Penalista Enrique José Vargas: Urgen Jueces autónomos seleccionados por concurso #3Feb

Para el abogado penalista larense Enrique José Vargas Salgueiro, en este momento no hay confiabilidad en la justicia porque los encargados de administrarla, es decir, los Jueces en su gran mayoría ni siquiera son titulares del cargo que desempeñan.

El tema fue abordado por el además profesor en el área penal, procesal penal y derecho internacional público en la Universidad “Fermín Toro”, en ocasión de celebrarse el Día del Abogado.

Su anterior argumento lo sostiene porque “están colocados a dedo, es decir, llamados Jueces Provisorios, lo que muchas veces atenta contra el principio de autonomía de sus funciones. Por ello son necesarios los llamados concursos de credenciales que en otrora se llevaban a cabo”.

De acuerdo a lo dicho por el destacado jurista, no son confiables los tribunales en el país.

Hay quien piensa que el problema de la corrupción concierne exclusivamente a la justicia. El reclamo de la justicia sirve para que algunos corruptos descarguen su conciencia y hagan ver incluso que el orden se restablece.

Sin embargo, una sociedad con una corrupción estructural como la nuestra no va a poder tener nunca una justicia del todo imparcial y eficaz. Sería antisistema.

Una justicia así requeriría mayor prevención. Por definición, la mayoría de casos de corrupción, consistentes en sobornos y comisiones, no pueden probarse porque no hay evidencias fáciles. Y, claro está, lo que no está probado, no existe.

¿Hay corrupción en la justicia?

–En la justicia como tal no hay corrupción. Donde la hay es en lo que instamos para que las instituciones encargadas de administrarla realmente llevemos a cabo actos fundamentados en la ética, pues si facilitamos que un Juez reciba dádivas o intentamos corromperlo, entonces habrá corrupción en ella, o mejor dicho en la administración de ella.

Usted ejerce una de las ramas más delicadas del derecho. ¿Cuáles son los riegos que se corren?

–Como abogado penalista siempre he pensado que el riesgo más evidente es el de ejercer la profesión de manera no ética, es decir, mentirle a las personas que acuden a uno en aras de defender sus derechos por ante las instancias donde hacemos vida.

¿Por qué?

–Porque hay abogados penalistas capaces de ofrecer libertades a los defendidos cuando esto no es nuestra verdadera misión, sino la de facilitar la administración de justicia en esta sede.

¿De qué se trata su trabajo?

–En permitir que se materialicen las garantías y principios procesales constitucionales a las personas que están sujetas a un proceso penal o que intentan hacer valer sus derechos frente a otras en vista de que contra ellas se ha llevado a cabo una violación de como dije, algún derecho en manera de delito.

¿Por qué decidió dedicarse a la abogacía?

–Porque realmente era mi vocación. La defensa de personas que en un momento determinado pasaban por situaciones donde no podían hacer valer sus derechos frente a instancias jurisdiccionales forjó en mí esa necesidad.

¿Qué es lo que más le gusta de la profesión?

–Sentir la satisfacción de serle útil a las personas que a veces injustamente pasan por procesos penales sin siquiera haber tenido algo que ver en ellos, logrando materializar su libertad.

¿Y lo menos?

–La parte burocrática y corrupta que se ha enquistado en los distintos niveles jurisdiccionales del país.

Estima el doctor Enrique Vargas, de 58 años de edad, que el papel de los abogados en la sociedad desempeña una labor fundamental en nuestro estado de derecho, pues son los profesionales quienes asesoran en esa materia a la ciudadanía, ya que es la persona legalmente autorizada para hacerlo, defendiendo sus derechos e intereses en materia jurídica y representarla en un pleito. “En Venezuela los abogados fungimos como entes facilitadores y coadyuvantes a una verdadera administración de justicia”.

¿Qué significa la balanza para los abogados?

–Llevar a cabo el ejercicio de manera equilibrada, ética, y que el mismo sea tenido como un imperativo de honestidad en todos los actos en los cuales seamos intervinientes. “Esta representación de la balanza debe ser de un mismo significado para todos quienes servimos funciones en los distintos ámbitos jurídicos.

El doctor Enrique José Vargas Salgueiro es además especialista en el área de telecomunicaciones aeronáuticas. Fue operador en el Instituto Nacional de aviación civil en varios aeropuertos del país, Barcelona, Maiquetía, Ocumare del Tuy, y más recientemente en el aeropuerto Internacional “Jacinto Lara”.

El 3 de febrero se celebra el Día Internacional del Abogado, con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo.