar imponer actuaciones de otros sectores no religiosos, porque la virgen la cuidan y proteger los propios feligreses, quienes estamos seguros que darían sus vidas, antes de permitir que se ponga en peligro sagrada imagen. Desde ya, Bienvenida Reina Madre.

C O R T I C O S

La carretera Centroccidental Barquisimeto-Carora se ha convertido en una guillotina debido a la falta de mantenimiento y señalización. Debido a las recientes lluvias se han formado varios cráteres entre San Pablo y Tintorero y entre Arenales y Turturia que ya han ocasionado varios accidentes viales. Conductores de autos particulares y de transporte público agradecerán a las autoridades competentes, un cariño por esta importante vía de comunicación. No deberían esperar que se registre una grave tragedia, con pérdidas de vidas humanas y materiales para actuar, porque en el supuesto negado que esto llegase a ocurrir, ya muchos saben a quienes responsabilizar porque estaban avisados con bastante anterioridad.

Aguas abajo la decisión del G3 contra el interinato de Guaidó cayó muy mal, debido a la falta de comunicación y de consulta. La mayoría considera que no fue la mejor manera y no hubo tino ante el momento difícil que política y socialmente se vive. Lo cierto es que varios líderes medios , cansados de las imposición, metidas de pata, vanidades exacerbadas y falta de consideración ante posturas trascendentes , están pensando en montar tienda aparte y optar por apoyar otras opciones de cara a las primarias y elecciones presidenciales.. La cosa apunta muy oscura para AD, UNT y PJ, así que no hay que perder de vista lo que puede ocurrir en el corto y mediano plazo.

Otro golpe al bolsillo: Los clientes de las principales operadoras de telefonía móvil están molestos e indignados, debido a los continuos e desproporcionados ajustes que se vienen realizando en las tarifas por renta básica. Antes de finalizar el año 2022 y arrancando este 2023 el regalo fue de Bs. 60 a Bs. 110, lo que representa un incremento de casi 90%. Quienes devengan sueldo mínimo no les alcanza para comprar dos kilos de queso, menor para mantener operativas sus líneas en teléfonos celulares, así que vamos de mal en peor.

En estos días de asueto causó sorpresa la gran cantidad de camionetas con dos vehículos más que circulaban por la autopista regional del centro. Llama poderosamente la atención el número de vehículos de reciente modelo con luces intermitentes y escoltadas que transitan a gran velocidad entre Valencia y Caracas. Cualquiera pensará que a falta de aviones, ministros, vice ministros, gobernadores, alcaldes y líderes máximos de las comunas viajan por tierra, lo que no podemos hacer la mayoría de los venezolanos de a pie, que no tenemos escoltas y nos exponemos a tener que tropezar con “Los Miguelitos” que pinchan los cauchos, y en las noches, con enormes rocas cubiertas con bolsas negras de basura, en medio de las carreteras y autopistas, donde cunden las bandas de malandros.

Eficiencia de Hidrobarro. Desde hace mucho tiempo, los martes, jueves y domingo el agua se pierde por miles de litros de una avería ubicada en la céntrica esquina de la avenida Morán con Libertador diagonal a la iglesia Coromoto y en la acera del parque Bararida. No hay forma ni manera que reparen el problema que genera la pérdida del vital líquido, un riesgo permanente para los ciclistas y motorizados y el daño a la capa asfáltica, además que resulta imperdonable cuando en diversas zonas y barrios de Barquisimeto,

colocan el servicio de agua por tuberías en horas de la madrugada, lo que obliga a las familias a trasnochar para llenar los “peroles” y tener agua para la semana. Estos son los cuando pasan por este bote de aguas blancas, le recuerdan a la familia a los altos jefes de la hidrológica.

Como ya se ha hecho costumbre, una vez más engañaron a incautos de los consejos comunales de casi todo el país, a quienes les ofrecieron el tradicional pernil como en años anteriores, pero como siempre la revolución no cumplió. Muchos dirigentes y vecinos se quedaron esperando el producto proteico que brilló por su ausencia en las mesas de muchos hogares venezolanos. Lo que causa más molestia y arrechuchamiento es que para los militares de alto rango, y dirigente políticos sí hubo detalles de Navidad y fin de año, como las bolsas Clap llenas con productos fabricados por la empresa de Lorenzo Mendoza, todas acompañadas con sus correspondientes perniles.

Insólito, los vecinos de la Av. La Francia en Santa Elena, a la mitad de la vía, tienen desde hace bastante tiempo un bote de aguas negras de unas cloacas, el cual ha venido creciendo progresivamente, porque hasta ahora Hidrolara no ha atendido a los reclamos de la comunidad como es debido, aun cuando los vecinos ofertaron adquirir los materiales y que la hidrológica pusiera la mano de obra y los equipos, lo cual no pudo concretarse porque la empresa no tenía maquinarias, todas las quejas y reclamos de la comunidad se ha quedado sin respuestas; sin embargo, llama la atención como en distintas zonas el municipio ha colocado vallas, en las cuales hacen ver que la urbanización recibe atención permanente, lo cual no es verdad, como lo evidencia este caso, que desde ahora en adelante, nos vamos a ocupar de recordárselo y visibilizar todas las semanas hasta que el Cocosette tome la decisión de ordenar reparar este problema que “apesta” e impide a la gente comer con tranquilidad.

No podía despedir esta sección, sin antes expresar mi felicitaciones a dos personajes de la región, un dirigente político con mucho kilometraje recorrido, además radiodifusor y otro, un amigo de desde muchacho, periodista reconocido y con una larga trayectoria en la región, se trata de Orlando Fernández Medina a quien siempre identificó como el “Perifoneador de Yaritagua” y al caro amigo Reinaldo Gómez (82) con quien tengo una larguísima amistad, desde que estábamos en las aulas del Lisandro Alvarado, hasta ambos mis felicitaciones, que Dios les de larga vida y la Divina Pastora los proteja bajo su sagrado manto.

JBS