OPINIÓN Reflexiones en positivo: Aprendiendo, enseñando con fe y entusiasmo #12Ene

Este es mi segundo artículo del año 2023, hago un ruego al Espíritu Santo que me permita seguir viendo lo bueno y bonita de mi país, permitiéndome continuar escribiendo en positivo y para mis lectores un agradecimiento en tolerarme en este primer cuarto de siglo que lo realizo con el mismo ánimo y deseo de la primera vez; aprendiendo, enseñando con fe y entusiasmo, haciendo honor donde uno no sabe lo que sabe hasta que no aprenda a enseñar a otro; no seguir perdiendo el tiempo siempre hay una manera de ser mejor persona y nuestra idiosincrasia del Venezolano reúne esas condiciones y otras más; esta nación disfruta de un material humano de primera que a la larga siempre sale a relucir y se destaca lo bueno por el bien de todo, a eso debemos apostar a volver hacer el país más envidiado, fuerte y rico como Dios nos los dejó dotado de todo y de sobra riquezas hasta para regalar y mantener otros países que fueron del primer mundo hoy improductivo, ponerle atención al mensaje del papa Francisco “ No hay que dejarse engañar por el populismo ni sigamos a falsos mecías.”

Como mi forma de actuar y de pensar es ver la parte bonita y buena de nuestra nación porque la amo a corazón partido por ello siempre vivo cargado de optimismo, esperanza y en espera de lo mejor para todos y por motivos de salud he llegado al convencimiento que hasta lo feo lo veo bonito y eso se los recomiendo por nuestra vida saludable y por tal destacar lo positivo que según noticias que sucedieron año 2023 con la esperanza de que aún fueron pocas pero fueron y ruego, aspiro que para este año 2023 esto se multiplique en grande y por mucho para que siga el país recuperando sus riquezas que ya posee y se hagan valer por su propio peso que aún existe, lo que hay que hacer es administrarlo con buen tacto y pulcritud.

Olvidarse de que desaparecieron nueve mil (9000) industrias, que el nuevo sistema voluntad, deseo de superación nos retribuya con cien mil (100.000) industrias, que la economía del sector farmacéutico aumento en su crecimiento un quince por ciento ( 15 %) me parece muy bien aunque otros piensen distinto cuando dicen claro si este sistema tiene a todo el mundo enfermo, no por favor cambiemos la mente y ayudemos a salir al país adelante hasta con el poder mental, que la economía en general tuvo un crecimiento en un diez y ocho por ciento (18 %) muy bien los deseos; los economistas científicos de la economía que sus palabras vallan adelante y mis respeto a su opinión, le recordamos al gobierno el mensaje del pintor mexicano Cayetano “ que si no hay maíz no hay país” por tal este año deseamos una ganadería fuerte, una agricultura fortalecida y que todo el sector privado productivo de lo mejor, un sector bancario que se ocupe de sus funciones para lo que fueron creados “ prestar, cobrar y ayudar”.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

