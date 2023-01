OPINIÓN Barquisimeto y su Divina Pastora #13Ene

Son muchas las historias, de anécdotas y milagros que acompañan el día de la llegada a nuestra ciudad Barquisimeto, de la imagen de la venerada imagen de la Divina Pastora, un torrente de feligreses se hacen presentes en una procesión histórica conocida en el mundo entero, dónde se le recuerda por el milagro de haber salvado a este pueblo de aquella terrible enfermedad, el cólera mórbus, que azotó a Barquisimeto, hace más de cien años. Dos años tenía sin visitar la sagrada imagen de la Divina Pastora a Barquisimeto, por otra extraña epidemia que también azotó a la humanidad, y que por el consejo de la organización mundial de la salud y en beneficio de resguardar la vida de todos, se tuvo que acatar la normativa de no frecuentar sitio con multitudes, y el cumplimiento de todas unas normas que tuvimos que acatar, dos años después, nuevamente será el reencuentro con nuestra fe mariana, con la llegada de la imagen sagrada de la Pastora de Almas a Barquisimeto, muchos milagros en mi vida me acompañan mi fé inmensa que le tengo a la Divina Pastora, madre de Dios, que sé que ha intercedido por ante su hijo amado Jesús, para que ocurran no solo en mi vida sino en la vida de muchos los diversos milagros de los cuales hemos sido testigos y hemos vivido. Cada catorce de Enero llega la esperanza y nos invade la inspiración divina en la vida de cada uno, de que comienza un nuevo año para transitar en la fe y llevar a cabo nuestra misión en la vida, acompañados del abrigo de nuestra madre celestial para que nos acompañe en la fe y veamos con regocijo la presencia de los milagros, cada catorce de Enero, nuestro encuentro personal con ella es especial, el torrente de la multitudinaria procesión nos llena de un encanto sobrenatural de fe y de esperanza, que nos indica que todavía estamos recorriendo nuestro propio camino y para quienes tenemos la presencia de la fé, nuestro camino bajo el cobijo del manto de nuestra santísima virgen, la Divina Pastora.

Astrid Liscano de Raad

