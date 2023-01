Héctor Vargas: Todos los venezolanos tenemos que unirnos y reflexionar para rescatar la democracia #27Ene

Un llamado a la unidad, a la reflexión de los venezolanos, que permita impulsar hacia unas elecciones libres, justas y democráticas, formuló el diputado Héctor Vargas, a propósito de la reciente conmemoración del 65 aniversario del 23 de enero de 1958 cuando el pueblo, en unión cívica-militar, puso fin a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y recuperar la libertad y democracia del país.

El pronunciamiento del parlamentario por el estado Zulia, se produjo durante el debate sobre el 65 aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, celebrado este jueves en la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional legítima vía telemática.

«Hoy todos los venezolanos tenemos que reflexionar y unirnos para lograr una salida y resolver la grave crisis que ha generado quienes hoy tienen el poder, como la situación dramática que viven los sectores educativos, de salud, las fallas y precariedad de los servicios públicos, la justicia que no funciona porque no hay estado de derecho, inseguridad, los venezolanos cada vez están más pobre porque su salario no les alcanza para cubrir sus necesidades más básicas».

Sostuvo que Venezuela vive hoy una situación política semejante a la vivida en los años 50 al 58, pero en lo social y económico peor que en ese entonces por lo que asegura que es necesario un cambio político urgente que encamine al país hacia la libertad y el progreso.

Recordó que Venezuela logró a partir del año 57 recuperar la democracia a través de las acciones que emprendió una Junta Patriótica, conformada por AD, URD, Copei y PCV, que, con el apoyo de la Iglesia, la presión de los estudiantes, la huelga de la prensa, el pueblo en unión cívico-militar, se levantó para hacer frente al Gobierno del dictador Marcos Pérez Jiménez y así recuperar la libertad y democracia del país.

«Es decir que, a través de la unión, reflexionando, sin mezquindades, dejando de lado los intereses personales, podremos lograr recuperar la tan anhelada democracia y libertad de Venezuela, que permita sacarla de esta crisis humanitaria compleja», precisó el parlamentario zuliano.