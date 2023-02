Edgar Medina: Venezuela tiene más de 10 años sin brote de Fiebre Aftossa #7Feb

Trabajo de: www.lanacionweb.com

El presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira –Asogata– y de la Federación de Ganaderos y Agricultores del Sur Occidente de Venezuela –Fegasur-, Edgar Medina, reiteró que en Venezuela no hay Fiebre Aftosa desde hace 10 años.

publicidad

Desmiente las declaraciones de Luis Prado, donde informa que Venezuela es un país con Fiebre Aftosa. “Desmentimos esas declaraciones. Venezuela tiene más de 10 años que no tiene ningún brote de este mal que haya sido registrado, esto quiere decir, que nosotros estamos en busca de la certificación internacional para poder salir a exportar nuestros productos y ser competitivos a nivel nacional e internacional”, dijo.

Enfatizó Medina que no podemos causar en la población venezolana una alarma que no existe, puesto que el común del pueblo no conoce que la Fiebre Aftosa es una enfermedad zoosanitaria que solamente da al ganado y por consiguiente no tiene ninguna repercusión en el tema sanitario de la población.

Resaltó que esto ha traído graves consecuencias no solo al mercado reprimido en Venezuela en la producción de carne y que en el consumidor final ha venido bajando el consumo en el último mes, “esto ha traído como consecuencia la baja a puerta de corral del precio que nos están pagando y por consiguiente también hacemos un llamado a las autoridades a la cadena de comercialización de este producto debido a que vemos que no baja al igual que al consumidor final”.

El llamado es a que este tipo de declaraciones –subrayó Medina– no se pueden realizar sin estar bien informado, es por eso que nos acompaña el presidente del Colegio de Veterinarios del estado Táchira, el doctor Francisco Pacheco.

“Los productores venezolanos le hacemos el llamado a las autoridades regionales y nacionales para que nos apoyen, porque estamos viendo como en el mes de enero el consumo de carne bajó con los productos nacionales. En las investigaciones que hemos realizado vemos como están pasando gandolas desde la población de Cúcuta para el centro del país, con carne que viene de Estados Unidos por el tratado de PLC con Colombia, la cual viene a muy bajo precio, producto de que son carnes que están próximas a vencerse” recalcó.

Finalmente, indicó que “tenemos la capacidad de producir y abastecer el mercado nacional, es más tenemos aún un remanente para exportar no solamente en el rubro de carnes, sino también en pollo, cerdo y en la agricultura, así que llevaremos estas denuncias a las instituciones que tienen que ver con la importación ilegal de estos productos a Venezuela”.

Leer más: www.lanacionweb.com