RETACITOS #15Ene

Cuando llenos de regocijo y fervor ayer le dimos la bienvenida nuevamente, después de dos años de ausencia, a la 165 visita de la Divina Pastora, que como era de esperarse fue todo un acontecimiento, donde los larenses nuevamente pusieron de manifiesto, que la visita de la Reina Madre, es algo único, incomparable, que solamente se puede ver todos los años los 14 de enero en la procesión, dando la impresión para muchas de las personas que ayer la acompañaron, que nunca hubo una suspensión debido al impacto de la Pandemia de COVID-19, sino que estábamos en presencia de otro año de acompañamiento a nuestra querida y venerada imagen que cada año nos da fuerza y valor para hacer frente a las dificultades, para tener la oportunidad de orar y pedirle salud para todas aquellas personas que padecen enfermedades, o enfrentan dificultades en sus hogares. Fue verdaderamente emotivo ver de nuevo a niños, adultos, vestidos de Nazarenos o Pastorcitas, personas descalzas y llevando cruces sobre sus hombros, en pago de promesas, y por supuestos los diferentes templetes con música y obsequios como agua, frutas para mitigar la sed y los vendedores de imágenes de la virgen, franelas, sombreros y figuras de artesanía para todos aquellos que vienen a la procesión del resto de Venezuela, e incluso de otros países, siendo adquiridos para llevarse algo que les permita luego, con el pasar del tiempo, evocar tan memorable encuentro. Por supuesto, que también hubo algunos hechos como la decisión de un lugar en la ruta, donde la imagen todos los años se detiene y muchos feligreses socios, desde las gradas que allí colocaban, lanzan fuegos artificiales, algo que causó extrañeza, pero que en ningún momento le restó brillantez a la solemne procesión, de nuevo ¡¡Madre estás de nuevo en tu casa!!

Siguiendo con la posición de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal Venezolana en una Exhortación Pastoral con motivo de la CXIX Asamblea Plenaria Ordinaria del Episcopado Venezolano, volvió a llamar la atención de todos los venezolanos, especialmente de quienes tienen responsabilidad de liderazgo, exponiendo que el camino a transitar es el de las negociaciones verdaderas y sinceras para la obtención de acuerdos entre los poderes del Estado y las fuerzas sociales democráticas acerca de las grandes cuestiones de interés nacional, como lo son, entre otras, la ayuda humanitaria, la liberación de los presos políticos, el funcionamiento constitucional de los poderes públicos, la rehabilitación de los partidos políticos, la consecución de mayores y mejores garantías electorales, junto con la observación internacional plural e imparcial de las próximas elecciones. Revela que iniciando este nuevo año 2023, nuestro país continúa viviendo una crisis política, social y económica profunda. Un escenario que pone en entredicho el modelo de gestión que por más de veinte años ha guiado los destinos de la nación. Emergen nuevas élites económicas. Zonas de Caracas y, en menor medida, de algunas otras ciudades, muestran lo que se ha llamado una “burbuja”, como resultado de una suerte de “capitalismo socialista salvaje”, que contrasta y resulta ofensiva para quienes, como nuestros educadores, personal de salud, obreros, trabajadores informales y pensionados, intentan subsistir con unos ingresos paupérrimos, y que hace que la brecha de desigualdad entre ricos y pobres sea cada vez más escandalosa. También recuerda que tenemos una de las inflaciones más altas del mundo y una moneda nacional en continua devaluación, el día a día de los venezolanos resulta cada vez más complicado para todos los venezolanos.

Un vecino acucioso la Perla del Norte que casi a diario se traslada desde Duaca hasta Barquisimeto, se mostró sorprendido cuando el pasado 5 de enero se encontró con la sorpresa de un terreno de aproximadamente 17 hectáreas, que supuestamente en el pasado fueron expropiadas ilegalmente por anteriores alcaldes del PSUV en el municipio, terreno dizque iba a ser destinado para la construcción de viviendas para militares. Hoy extrañamente unos civiles han tomado la propiedad de este terreno y están haciendo bienhechurías dentro de los mismos. Preguntas inocentes. ¿Acaso sería entregada o vendida por el municipio a un particular? ¿Esta transacción realizada por la alcaldía, fue aprobada por la Cámara Municipal? ¿Tiene el burgomaestre la legítima autoridad para aprobar y concretar su supuesta venta o entrega? ¿La Contraloría municipal o regional conocen a cabalidad este sospechoso caso? ¿El Síndico Municipal levantaría los informes legales correspondientes?. Aseguran que el burgomaestre, de quien hemos mencionados varios casos no muy ortodoxos en los cuales estaría presuntamente involucrado, le tiene la vista puesta a los mejores terrenos a los que denomina “lomitos” o “caviares”, que pudiera estar utilizando para saldar deudas de la alcaldía por obras que no fueron presupuestadas, siendo esta la tesis que cobra más fuerza y que lleva a este vecino a encender las alarmas. En todo caso, le recuerdan al personaje que no olvide el viejo dicho de “cría fama y échate a dormir”, así que ya hay varios organismos que también están atentos a estos procedimientos subterráneos, con la finalidad de visibilizarlos, de allí que la pregunta que en estos momentos estamos dejando en el ambiente y que seguramente muchos querrán conocer la respuesta, es ¿Quién estará por detrás de esta supuesta compra venta?

