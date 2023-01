OPINIÓN Entorno en viñetas: PDVSA, otra vez #13Ene

-Venezuela inicia el 2023, con grandes retos y oportunidades, entre ellos, observamos una apertura progresiva de PDVSA a los mercados internacionales. No obstante, aún no hay consenso entre los analistas, sobre el impacto que podría generar dicha apertura en el crecimiento económico del país.

-Tras la aprobación de la licencia a Chevron, una carga de 500 barriles de petróleo pesado venezolano será exportado a EE. UU. en los próximos días. Asimismo, recientemente se recibió un buque con una importante carga de Nafta y diluyentes americanos para mejorar la calidad del crudo nacional.

-Además, en diciembre pasado el gobierno venezolano autorizó a la empresa privada, Prodata Energy, para exportar 25 millones diarios de pies cúbicos de gas natural a Colombia. El gas se enviará a través de un gaseoducto de 224 kilómetros que se extiende entre el Estado Zulia y el Nororiente colombiano.

-Por otra parte, la petrolera estatal colombiana, Ecopetrol, ha solicitado formalmente una licencia a Estados Unidos para hacer negocios con PDVSA. En el mismo orden de ideas, sabemos que empresas europeas y del medio oriente, manifiestan su interés para establecer alianzas comerciales petroleras con nuestro país y se encuentran tramitando sus respectivas licencias con la OFAC.

-Estimamos que, con la reapertura de PDVSA al mundo global, podrá lograrse la ansiada meta de superar la barrera de producción del millón de barriles de petróleo diarios hacia finales de este año. Esto, sin duda apunta hacia una recuperación más estructural de la economía del país. Esperemos que siga primando la disciplina fiscal y las políticas monetarias restrictivas, así como una moderación del gasto público, para brindar estabilidad financiera a Venezuela.

Con la cabuya en la pata

-Recientemente, se dio a conocer, que el gobierno interino de Juan Guaidó, destituido a finales del año pasado, habría contratado a 8 escritorios de abogados para gestionar litigios internacionales contra los activos en el extranjero de Venezuela tanto de empresas como de tenedores de bonos de deuda nacional.

-Entre los años 2020 y 2022, la Asamblea Nacional del 2015, autorizó pagos de casi 30 millones de dólares por concepto de gastos legales, de los que todavía se adeudan 20,7 millones de dólares.

-Diferentes voceros de la Asamblea Nacional opositora, así como partidos políticos que adversan a Maduro, sostienen que el control de los activos en el extranjero no está en peligro, aunque no han dado detalles de lo que ocurrirá con los litigios y las deudas pendientes.

-Derivado de diferentes fuentes, se estima que el gobierno interino manejó cifras superiores a los 400 millones de dólares durante su periodo de vigencia, derivados de la actividad de empresas venezolanas en el exterior -que no quebraron como es el caso de Monómeros-, así como de donaciones del Departamento de Estado americano y de otros organismos internacionales que creyeron en la patraña del interinato.

-Ojalá puedan rendirles las cuentas de rigor a los ingenuos donantes, así como a los venezolanos que depositaron sus esperanzas en ellos.

Inician protestas

-Con nutridas manifestaciones a nivel nacional, el 9 de enero los trabajadores de la educación recorrieron las calles de las principales ciudades del país buscando un aumento de salario y el cumplimiento de derechos contractuales.

-Se anuncian nuevas protestas para el próximo 26 de enero, debido al silencio del gobierno frente a los reclamos. Asimismo, se contempla un paro nacional de todo el magisterio.

-Se espera que en los próximos días se sumen otros gremios a las protestas en búsqueda de mejoras salariales.

-El último aumento de sueldos fue en marzo de 2022, no obstante, a la tasa de cambio actual, el salario mínimo integral mensual no llega los 10 dólares, lo que obviamente no permite cubrir las mínimas necesidades de vida. Por otra parte, las diferentes bonificaciones otorgadas durante el año pasado y en lo que corre de enero, han sido pulverizados por la elevada inflación.

-Ante la alta volatilidad del valor del bolívar, si el gobierno nacional incrementa sustancialmente al gasto público por aumentos salariales masivos, nos encontraremos ante una nueva ola de devaluación e inflación. De allí, la muy compleja situación que enfrenta el gobierno nacional de cara al tema salarial.

ECONOMÍA EN CIFRAS

*Variación respecto al cierre de 2022

**Variación respecto a enero de 2022

***Índice Quinta Crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 20,23 (8,76%*)

Tasa de cambio al cierre de 2022: 18,60 (272%**)

Tasa de cambio BCV: 18.8 (7,55%*)

Tasa de cambio BCV al cierre de 2022: 17,48 (337%**)

Inflación

Índice Quinta Crespo*** (IPC alimentario): Bs 73,8 (6,34*)

Índice Quinta Crespo al cierre de 2022: Bs 69,4 (202,84%**)

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 65%

Commodities

Petróleo Brent: $79,62 por barril (-3,65%*)

Petróleo Brent al cierre de 2022: $82,15 (4,98%**)

Oro: $58.462,44 kg (2%*)

Oro al cierre de 2022: $58.680,12 (3,40%**)

Criptoactivos

BTC: $17.450 (5,24%*)

BTC al cierre de 2022: $16.581,27 (-63,02%**)

ETH: $1.210,41 (1%*)

ETH al cierre de 2022: $1,198.02 (-67,40%**)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 33.676 (2,24%*)

Dow Jones al cierre de 2022: $32.938,46 (-9,12%**)

S&P500: 3.919,02 (-4 %*)

S&P500 al cierre de 2022: 3.800.34 (-12,06%**)

NASDAQ: 10.742,63 (-9%*)

NASDAQ al cierre de 2022: 10.324,70 (-27,59%**)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC: 19.999,8 (137%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC al cierre de 2022: 20.947,68 (11,17%**)

-El dólar paralelo inicia el año rompiendo la barrera de los 20 bolívares, lo que representa un 8,76% de devaluación respecto precio de 18,60 observado al cierre de 2022. A lo largo de 2022, el bolívar experimentó una devaluación del 272%.

-Por otra parte, diferentes fuentes privadas aseguran que la inflación acumulada al cierre del 2022 rondó el 340%. Nuestras estimaciones de IPC alimentario nos sitúan en cifras del 200%, mientras la inflación en dólares pudo estimarse en un 45%. Durante las 2 primeras semanas de enero registramos cifras de 6,34% de incremento en el precio de alimentos.

-El precio del petróleo abre el año con una discreta tendencia a la baja y los índices bursátiles internacionales con algo de recuperación dentro de un marco de grandes pérdidas respecto a principios de 2022 y fluctuaciones de precio que parecen predecir una curva suavizada a la baja durante el primer semestre de este año. Así como los mercados, los criptoactivos de referencia muestran una tendencia inestable hacia la recuperación en este inicio de año.

¡QUE LATA LATAM!

-Latinoamérica inicia el año, entre desencuentros y conflictos políticos, ya usuales en nuestro continente. Esta vez, le ha tocado el turno a Brasil, donde el pasado domingo, miles de seguidores del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, invadieron el Congreso, el Tribunal Supremo y la sede de Presidencia, en la capital de ese país, provocando graves daños en lo que se ha interpretado como un claro intento de golpe de Estado, contra el actual presidente, Lula da Silva.

-Si bien, el expresidente, Bolsonaro, condenó los saqueos e invasiones de edificios públicos, diferentes analistas políticos aseguran que se trata de una evidente acción política orquestada por la ultraderecha brasileña.

Oscar Doval