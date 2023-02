PulsoEmpresarial Octavo aniversario de Portafolio Empresarial

Portafolio Empresarial es un espacio radial que cumple 8 años de vigencia, mañana 8 de febrero celebra un nuevo aniversario, donde los temas a tratar en el programa son los referidos a: gerencia, mercadeo, emprendimiento y desarrollo sustentable; el contenido es altamente educativo donde se suministran herramientas gerenciales a empresarios y emprendedores en virtud que no solamente es producir sino además capacitarnos para producir. La actual situación del país requiere altos niveles de toma de decisiones que permitan transitar en el entorno económico de Venezuela.

El programa se desarrolla bajo el formato a entrevistas a profesionales altamente capacitados como: académicos de alta trayectoria, emprendedores quienes comparten su experiencia de emprendimiento en el programa para que esta experiencia sirva de soporte para otros emprendedores.

publicidad

El moderador y productor del espacio es el Msc. Julio Cesar Vargas quien además es asesor empresarial y conferencista en las áreas de gerencia y mercadeo, además de docente universitario, el programa es transmitido en radio en dos tres modalidades: de lunes a viernes por Amor 105. FM DE 2 PM A 3 PM, Cristal AM 610 de 8 AM a 9 AM, en las redes a través del live de Instagram y en la web de las radios.

Portafolio Empresarial continuará brindando soporte en las áreas de: gerencia, mercadeo, emprendimiento y desarrollo sustentable a todos aquellos visionarios emprendedores y público en general que requieren insumos gerenciales para poner en práctica sus ideas de negocios o mejorar aquellos que estén en operatividad.