Los amigos de los organismos económicos en Lara, deberían contactarse con sus similares en el estado Barinas, para que se informen cuáles fueron los argumentos utilizados por el burgomaestre, para rescindir el contrato de recolección de desechos sólidos con la la empresa que prácticamente tiene el control de las principales alcaldías del país, luego de prestar servicios solamente por siete semanas, desde el 1 de septiembre hasta el 25 de octubre de 2022, período en el cual hubo serias controversias por el problema de las tarifas, lo que ha caracterizado la gestión de este empresa, en todos los lugares donde presta servicios, no logrando alcanzar un acuerdo tarifario entre la Alcaldía revolucionarias y el sector comercio para la aplicación de las tarifas de aseo urbano domiciliario. El Alcalde Rafael Paredes dijo en conferencia de prensa, que no se llegaron a acuerdos sobre los montos de las tarifas y, de común acuerdo, se tomó la decisión de la salud del servicio, para evitar que se generan otras situaciones. Tal Cual revela que el centro de la controversia estuvo en el pliego tarifario impuesto por la empresa. Según la Asociación Integral de Comerciantes, Industriales y Sociedad Civil Organizada, este comenzó a aplicarse sin haber sido aprobado por la Cámara Municipal. Señala asimismo, que “No se establecieron las estructuras de costos en forma transparente ni se sinceró el precio del servicio de acuerdo con las ordenanzas respectivas”. De allí que el problema que se ha venido planteado en Lara con esta empresa, es similar a lo ocurrido en Barinas, entonces la pregunta de las 64.000 lochas, ¿Qué es lo que existe en la contratación entre la empresa en Lara y la Alcaldía, que impide encontrar una solución justa o equitativa? Por allí tras bastidores se ha señalado que al parecer la empresa dizque es muy “espléndida” a la hora de hacer aportes para las actividades revolucionarias, lo que pudiera ser un ingrediente importante a la hora de tomar una definición sobre la conveniencia de prescindir de su servicios.

En nuestros 54 años de ejercicio profesional, hemos conocido mucha gente, de distintos estratos, altos, medios y bajos, pero hay algunos que por el apasionamiento en la forma como defienden sus principios, resultan inolvidables, siendo uno de estos un personaje emblemático de la Perla del Norte, como lo es Alexander Cambero auténtico defensor de la profesión docente. A él le escuchamos decir; “El primer compromiso de un educador es con su conciencia. Para forjar niños que defiendan sus derechos, es necesario enseñarles a no claudicar jamás. El aula de mañana es la calle. Defender el derecho a salarios justos es un principio insoslayable. Nunca bajen la cabeza ante el patrón de turno. Quien lo haga está perdiendo su esencia. La dignidad no se negocia, tampoco los principios. Dejen que el chantaje muera en la rebeldía de millones de educadores. Un pedagogo no es moneda de cambio. Sin miedo avancen . Cuando eso suceda sus alumnos sentirán el orgullo de tenerlos como guía”. Otra de sus expresiones dice: “El aula de clases fue un gigantesco espacio que reflejó la extensión de la patria. Hoy los alumnos aprendieron lo que significa luchar por sus derechos. Que sus maestros al defender sus reivindicaciones están asumiendo un rol que engrandece su legado. Cuando nos unimos podemos lograrlo todo. Se escribió con tiza del corazón. Una lección inolvidable de dignidad. La clase no termina hoy. Se tiene que seguir formando a las nuevas generaciones. El chantaje es un papel que hay que mandarlo al cesto. Nada de miedo. Llegó la hora de la verdad”. Y cierra con algo para coger palco: “El gobernador del estado Apure Eduardo Piñate declaró que no se le aumentará a los educadores debido al conflicto entre Rusia y Ucrania . Y todavía existen estúpidos que lo creen. Hemos caído en lo más bajo. Se irrespeta la inteligencia del venezolano. Nadamos en el lodazal de la Inmundicia”. Mis respetos, mi querido amigo.

