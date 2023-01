Asociación Civil “Con la Escuela”: Severos problemas de infraestructura se acentúan en las escuelas de Venezuela #16Ene 

El deterioro de la infraestructura se acentúa en las escuelas venezolanas, de acuerdo con la encuesta realizada por la Asociación Civil Con La Escuela, en la continuación de su programa de monitoreo a las escuelas para exponer ante la opinión pública la situación escolar venezolana.

Revela la información, que desde el año 2019 la organización implementa este programa a través de la aplicación de distintas encuestas a docentes de 79 escuelas distribuidas en siete Estados.

Destaca asimismo, que uno de los estados donde el problema de la escasez de agua es agudo, en Lara donde la falta de agua es reportada por el 80% de las escuelas de la entidad.

A final de noviembre de 2022 fue aplicada la encuesta de infraestructura con el objetivo de recabar información acerca de las condiciones, equipamiento y servicios de los que disponen las escuelas y su impacto en el calendario escolar distribuido en cinco dimensiones: agua y saneamiento, conexión a servicios, espacios pedagógicos, equipamiento y planta física.

El coordinador de Con la Escuela, el profesor Oscar Iván Rose, certifica que la infraestructura de las escuelas es indispensable para el bienestar y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. “Es necesario que la planta física tenga condiciones que garanticen la salud y seguridad de docentes y estudiantes: que la escuela cuente con servicios de agua potable, instalaciones para las aguas servidas, electricidad, conexión a internet, entre otros, así como equipos y espacios pedagógicos para el desarrollo de las actividades formativas, culturales y recreativas”.

Los resultados obtenidos luego de aplicado el instrumento para medir el estado de la infraestructura demuestran que en Venezuela se vive una grave crisis educativa y esto sin medir, hasta el momento, variables como el nivel de escasez de docentes, el impacto de la pandemia en la formación o la calidad educativa.

“Los resultados son preocupantes, explica el profesor Rose, existe una crisis en el servicio de agua potable, esta no llega a todas las escuelas. Además, a las que llega, en sólo tres de cada diez es suficiente la cantidad servida. El 46% de las escuelas cuenta con un servicio de agua insuficiente para atender a la matrícula y el 25% no reciben servicio de agua. La ausencia de este servicio, es la primera causa de suspensión de clases. Los Estados más afectados por la falta de este servicio son: el estado Bolívar donde un 83,3% de las escuelas encuestadas reportan fallas en el suministro del servicio o su ausencia, en el estado Lara la falta de agua es reportada por el 80% de las escuelas, mientras que en el Zulia lo reporta el 78,5% y el 75% en Miranda y Anzoátegui. Es muy difícil la situación en estas instituciones.’

El coordinador de Con la Escuela también señala que además del problema de salud que genera la falta del recurso hídrico, existe un 51,9 % de las salas de baños se encuentran en mal estado. Un 35,4% de los baños son insuficientes para atender a la matrícula y un 2% de las escuelas no cuentan con baños. “Por ejemplo en Apure 66,7% de las escuelas no cuentan con baños suficientes para atender la matrícula y en el estado Zulia el 7.1% no cuenta con baños. ¿Cómo es viable una jornada escolar completa con este panorama? Más de un 19% de las 79 escuelas consultadas suspenden clases por afectación de los baños y el 34,2% no posee canalización de aguas negras, o su estado es inservible”, apunta el profesor Rose.

Esta encuesta revela que la falla en el resto de los servicios también está presente: 38% de las escuelas encuestadas presentan fallas en el servicio eléctrico, 72,2% reporta deterioro o ausencia del servicio de conexión a internet y 49,6% reporta mal servicio o no disponer de suministro de gas.

La encuesta arrojó igualmente deficiencia en las plantas físicas. El 36,7% de los salones de clase son insuficientes para atender la matrícula en la muestra de 79 escuelas encuestadas, 44,3% cuentan con aulas en malas condiciones. Los estados más afectados en este sentido son Lara y Apure, que reportan un 66,7% y 58,3% respectivamente de aulas insuficientes para atender la matrícula.

Adicionalmente 50,6% de escuelas reporta pupitres en mal estado de los cuales 43% son insuficientes para la matrícula. Los estados más afectados por la falta de pupitres son Lara 86,7%, Bolívar y Distrito Capital con 66,7%.

“La escuela venezolana es reflejo de la situación que afecta a buena parte del país. La condición de la infraestructura, espacios pedagógicos, equipamiento y servicios básicos no sólo no cumplen con los criterios de adecuación para garantizar el derecho a la educación sino que, incluso ponen en riesgo la efectividad de los días de clases. La educación sin duda está en crisis y debemos tomar acciones para detener este deterioro y generar cambios en ella” , precisó el profesor Rose.