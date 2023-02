RETACITOS #12Feb

Lo que vivimos quienes habitamos en la Capital de la República, el pasado sábado 4 de febrero, específicamente quienes tenemos nuestras residencias hacia la zona Sur Este de la Gran Caracas, donde está ubicado el Terminal de la Bandera, el Paseo de Los Próceres, la Av. Nueva Granada, Av. Presidente Medina, fue un verdadero infierno, sobre todo quienes nos hemos olvidado de tan nefasta fecha para este país, y se nos ocurrió salir cualquier diligencia como cualquier fin de semana normal que utilizamos para hacer lo que no podemos en la semana por razones de estar cumpliendo con nuestros deberes laborales. Desde las primeras horas de la mañana la ocupación de calles y avenidas por decenas de miles de autobuses, procedentes de las distintas regiones del país, muchos de los cuales observamos con 6 o 7 personas, pero que cobran el viaje completo, personas con caras de “amanecidos”, otros con evidencias claras de haber consumido bebidas alcohólicas, con las autoridades de tránsito trancando todas las vías de escape y sin respetar ninguna explicación, haciendo colapsar toda la zona, e incluso la autopista, porque se atravesaban en grupos y todo el mundo temía las “consecuencias” de golpear a algunos de los manifestantes, ya que lo menos a lo que se exponía era a que le quemaran el vehículo. Como lo viví en carne propia, puedo decir que de mi casa a las 9:30 de la mañana, cuando la llegada de la gente y los autobuses estaba en plena efervescencia y solo pude retornar a mi hogar, casi a las 3.30 pm después de gastar más de la mitad del tanque de gasolina, tratando de encontrar un lugar por donde me permitieron el paso, lo que resultó una misión casi imposible. Se pueden imaginar cuánto costó esta movilización, porque además del pago de los fletes a los autobuses, presuntamente a cada uno de los participantes espontáneos en la manifestación, les habrían dado entre 20$ y 50$ y otros bolsas con comida. Además fueron muchas las “progenitoras” a las que les deben haber estado sonando las orejas, durante todo el santo día. Mucha gente humilde nos comentó que la asistencia era “obligatoria” y “estaban pasando listas”. ¿A quién pretenden convencer con esto?-

Sería interesante averiguar quién o quiénes estarán asesorando al Cocosette en materia de vialidad y tránsito. Horrible el morado o violeta con el que pintaron los pasos peatonales en la avenida Vargas. Internacionalmente el rayado o cebra peatonal en cualquier parte del mundo es de color blanco y negro, pintado o sin pintar, o a veces amarillo porque son colores más efectivos en materia de retro reflexión. Una vez más se trastoca la ley de tránsito y la norma venezolana de colores, símbolos y dimensiones de señales de seguridad. Que manía de querer marcar la diferencia incurriendo en faltas y hacer de payaso ante la ignorancia, cuando lo más recomendable y seguro es atenerse a las normativas establecidas, en lugar de estar tirando flechas y haciendo el ridículo solo por la intención de tratar de destacarse, cuando la mejor manera de hacerlo sería con una gestión eficiente, que es lo que no se observa por ninguna parte de la ciudad, ya que las luminarias que están instalando son cortesía de Corpoelec y no de la Alcaldía, pero por eso siempre se ha dicho que mono es mono y aunque se vita de seda, mono se queda. Así que aterriza chamo ilustre, trata de ser tú mismo y no estar imitando a los demás, recuerda que al natural es como saben las cosas.

De mal en peor. La empresa Telecomunicaciones Movilnet no da pie con bola. Ahora no solo presta un mal servicio en cuanto a cobertura, recarga de saldo, reposición de líneas por extravío o robo, sino que ahora, debido a incumplimiento de metas por ventas, se ha dado a la tarea de cerrar, sin protesto, a los agentes autorizados en varias partes del país. Pareciera que desconocen la grave crisis económica y social que atraviesa la nación. Los emprendedores y pequeños comerciantes vienes haciendo de tripas corazones para honrar compromisos por pago de impuestos, donde la voracidad fiscal está haciendo estragos y el pago de la nómina. En Lara al menos 5 negocios les fue quitado su código de funcionamiento y los afectados pasan a formar parte de la abultada lista de desocupados y desempleados de esta querida y maltratada patria de Bolívar, Con esta actitud caen en contradicción con las instrucciones que se giran desde Miraflores, donde se recomienda que se le debe dar prioridad en cuanto a asistencia, apoyo a todos aquellos emprendedores que siguen haciendo esfuerzos para mantener abiertos sus negocios, ya que ciertamente el poder adquisitivo de la población venezolano no ayuda y de allí que el consumo está por el piso, incluso las autoridades de los gremios del comercio han advertido que la mayoría de los negocios se quejaron porque en el mes de diciembre, cuando es el mes de la zafra, no cubriendo las expectativas en cuanto a las ventas, de allí que todas estas circunstancias deberían ser tomada en consideración por quienes tienen la responsabilidad de cobrar los tributos municipales.Por fin ganaron una. En efecto, han sido muchos quienes aplauden la operación bacheo y tapa hueco de la alcaldía de Iribarren en la avenida Libertador. La verdad es que hicieron una interesante labor sobre todo desde la 54 hasta el monumento al Sol. Sugerimos al burgomaestre, que para que corone la faena, poner lupa a los supervisores del operativo porque aún quedaron unos pocos huecos que siguen siendo dolor de cabeza de los conductores por los altos costos de cauchos y tren delantero de los vehículos en estos tiempos de crisis. Siempre hemos tratado de ser muy objetivos en esta sección, a lo largo de los 53 años de vida de los Retacitos, ya que nuestras críticas generalmente están orientadas a que se corrijan los entuertos, las cosas mal hechas; en ningún momento persiguen hacerle la vida cuadritos a nadie o amargarles el día; sin embargo, siempre hemos sugerido y es lo que les hemos enseñado a los hijos en la casa, cuando vayan a realizar un trabajo, una obra, una tarea, traten de hacer lo mejor posible, que los clientes y usuarios queden satisfechos y que no hayan quejas posteriores, de esta manera siempre tendrán nuestro apoyo y nuestro respeto y consideración; pero mientras estén dejando las cosas a medias, dejan mal parada a la institución que representan y en lugar de merecerse una calificación de 20 puntos, apenas llegaron a 15 en la evaluación.