Aseguran que finalmente se consumó el total asalto al poder en el CMI. Nuevamente el Cocosette fue el encargado de propinar la puñalada trapera, eso sí, a espaldas del PSUV donde contaban que serían escuchadas y atendidas sus opiniones, sugerencias y propuestas. Sin embargo, a sus rojos jefes, también se los llevó en los cachos e impuso a su gente, mastines de comprobada fidelidad. Cheluis repite por tercera vez en la presidencia; Yani en la primera Vicepresidencia; Mari en la segunda Vice y Sena en la Secretaría. Aseguran que al parecer el Cocosette fue informado que el próximo gobernador de Lara será el sargento de Nirgua, ya que el PSUV repetirá con el marino, poniendo la cosa más fácil a Falcón. “De esta manera pagarían los favores recibidos por el sargento yaracuyano. Ante esta noticia, dicen que el Cocosette montó en cólera y decidió “armar” en sentido literal, su equipo de mayor confianza y con todos los concejales agarrados por “las metras”, allí dizque están sus socios, testas, ultra jaletis y mercenarios del ala del silencioso del partido rojo. Así que conociendo a fondo el “pedigrí” y las actuaciones poco ortodoxas, lo designó por tercera vez para la presidencia del CMI. Hasta ahora se ha dicho que todos los directores continuarán un año más, eso incluye al guachimán de prensa y protocolo, quien continuará usurpando funciones y cumpliendo con el trabajo que mejor hace “corre ve y dile” y lavar los trapos sucios del Cocosette y el Don Juan Tenorio del CMI. Un concejal de oposición , tiene tiempo denunciando toda la presunta corruptela que dizque existe entre los ediles y jefes del CM. También ha denunciado que, desde el departamento de Informática, la orden es: equipo que se dañe a los concejales de oposición, equipo que se llevan al taller, no se reparan, ni revisan ni evalúan, se los quitan y ya. Afirman que los beneficios que le corresponden al personal, se reparte entre los fines, acólitos y lamesuelas y en último caso se lo llevan para repartirlo entre los militantes del PSUV en las comunidades de cada edil rojo rojito. Seguiremos informando.

Nos remiten hasta nuestra mesa de redacción, en el cual dos abogados miembros del Colegio de Abogados del Estado Lara, en forma por demás responsable, Gilbert Díaz y Orlando Quintero presentan un video en donde se observa el estado de deterioro y abandono en el que se encuentra la infraestructura del CAEL, en un mensaje dirigido a la Magistrada Rodríguez Rodríguez de la Sala Electoral del TSJ, quien designó a la Junta Directiva Ad Hoc, quienes han demostrado una completa desidia las instalaciones, las piscinas de adultos y de niños, llenas de suciedad, son unos criaderos de zancudos, así como el gimnasio, la cantina que están en el más completo abandono, lo que ha contribuido a que las instalaciones estén totalmente desoladas, cuando en el momento en que asumieron la directiva, todas las instalaciones del CAEL estaban completamente operativas. Ante esta desastrosa gestión los abogados están pidiendo “elecciones ya”, exigen que la Sala Electoral autorice a una Asamblea General Extraordinaria para que se designe la Comisión Electoral para que conjuntamente con el CNE llamen a elecciones inmediatamente, exigiendo que se fije una fecha en forma prioritaria, ante la urgencia de rescatar la institución y sus instalaciones, que se siguen deteriorando aceleradamente ante la ineficiencia y la desidia que han puesto en evidencia, la junta directiva Ad-hoc que solo vino a destruir el CAEL que es de todos los abogados. Confiamos en que con estas pruebas tan concretas y contundentes, la Sala Electoral del TSJ, en un tiempo perentorio estará atendiendo a los reclamos de los miembros del CAE para que vuelva a ser unas de las instituciones más respetadas y emblemáticas del estado Lara.

C O R T I C O S

Resulta verdaderamente insólito que en momentos en que se ha venido registrando, una movilización masiva y espontánea de la población venezolana, ante la profunda crisis económica y social por la que está pasando, ya que ningún ser humano, mucho menos una familia puede subsistir un mes con 7 dólares que es el monto del salario mínimo que reciben los trabajadores de la administración pública, jubilados y pensionados, una realidad que es palpable para todo el mundo; sin embargo, al parecer esto tiene sin cuidado al inquilino temporal de Miraflores, quien estuvo cerca de cuatro horas en un mensaje a la AN 2020, durante el cual no hizo referencia en ningún momento a la situación de los trabajadores, todo el mundo se quedó esperando el aumento del salario mínimo a un monto sustancial, pero fue obviado en todos los temas tratados, lo que nuevamente dejó en evidencia que lo tienen sin cuidado los problemas del pueblo venezolano. Ahora ya no le quita el sueño a Guaidó y la oposición, sino los miles de millones de dólares que están congelados y que pudieran volver a las arcas del régimen, que sería lo peor que le puede ocurrir a este país.

