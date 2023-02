OPINIÓN Cuento: las maletas parlanchinas #4Feb

En casa de Don Aníbal es costumbre salir de vacaciones durante el verano y viajar a países lejanos donde hay parques por conocer y playas para disfrutar. La familia tiene cuatro miembros quienes viajan juntos y siempre los acompañan en sus viajes cuatro maletas o valijas muy coloridas las cuales se sienten orgullosas de sus travesías. La maleta grande es verdinegra, y por ello tiene el apodo de “Vergi”, y sus compañeras de viajes son: “Orange”, “Celeste” y “Prietita”. Durante los diez meses que la familia no viaja las maletas permanecen en reposo, bostezando, durmiendo y soñando con aquellas aventuras que habían tenido en viajes anteriores, pero lo que más disfrutan es recordar entre ellas las peripecias sufridas en viajes pasados.

“Les cuento chicas que a mí me da gran emoción cuando Don Aníbal me baja del estante y empieza a llenarme con su ropa, zapatos, corbatas y demás pertenencias” dice Vergri muy orgullosa. “Él es el jefe y es quien decide a dónde viajaremos”.

Responde Orange: “Nosotras también viajaremos con Uds., no creas que este próximo viaje lo harás tu sola con el jefe y a diferencia contigo en nuestro espacio interior sólo recibimos ropa, perfumes, blusas finas porque son objetos exclusivos de su esposa y sus hijas, nada de objetos pesados y con mal olor”, agrega Orange. “Eso no me importa” riposta Vergri, “porque lo importante es que viajaremos de vacaciones, saldremos de este encierro, llevaremos sol y visitaremos otros ambientes”.

“A veces los viajes no son tan alegres” comenta Celeste, recuerdan aquel día cuando llegamos a un aeropuerto y en el proceso de “Checking luggage” se extravió Pietrita?, ¿Lo recuerdan?, “Siiii” gritaron las otras maletas. “Que susto pasamos, ella es muy chica y yo la quiero como mi hija” agregó Celeste, “casi que no viajamos mientras buscábamos a Pietrita, que por un error había sido agregada al grupo de maletas de otros pasajeros” ¡Que descuido!

“Los viajes tienen sus riesgos para nosotras” lamenta Vergri, “y lo que me parece más difícil es cuando luego del “chequeo” nos lanza en esa correa móvil mezclandolos con centenares de maletas, todo ese valijero atropellandose y empujándose entre sí, casi no se puede respirar en ese túnel tan obscuro” dice Vergri, comentando: “ no es fácil que nos mantengamos juntas, así que cuando estemos en el túnel tratemos de no separarnos”.

“Eso será muy difícil” responde Orange, “es una multitud de maletas y las más presumidas son esas maletas de marcas como “Samsonite, Montaigne, o Victorinox, por ejemplo, fornidas, muy coloridas y tan presumidas por ser de polipropileno y tener superficies forradas con cuero, se creen mejor que todas, te empujan, apartan, y si te descuidas te aplastan la caerte encima porque son muy pesadas”.

“Así son esas maletas presumidas” agrega Prietita, “en el viaje anterior y en el túnel una de esas maletas de marca me empujó tan fuerte que casi se rompen mis cierres”. A su vez Celeste comenta: “ Otra desventura que me pasó en el último viaje que hicimos fue cuando me encerraron en la bodega del avión, quedé lejos de Uds. en ese espacio grande, oscuro y ruidoso, hice ese viaje con tanto miedo”.

“No se preocupen chicas” dice Verdigri, “el vuelo de mañana durará sólo 2 horas y a mí me alegra mucho cuando estemos ya en las correas giratorias del aeropuerto y Don Aníbal y su familia nos busquen y recojan, porque ya estaremos juntas nosotras cuatro, cansadas y sudorosas, pero de ahí ya iremos al hotel que ellos reservaron y empezarán las vacaciones”.

Todo será playa, sol, fotos, helados, souvenirs, trajes de baño y la familia Maletense estará disfrutando de sus vacaciones. Mientras esto ocurre las maletas parlanchinas no paran de hablar entre sí: “Estas vacaciones han sido fabulosas y muy ordenadas porque esta vez la señora y sus hijas no me han llenado de arena, ni con toallas mojadas, y me mantengo limpiecita” dice Orange. Quien agrega: “ en el último viaje playero una de las hijas de Don Aníbal lanzó sobre mi dos toallas mojadas, y mi cobertura exterior estuvo húmeda por 5 días, casi que enfermo de gripe”. “Don Aníbal es muy ordenado y me cuida con esmero», afirma Vergri.

Las vacaciones de la familia Maletense han terminado luego de dos semanas de relax y diversión, todos regresan a casa y de nuevo “Vergri, Orange, Celeste y Pietrita” descansarán, bostezarán, y dormirán otros diez meses en el estante de las maletas parlanchinas hasta el próximo viaje de vacaciones.

Buenos Aires, febrero, 2022.

Roy D. Meléndez