OPINIÓN Reflexiones en positivo: Excelsa patrona, Divina Pastora #19Ene

La ciudad de Barquisimeto, la Región Centro Occidental y buena parte de Venezuela y del mundo esté catorce de enero estuvo alegre y feliz, en una sola causa y motivo que genero la visita de nuestra Excelsa Patrona La Divina Pastora, le dimos la bien venida con el corazón abierto, con el amor más profundo y sentido que le profesamos a la Divina Pastora, es el alma y espíritu de todos los feligreses que la llevamos en nuestro corazón, esa fe tan grande y poderosa que ha penetrado en nosotros que la sentimos, como una madre amada que todo lo puede a lo que requerimos de ella y el solo pensar en su imagen nos devuelve la fe, la voluntad y nos aleja de los malos pensamientos y nos hace actuar en positivo para que esas acciones sean nobles y del sentir de la humanidad y de nuestros allegados, reforzándonos el amor, la voluntad, el deseo de vivir, de ser útil, de producir, compartir con fuerza y dignidad que la santa Patrona se siente feliz de quienes somos sus devotos, amándola con amor del bueno, con la inocencia de un niño y la voluntad de un adulto obediente a una madre admirada; Divina Pastora tu visita a Barquisimeto que fue interrumpida por fuerza mayor que todos conocemos y no dudamos que gracias a ti “Divina Pastora” pudimos reencontrarnos de nuevo con el mismo fulgor que un buen hijo espera a su amada madre y protectora sobre todo de los larenses y de toda la humanidad que nos acompañaron a tiempo completo.

Divina Pastora aunque sé que estas consciente de todo lo que está pasando en nuestro país con toda humildad y en nombre de todos los venezolanos sin excepción, usted Divina madre que todo lo puede, aparte de que esta cerquita de Dios y se le facilita arreglar y poner orden en nuestra nación; usted primero que todo y junto al Espíritu Santo saben perfectamente y conocen a sus feligreses de primera línea y a toda la ciudadanía ¿el por qué y cuál ha sido que en nuestro País cada día aumentan las dificultades y decadencia ¿ de no hacer algo pronto Divina Madre el futuro de nuestra nación es cada día más incierto y oscuro, aunque tengo mucha fe y soy positivista hoy recurrí a Usted Divina Madre para no caer en lo negativo y seguir viendo el santo donde está el pecador y contribuyendo con mi actitud positiva a sembrar fe y esperanza, razones que estoy consciente que nuestra patria aparte de ser muy linda por los cuatros costados es la más rica del planeta y Usted lo sabe Madre, no son ilusiones, está comprobado que es así y no son fantasías del alma, vida y corazón; aliado con toda fe le rogamos al Espíritu Santo nos envié del cielo un rayo de su luz que ilumine sobre todo a quienes nos gobiernan y toman las decisiones y a nosotros los feligreses que nos reverse el talento y unidos busquemos una mejor vida y paz para todos.

publicidad

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]