Se da como un hecho, que desde la segunda quincena de enero, Trabajadores de la Economía Popular, (buhoneros), serán desalojados de las calles de centro de la capital crepuscular, ya que los 20$ en efectivo que pagaron era solo por la por de diciembre, esto se pudo conocer por la «la mujer de la matela con sellos falsos de diferentes instituciones» quien como costumbre agredió verbalmente a una humilde señora que vendía su mercancía, la agresora, quien intentó llevarse una prenda a lo bravo, le dejó claro que ella estaba apoyada por el chivo que más mea en la Dirección de Mercado y Abastecimiento de la Alcaldía de Iribarren. «Si quieres me denuncias con los periodistas y medios de comunicación, para que veas como te van a quedar los giros». Ustedes se van porque se van de la calles de la 20.

Por supuesto que esto no es nada nuevo ni se ha producido única y exclusivamente durante la gestión de alcaldes revolucionarios, cuando el sindicalista burgomaestre también se realizaban estos operativos, sobre todo en las fechas emblemáticas como Navidades, Semana Santa, Carnavales, épocas que llaman de zafras y donde los funcionarios administrativos de la Dirección de Mercado y Abastecimiento, como era el caso del hombre de la moto, quien no perdonaba a nadie, porque cobraba duro en verdes y dizque repartía con el alto mando, de manera que allí le permitían manejar la calle como si fuera hacienda propia, el que no se bajaba de la mula, no tenía espacio en las aceras para trabajar, lo cual se ha venido repitiendo porque se mueve mucho dinero y no ha habido alguien dispuesto a ponerle el cascabel al gato.

Sería interesante averiguar si es cierto, que durante el último viaje que hizo Diosdiablo a Barquisimeto, sostuvo una reunión con el Cocosette y según comentan las malas lenguas, lo mantuvo hasta las 5 de la mañana, pidiéndole explicaciones por el estado de deterioro que presenta la ciudad crepuscular, en base a los informes elaborados por la propia gente del PSUV que son los que se enfrentan con la gente en los barrios y son los que tienen que dar la cara ante los reclamos que hacen los vecinos por la falta de agua, luz, servicios, vías llenas de huecos, dicen que el personaje ni siquiera podía hablar, lo que hacía era puro tartamudear.

Luego del video que circuló en Redes Sociales, donde colectores se agredieron físicamente, al oeste de Barquisimeto, en riña para cargar unos pasajeros, la solución viable para el jubilado y dictador (alias La Arandela), responsable del transporte es eliminar a las personas que cobran el pasaje en la rutas. Una medida arbitraria y netamente fascista que dejará a muchas familias sin llevar el pan a sus casas. El pueblo pregunta, ¿por qué no abren una escuela de capacitación, para formar a conductores y colectores?. Esta iniciativa se realizó en el desde el 2004 al 2006 y funcionaba en la sede del antiguo Comando Regional 4 de la Guardia Nacional con sede de la capital larense, allí les dejo la idea.

Un vocero de la revolución municipal de Iribarren, salió cacareando que pintaba la ciudad para verla más bonita, pero aparentemente calcularon mal las pinturas, ya que solo pintaron la avenida Venezuela hasta la calle 32 y se olvidaron de tapar los huecos de las arterias viales adyacentes. ¡Un Municipio bonito!.. no creo dijo el monaguillo chófer; sin embargo, nunca falta este tipo de personajes espontáneos que andan buscando figurar, ganar méritos con escapulario ajeno, y al final del cuento, salen con las tablas en la cabeza.

Aseguran que desde la 23 con 19 y desde frente a la plaza Bolívar, deben millones de bolívares a medios de comunicación, tampoco pagan a los muchachos hacen circular las informaciones en las Redes Sociales y por los grupos de WhatsApp. Pero la procesión de ellos va por dentro, el malestar crece aceleradamente y puede hacer eclosión en cualquier momento, nadie se atreve a reclamar por temor a represalias y si dicen algo públicamente, no ven más nunca los reales. «A gente pa mala paga«.

Desde el municipio Torres la guerra entre las tendencias del Psuv es a muerte, al punto que quitaron la presidencia de la cámara los juliteros, estos en represalias iniciaron ataques de forma mediática y anónima contra la nueva directiva. El cochino saliente lo agarraron de sorpresa y le valió un regaño y jalones de orejas de su amo, de manera que no solo en los partidos de la oposición la cuestión anda revuelta, sino también en en el propio partido oficialista y esto está causando mucha inquietud en el Palacio de Misia Jacinta, por lo que tenemos entendido que le dijeron a Diosdiablo que tiene que poner orden en la casa, impidiendo que se sigan embochinchando las cosas.

JBS