OPINIÓN Visión Ciudadana: Volker Turk le dio con todo al régimen y la oposición ni se enteró #9Feb

Vino a Venezuela el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el doctor Volker Turk. Se reunió con el Presidente Nicolás Maduro y con diferentes grupos y personalidades relacionados con la defensa de los Derechos Humanos y antes de marcharse dio una rueda de prensa lapidaria para el régimen, pero prácticamente ignorada por la oposición democrática ya que no se hizo eco de sus deletéreas denuncias, seguramente porque no usó un lenguaje de guerra como el utilizado en su momento por Luis Almagro, a quien todos admiramos y queremos no obstante no tener éxito en su apoyo a la democracia venezolana, o tal vez sencillamente porque su primera reunión fue con Maduro, le dio la mano y se tomó una foto con él.

Lo cierto es que el impacto que han debido tener las declaraciones de Volker Turk fueron relegadas u opacadas por las valientes marchas del magisterio, ambos eventos han debido ser complementarios, y también por las rencillas internas entre integrantes de la plataforma unitaria, quedando como saldo el silencio opositor ante unas denuncias que desnudan la impiedad del régimen ante un pueblo hambriento y unos luchadores demócratas que pagan con cárcel y torturas el enfrentar las injusticias.

publicidad

Así tenemos que el Alto Comisionado puso en evidencia universal los desmanes de la dictadura que sufrimos en Venezuela.

Efectivamente, Turk denunció en una rueda de prensa ofrecida en Maiquetía, de manera detallada, los crímenes de lesa humanidad que en diferentes ámbitos perpetran autoridades judiciales, militares y policiales contra la población.

En primer lugar Turk estaba consciente de la gravedad de lo que iba a declarar en esa rueda de prensa y no es una casualidad que en vez de darlas en un sitio más apropiado como las oficinas que tiene la ONU en Caracas, las diera en Maiquetía casi con un pié en el avión que lo llevaría de regreso fuera de Venezuela.

El Alto Comisionado no dejó títere con cabeza: pidió la libertad «de las personas detenidas arbitrariamente», que no es más que la denuncia de que existen estas detenciones ilegales; se conmovió, lo que demuestra que lo creyó, ante la narración de una persona acerca de la detención injusta y su posterior violación de una hermana; se hizo eco de relatos de homicidios y violaciones cometidos por parte de las autoridades; le dijo al Ejecutivo, a Maduro, que terminaran con las torturas de los detenidos; denunció casos de desapariciones forzadas.

Pero no se quedó en el aspecto de las detenciones ilegales, homicidios, violaciones y desapariciones forzadas, sino que también se refirió a la violación de los derechos económicos, sociales y culturales, a los Derechos Humanos de segunda generación. En este sentido aseveró que en Venezuela existen 7 millones de personas que requieren ayuda humanitaria (carencia alimentaria, educativa y de vivienda digna); se hizo eco en la rueda de prensa de la falta de servicios básicos para la población como agua y luz, denunciando lo insuficiente del salario mínimo, lo que explica para él la diáspora, pues «no pueden vivir aquí».

También denunció el trato irregular e injusto que se le está dando a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y el descuido criminal de la atención de los pueblos indígenas.

Turk se metió con todos: con los militares, con las policías y no se salvó el Poder Judicial plagado de jueces que en su complacencia con el gobierno se hacen cómplices de los crímenes precisados. Y destaca la imputación que se le hace al jefe del Ejecutivo, al considerarlo culpable de esos hechos delictivos, pues le solicita que los haga cesar.

Para los que critican la acción del Alto Comisionado, deben saber que su misión es investigar y conseguir pruebas de tales crímenes, hasta ahí, pues el órgano que debe tomar acción sobre lo denunciado es la Corte Penal Internacional y su Fiscal. Ahora no les debe quedar la menor duda que todo lo aquí narrado irá a dar a esa Corte y a su Fiscal, órganos que como el que dirige el señor Turk, pertenecen a la ONU.

Causa eficiente de esta imperdonable omisión de la oposición democrática al no ser caja de resonancia nacional e internacional de lo dicho por el Alto Comisionado Volker Turk, es que todavía tenemos en la mente el lenguaje, donde la denostación, las etiquetas rabiosas, y el tono estridente es lo usual y al no ver reflejados esos códigos emocionales en las palabras del comisionado les quitamos rango a su denuncia. Eso es grave. Estamos cautivos de un lenguaje basado en lo atávico de las emociones y nos bloqueamos ante lo que representa como idea y argumentos. Con simplismo estamos entrando a una fase de diálogo, acuerdos y entendimientos con un discurso enfocado en la rabia y así es imposible que podamos avanzar.

Es imposible que haya acuerdos en México, en Caracas, en Panamá, en Bogotá, donde sea que haya reuniones para el entendimiento sino retomamos el lenguaje como conducto de comunicación y apartamos la tendencia actual de usar la palabra como grito de guerra.

Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez