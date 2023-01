Fernández pide que Venezuela recupere la “convivencia democrática” y respeto a DDHH #23Ene

En la víspera de la cumbre de la CELAC, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, no confirmó la asistencia de Nicolás Maduro al encuentro regional, mientras aumentan las manifestaciones en repudio a la posible visita del mandatario chavista.

“Yo no tengo ninguna noticia hasta acá de que el presidente Chávez no venga, pero no sé qué hará. Perdón, el presidente Maduro. No sé qué hará”, dijo en declaraciones a los medios, confundiendo el nombre del mandatario.

Fernández dijo que su Gobierno apoya el proceso de diálogo en Venezuela, al recordar la reunión que sostuvo con los presidentes Emmanuel Macron y Gustavo Petro con los delegados negociadores del régimen y la oposición venezolana en París a finales del año pasado.

“Nuestra preocupación debe ser favorecer el diálogo entre los venezolanos, que los venezolanos recuperen la convivencia democrática y sus derechos sean respetados”, afirmó.

Además, el mandatario defendió nuevamente su invitación a los dictadores latinoamericanos para que asistan a la cumbre, al asegurar que no tiene “poder de veto”.

Con información de Monitoreamos

