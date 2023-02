Son titulares martes #7Feb

“Voracidad fiscal es un problema que debe ser atendido de inmediato”

Venezuela es uno de los países con la peor educación de la región

publicidad

Al menos cinco años tardaría Venezuela para lograr certificación de territorio “libre de fiebre aftosa”

Escasez y altos precios de la inmunoglobulina tiene en jaque a los pacientes venezolanos

Denuncian inacción del Inti para desalojar invasores en la Costa Oriental de Falcón

SVA: La mortalidad por cáncer ha aumentado 14% desde el año 2014 a la fecha.

«Hoy iniciamos una fase de conflicto»: Enfermeras no descartan irse a paro por salarios

Banqueros de Colombia y Venezuela elaboran hoja de ruta para fortalecer relaciones financieras bilaterales

España: Denuncian un desfalco en PDVSA de 80 millones dólares en el que está involucrado el venezolano José Roberto Rincón, el financiero suizo cercano al chavismo Charles Henry Du Boscq de Beaumont, y el ex militar venezolano Said Cabrera Abraham son los responsables de una operación en 2014 relacionada a la venta de sistemas de seguridad para PDVSA por un valor de 80 millones de dólares, informó Voz Populi.

Los hechos tuvieron lugar entre abril y julio de 2014, un año después de la muerte de Hugo Chávez. Entre los implicados están los hermanos argentinos Diego y Sergio Gustavo Marynberg, muy cercanos al chavismo

Guaidó: Nicolás Maduro sigue en el poder porque generó élites corruptas para sostenerse

Trinidad y Tobago negociará explotación de gas en Venezuela

Tarek William Saab viajará a Cuba para ‘intercambio en materia judicial’

MCM rechaza que candidato sea electo por consenso: «Que se preparen porque le pasaremos por encima»

Comisión de Primaria maneja septiembre y octubre para elección de candidato

Espacio Público documentó 34 violaciones al derecho a la libertad de expresión en enero

Consecomercio: Repunte económico en el sector «retrocedió» en diciembre

Aruba afirma que aún no hay fecha para la apertura de la frontera marítima con Venezuela

INEA comenzó evaluación de embarcaciones y documentación de tripulación que navega a islas ABC

Hasta 600 euros necesitan marinos para renovar documentos de zarpe ante posible reinicio comercial con las islas ABC

Reportan una leve recuperación en la producción de arroz en el país

Arias Cárdenas “Nosotros tenemos un reto y se lo he dicho al propio presidente. Tenemos que recuperar el afecto de la mayoría nacional (…) Nicolás Maduro es el candidato natural. Debemos ayudarlo a recuperar el afecto de la gente.”

Arias Cárdenas: “Tengo temor que no logremos encarrilar esto. No quisiera que mañana a mí y a mis hijos nos señalaran como que somos los que acabamos el país. Quiero ser más bien los que integramos, los que abrimos rumbo.”

Cabello advierte que líderes «que dicen ser revolucionarios» intentan generar confusión.

Yoel Acosta Chirinos: La oposición fue desarticulada y ahora falta desarticular la resistencia del pueblo

Gremios y trabajadores públicos protestaron en 10 estados del país

No dan tregua: Docentes de Zamora volvieron a protestar

Tren de Aragua y subversivos delincuentes de la Cota 905 estarían detrás de enfrentamiento de Las Tejerías

Ceofanb denunció la incursión de cuatro “aviones espías” de Estados Unidos a Venezuela en el último mes

“De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela” alertó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU en un comunicado difundido este lunes.

Trabajadores públicos iniciaron la semana con protestas de calle en todo el país

El Observatorio de Conflictividad Social registró al menos 600 protestas durante enero.

Confederación de Trabajadores de Venezuela: Es necesario establecer un salario de emergencia

ONG – Sube 166 % las violaciones a libertad de expresión en Venezuela

Reportan explosión en el poliducto de PDVSA en Yaracuy

Mochima está afectada por coral invasor

Maduro expresa condolencias a las familias de Turquía y Siria afectadas por el sismo

Partido Comunista de Venezuela: El Buró Político del PCV rechaza el montaje fallido, orquestado por el PSUV, para transmitir equivocadamente un falso apoyo del PCV a la política antiobrera y antipopular del Gobierno de Nicolás Maduro.

Banqueros de Colombia y Venezuela elaboran hoja de ruta para fortalecer relaciones financieras bilaterales

BCV realizó primera intervención bancaria de febrero por 34 millones de dólares

Cédula catastral en Caracas ya se puede tramitar en línea.

Un blindado se estrelló contra una casa en Las Tejerías mientras era atacado por bandas armadas

Severa desaceleración del consumo al inicio de año proyecta un primer semestre más difícil que el segundo

Superintendencia: 24 empresas aseguradoras no están autorizadas para operar en Venezuela. Entre las empresas señaladas por el organismo regulador están: Vumi, Best Doctors, Global Benefits Group (CBG), Redbridge, Bupa, BMI, Premier Assurance Group, Best Global Insurance, Health Innovative Corp, Morgan White Group – AmFirst Life, Sisalud Paraíso, Salud Zulia, Salud Integral Madre Rafols, y Diaplus, C.A.

