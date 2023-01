Federación francesa se disculpa tras polémica sobre Zidane #9Ene

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol se disculpó el lunes, ante las críticas que le lanzaron Kylian Mbappé, la ministra nacional del deporte y el Real Madrid por comentar que “no podía estar menos interesado” en el futuro de Zinédine Zidane como entrenador.

Noël Le Graët reconoció que sus comentarios en una entrevista radiofónica fueron “torpes”.

“No reflejan en absoluto lo que pienso o considero sobre el jugador que él fue y el entrenador en que se ha convertido”, expresó Le Graët en una disculpa ampliamente difundida por los medios franceses.

Le Graët, quien extendió recientemente el contrato del seleccionador francés Didier Deschamps hasta julio de 2026, fue invitado a un programa de RMC el domingo. Ahí, se le preguntó sobre los rumores que vinculaban a Zidne con la selección de Brasil.

“Me sorprendería que él fuera allá, pero puede hacer lo que quiera, no me preocupa. Nunca me he reunido con él, y nosotros nunca hemos contemplado la posibilidad de separarnos de Didier”, dijo Le Graët.

Cuando se le preguntó si le molestaría ver a Zidane como técnico de Brasil, respondió: “No podría estar menos interesado; él puede ir a donde quiera”.

Luego, ante la pregunta de si Zidane le había llamado recientemente, Le Graët comentó: “Ciertamente no. Yo ni siquiera le habría contestado el teléfono”.

Sin mencionar a Le Graët por su nombre, Mbappé publicó el domingo por la noche un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Zidane es Francia; no se le falta al respeto a una leyenda así”, reprochó.

Amélie Oudéa-Castéra, la ministra del deporte, fue más allá, y pidió que Le Graët se disculpara con Zidane por su “vergonzosa falta de respeto”.

Mediante Twitter, Oudéa-Castéra ocultó apenas su desdén por Le Graët, al entrecomillar su cargo en la Federación.

“Un ‘presidente’ de la principal federación deportiva de Francia no debería decir eso. Disculpas ante este exceso con Zidane, por favor”, escribió.

Le Graët ha enfrentado señalamientos de acoso sexual, y la Federación ha sido objeto de un investigación ordenada por Oudéa-Castéra.

El Real Madrid salió también en defensa de Zidane, quien le aportó títulos como jugador y técnico.

“Estas palabras suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo y nuestro club espera una rectificación inmediata”, manifestó el club.

Zidane condujo a la selección francesa a la conquista de su primer cetro mundialista, como anfitriona en 1998. Volvió a brillar en 2000, cuando se coronó en la Eurocopa de naciones.

Anotó en dos finales mundialistas, incluida la que Francia perdió ante Italia en 2006.

El comunicado de Le Graët buscó también atribuir a los entrevistadores de RMC parte de la responsabilidad por los comentarios.

“Concedí una entrevista a RMC que no debí haber dado, porque buscaba una polémica al confrontar a Didier con Zinédine Zidne, dos monumentos del fútbol francés. Admito que emití declaraciones torpes que crearon un malentendido. Zinédine Zidane sabe del respeto inmenso que le tengo, como todos los franceses”.