Wilfredo Páez: Hay evidentes contradicciones en la administración de Maduro #30Ene

Las contradicciones que existen la administración de Nicolás Maduro quedaron al descubierto en su discurso pronunciado en el Consejo Federal de Gobierno, la semana pasada, según la apreciación del politólogo y profesor universitario Wilfredo Páez.

En primer lugar, Maduro planteó que el país debía vivir en democracia, en paz, en fraternidad y, además, reconoció el trabajo de los gobernadores de Cojedes y Zulia. Pero, eso no coincide con la opinión de sus aliados y dirigentes de su partido. Tampoco en proferir amenazas contra quienes manifiestan exigiendo el cumplimiento de la contratación colectiva, como es el caso de los educadores. Ni con insultos ni descalificaciones a la oposición.

publicidad

En segundo lugar, las palabras no se ajustan a las acciones. Democracia no es lo que hace la Asamblea Nacional, la cual acaba de aprobar, en primera discusión que no la hubo por cierto, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines.

Tercero, afirmó que los recursos asignados en el 2022 fueron destinados a vialidad, 32,7 por ciento; agua, 25, 8 por ciento; salud, 24, 3 por ciento; y de ese modo, se refirió a porcentajes, pero no precisó en donde se habían hecho los 1.494 proyectos, motivo por el cual aún no se sabe dónde se hicieron los trabajos. Por tanto, una cosa es el discurso y otra, las acciones.

Es por ello que el gobierno tiene que tomar acciones concretas para que el ciudadano común pueda comprender lo que realmente se está haciendo y se puede hacer.

En primer lugar, respetar a todos los sectores que conforman la sociedad venezolana. No se puede hacer una cadena nacional de radio y televisión para descalificar a quienes no están de acuerdo con el gobierno.

En segundo término, el presidente Maduro reconoció que había dificultades y habló de que las misma tenían que ser resueltas por todos, pero él tiene que reunir a todos los sectores de la vida nacional –empresarios, productores, gremios, universidades, academias y otros—y sentarse con ellos para trabajar en conjunto, no sólo con quienes son los actores gubernamentales. Porque el país no lo hacen solamente los del gobierno, sino todos los ciudadanos.