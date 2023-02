Guillermo Palacios: Diputados se opusieron a que Maikel Moreno fuese designado magistrado del TSJ #31Ene

Al momento en que el oficialismo presentó el nombre de Maikel José Moreno Pérez y el de los otros escogidos por el régimen para conformar el Tribunal Supremo de Justicia, todos los diputados democráticos en la Asamblea Nacional los rechazaron, porque ninguno reunía las condiciones para ser magistrados, dice a El Impulso el doctor Guillermo Palacios, quien encarnó la voz de la oposición en ese entonces.



El juicio iniciado el jueves 26 del recién finalizado mes de enero en un tribunal del sur de La Florida, en Miami, contra quien fue presidente del TSJ desde el 2.017 hasta 2.021 y hoy es integrante de la Sala de Casación Penal, añade nuestro entrevistado, a las causas que están investigando organismos internacionales en relación con el Poder Judicial venezolano, que está controlado por el Ejecutivo Nacional y éste ha permitido la corrupción de todos los poderes públicos.

publicidad



En este aspecto, el Poder Judicial ha sido objeto de cuestionamientos en el exterior por todo lo que ha venido ocurriendo en su interior, como los nombramientos de jueces temporales, venta de sentencias y otros hechos irregulares tanto en los tribunales como en las propias fiscalías. Y todo esto comenzó con la llegada del chavismo al poder que de una vez comenzó a minar las instituciones públicas y envilecerlas.



Cuando Maikel Moreno y otros abogados fueron postulados por el oficialismo a conformar el TSJ, me correspondió precisamente a mí, en nombre de la oposición, salvar el voto en la designación de los nuevos magistrados.



Fui más allá en la exposición, ya que mencioné concretamente al mencionado abogado como un hecho muy delicado que fuese designado magistrado por los antecedentes penales que tenía. Y mostré las pruebas de que había estado en la cárcel por delitos perpetrados siendo funcionario policial.



De manera pues que lo que ha debido hacerse con relación con este individuo y con otros, porque no sólo se trata de quien presidió el TSJ, sino que hay muchos sujetos dentro de los tribunales que no ameritan confianza. Es voz pópuli que para poder litigar y tener acceso a expedientes, o que alguien tenga una sentencia a su favor, necesariamente tiene que pagarle a jueces y a otros funcionarios. Esto es lo que se ha llamado la privatización de la justicia en Venezuela.



En un país donde se respete el Estado de Derecho, lo que no sucede aquí en Venezuela, ese señor estuviese preso sin que se hubiese realizado un proceso en otra parte porque, desde hacía mucho tiempo, se ha venido advirtiendo lo que está ocurriendo en el Poder Judicial, donde se han dado a conocer hechos irregulares.



Lo que está pasando en uno de los tribunales de Miami no ha debido ocurrir, si aquí se hubiera investigado los hechos y proceder de acuerdo con la ley, ya que ahora ha trascendido la forma inmoral como ha venido funcionando la justicia venezolana.



Volviendo a la sesión de aquella época, si mal no me equivoco llevada a cabo en 2.014, cuando expusimos los motivos por los cuales no podían ser designados magistrados los postulados del oficialismo, ahora los hechos nos dan la razón y los resultados se están dando con pruebas fehacientes, que no pueden ser desmentidas, resaltó el doctor Palacios.