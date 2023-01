“No puedo decir que no esté destruido mentalmente”, dijo Rafael Nadal al retirarse lesionado del Open de Australia #18Ene

Rafael Nadal se despide del Open de Australia de la peor manera posible, el vigente campeón del torneo cayó lesionado en el segundo set de su encuentro de segunda ronda ante el norteamericano Mackenzie McDonald y no pudo recuperarse.

Nadal, que aguantó como un auténtico héroe, luchando el tercer set casi sin poder andar y descartando la retirada, había comenzado perdiendo ante un rival que estaba haciendo un partido casi perfecto, pero fue una dolencia la que le aparta de la defensa del título en Melbourne.

“He notado algo en la cadera y se acabó. Había notado algo en los días previos pero nada como hoy. Tengo un historial de problemas en la cadera que me han obligado a hacer tratamientos en el pasado», dijo Nadal al finalizar el encuentro.

El múltiple campeón de Grand Slam comentó que “estoy cansado y frustrado por estar en procesos de recuperación de lesiones en gran parte de mi carrera. Pero siempre lo he aceptado. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo. Puedo venir aquí y decir que la vida es fantástica y que hay que mantenerse positivo, pero no lo voy a hacer ahora. Es un momento y un día duro y lo acepto porque hay que seguir. A nivel deportivo, el vaso se va llenando y puede haber un momento que el agua salga por fuera».

Nadal se marchó a vestuarios justo antes de perder el set, pero volvió y como en otras ocasiones, se negó a retirarse. aunque no podía casi moverse, al principio tampoco saltar nada en el servicio, pero en el tercero, en un alarde de grandeza y resistencia, justificó sobradamente el precio de la entrada. Fue ganando juego a juego, jugando a dos golpes, casi siempre imposibles, palos, aces, en un repertorio que le llevó a soñar y hacer soñar incluso con vencer un set para convertir su milagro en algo tangible. No lo logró y con un 5-7 final, McDonald sumaba la mejor victoria de su carrera en un partido con un ganador y un lesionado, que volvió a demostrar que sabe caer como un auténtico héroe.