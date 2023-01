OPINIÓN Lectura: El atentado #31Ene

Esa noche Simón Bolívar estaba enfermo y lo acompañaba Manuela Sáenz, su adorable amada. L a originaria de Quito contó: “serían las doce de la noche, cuando ladraron los perros que acompañaban al Libertador , y además se oyó un ruido extraño que debe haberse originado con el choque de los asaltantes con los centinelas, pero sin armas de fuego para evitar los ruidos. Ante esta señal, Manuelita se dirigió a una de las ventanas de la habitación del palacio desde donde pudo observar que habían dos guardias muertos. Corrió hasta la habitación donde dormía Bolívar y lo despertó. El Libertador tomó su espada y la pistola y trató de abrir la puerta. La compañera sentimental de Bolívar, Manuela, lo contuvo e hizo que se vistiera. El Libertador se acercó a la ventana y saltó. Después de esto, la quiteña, dando el tiempo necesario para el escape, abrió la puerta de la habitación y encaró a los conspiradores que buscaban a Bolívar.

–Me agarraron fuertemente y me preguntaron: -¿Dónde está Bolívar? Les dije que en el Concejo, que fue lo primero que se me ocurrió. Los conspiradores frustrados me dieron una golpiza y le perdonaron la vida por tratarse de una mujer.

Bolívar se había resguardado debajo del puente El Carmen donde permaneció algunas horas hasta que lo rescataron. Los conspiradores liberaron a Padilla, conspirador, como ellos; y huyeron tras enfrentarse con las tropas leales al Libertador, lideradas por Rafael Urdaneta. A primera hora de la mañana del día siguiente, los bogotanos se reunieron en la plaza Central y presenciaron la entrada del Libertador, sano y salvo, quien cabalgaba su caballo custodiado por los militares bolivarianos. Este suceso se produjo el 25 de septiembre de 1828. Hechos de nuestra historia libertaria.

Carlos Mujica