Docentes alzados contra la dictadura de Maduro intentaron ingresar a la sede de RR.HH. de la Gobernación de Miranda

En Táchira, luchan por conseguir combustible para las ambulancias y trasladar a los pacientes graves

BCV mantiene estables montos de intervención con venta de US$34 millones a la Banca

Exoneraciones del IGTF a algunas operaciones con divisas vencen el 25 Feb

Dólar: 23,14 – Bitcoin 22,897.50 – Paralelo: 24,06

Sociedad Anticancerosa de Venezuela: La mortalidad por cáncer ha aumentado en 14% desde el año 2014 a la fecha

Venezuela suma 02 nuevos contagios de covid-19

Dólar oficial superó la barrera de los Bs.23 y el bolívar ha perdido casi 25% de su valor en 2023

Se esfuman las reservas de oro: Régimen de Maduro liquidó 10 toneladas de oro monetario durante 2022

Expertos estiman que el primer trimestre será negativo en consumo

Portuguesa. Centrales azucareras en riesgo de parada por escasez de diesel.

INTERNACIONALES

Servicio Geológico: Es el terremoto más fuerte registrado en esa región en 100 años

El epicentro se situó en el distrito de Pazarcik, en el sureste de Türkiye, a unos 60 km de la frontera siria.

Se registraron unas cincuenta réplicas, entre ellas una de magnitud 7,5 que golpeó la zona nueve horas después, a cuatro kilómetros al sureste de Ekinozu.

Más de 900 edificios se desplomaron en las provincias turcas de Gaziantep y Kahramanmaras tras terremoto

Sismo de magnitud 7.8 y réplicas, causan más de 4300 muertos y 19.000 heridos en Türkiye y Siria

Patrimonio mundial: Castillo de Gaziantep quedó destruido tras el terremoto en Türkiye

Presidente de Türkiye declara 7 días de luto nacional por las víctimas del terremoto

La Cruz Roja estimó que hasta 250.000 personas fueron afectadas por el terremoto

Trece países de la UE ofrecen equipos de rescate tras el terremoto en Türkiye

Venezuela expresa solidaridad a pueblos y gobiernos de Türkiye y Siria por devastador terremoto.

Separados por la guerra, unidos por la tragedia: Israel entregará ayuda a Siria tras terremoto

Presidente Bukele anunció que El Salvador enviará a Türkiye equipos de búsqueda y rescate

La ONU liberará $25 millones para ayudar a los esfuerzos de rescate en Türkiye y Siria por los terremotos

EEUU recuperó restos del globo chino, pero descarta devolverlos a China

China confirmó que es suyo el globo que sobrevuela Latinoamérica

China presentó cartas de protesta ante EEUU por aeronave no tripulada

Irán atenúa cargos e indulta a decenas de miles de acusados por protestas antigubernamentales

Dura derrota política para Guillermo Lasso: el Gobierno ecuatoriano perdió en todas las preguntas del referéndum

El correísmo se impone en Quito y Guayaquil, las dos principales alcaldías de Ecuador

Tras revés en referéndum, Lasso llama a construir proyecto común en Ecuador

El déficit de Rusia se disparó en enero tras caer un 46% los ingresos del petróleo y gas.

NY paga traslados voluntarios de migrantes voluntarios a Canadá.

Aeropuerto de Miami bate récord de pasajeros en 2022

Otros cuatro sacerdotes son condenados a 10 años de prisión en Nicaragua

Argentina: Prisión perpetua para 5 de los 8 acusados por crimen de Fernando Báez Sosa

Brasil acepta ser garante en diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN

Sube a 15 la cifra de fallecidos por un alud en el sur de Perú

Monopolios y precariedad laboral, el auge de los “delivery” en Latinoamérica

Lula confía en que Venezuela y Cuba pagarán sus deudas con Brasil.

Bloguera rusa es condenada a nueve años de prisión por criticar la invasión a Ucrania

La energía solar dominará la nueva capacidad de generación eléctrica de EEUU en 2023, según la EIA.

Descubren por primera vez microplásticos en los vasos sanguíneos humanos

Google lanza su nuevo robot de chat llamado Bard para competir con ChatGPT.

Binance suspenderá temporalmente las transferencias bancarias en dólares

TikTok sigue en peligro: Biden no sabe si prohibirá la red social que él no usa

La llegada de toneladas de flores a Miami anuncia ya San Valentín

Amanda Dudamel reveló que no viajará con la ganadora del Miss Universo

Celda individual y cuatro escoltas: un testigo dio detalles del trato especial a Dani Alves en prisión.

DEPORTES

México derrotó a Venezuela con blanqueó (7-0) y quedó líder de la Serie del Caribe.

Dominicana apalea a Panamá

Puerto Rico se reconcilia con el triunfo al vencer a Curazao

Colombia derrota a Cuba

Serie Del Caribe 2023, Juegos para hoy:

13:00 horas, Estadio de La Rinconada: Cuba vs Puerto Rico

14:30 horas, Estadio Fórum La Guaira: Panamá vs México

18:00 horas, Estadio de La Rinconada: Colombia vs Rep. Dominicana

19:30 horas, Estadio Fórum La Guaira: Venezuela vs Curazao

Uruguay clasifica al Mundial de Indonesia al golear 4-1 a Venezuela

Veleristas venezolanos logran cupo a Juegos Panamericanos 2023

Este Domingo se juega la edición número 57 del Super Bowl

Manchester City podría enfrentar sanciones severas tras acusaciones de la Premier