Se escuchan fuertes rumores de una posible intervención de Hidrolara esto debido a las exigencias de muchas comunidades del estado Lara, que ya no se calan pasar días, semanas y hasta meses sin el preciado líquido, como consecuencia de la falta de interés de quienes dirigen la otrora poderosa empresa; los jefecitos no manejan y desconocen los sistemas de suministro, mantenimiento de los equipos, distribución y seguimiento del vital líquido, los motores nunca están en condiciones de funcionamiento, nadie responde, el gobernador debe revisar porque hay tantas fallas, el saboteo es interno y viene de su propia gente. Proceda con la actuación y revisión de los jefes, desde el presidente que nadie conoce hacia abajo, jefe operativo, jefe de suministro, de mantenimiento, de electromecánica, investigue que sucede con el Sistema Alto Tocuyo (SAT), que ocurre con los productores de Quibor, porque se desaparece el vital líquido en esa zona, quién autorizó las tomas en la aducción principal con el conocimiento que serían usadas para riego, el jefe operativo no dice ni explica nada, por qué hay tantas y tantas comunidades afectadas en el municipio Iribarren, investigue que ocurre en el llenadero de Carora donde al parecer hay una mafia enquistada haciendo muchos dólares, los jefes regionales saben de esta situación y no actúan, será que en todos estos planteamientos hay garras metidas de los jefes, aclaren para que no se siga oscureciendo la situación en la hidrológica, no es justo que las comunidades paguen por tanta incapacidad.

Carrera de caballo y frenada de burro, así se refiere la gente cuando habla de los trabajos de la gobernación en el aeropuerto de La Greda en Carora, solo limpiaron las orillas del poco asfalto que queda de la pista, mucho ruido y pocas nueces. A estas alturas el gobernador no ha presentado un problema que sea sustentado en el tiempo, no se ha reunido con los ocho consejos comunales que hacen vida alrededor del mismo, se desconoce si hay una empresa responsable del mantenimiento y rehabilitación del viejo terminal aéreo. Los caroreños esperan con gran ansiedad e impaciencia que está obra inicie, muchos podrían obtener un empleo, claro eso puede pasar siempre y cuando no esté de por medio el ciego el cual es mala gente y solo trabaja con quienes le laman la mano. También ha causado extrañeza que no han vuelto aterrizar avionetas, ahora se preguntan será que solo era un circo, que ha pasado, seguirá la rehabilitación o solo fue un momento de emoción como la pista de camping. Como lo hemos repetido hasta la saciedad, pareciera ser ya una característica de los gobiernos de la revolución, eso de engañar a la gente, son múltiples los cuentos y las historias que han ocurrido, incluyendo la capital del Morere, donde han inaugurado instalaciones, han estado presente las autoridades, cortado las cintas, se han tomado las fotografías, pero horas después, pasada la euforia del momento, llegan de nuevo los camiones, cargan los muebles, escritorios, computadoras y los retiran del lugar, así que no debe causar extrañeza que estemos en presencia de otro de estos engaños del oficialismo, por eso es que al jefe mayo le dicen “mentira fresca”.

En los corrillos políticos larenses se habla constantemente de la existencia de dos personajes de larga data que no desaprovechan ninguna ocasión para sacar provecho de sus astucias y habilidades de alto pragmátismo. Uno de ellos «permanente y pesado asesor» excluido del otrora G-4 por ir en «contra flujo» de los preceptos y postulados de los partidos tradicionales que hartamente se los «gozó«. Hoy emerge como vocero calificado de «nuevos» proyectos políticos impulsado por alguna representación empresarial que lo acoge por sus “densos análisis«. Apuntala en la actualidad a la hija del empresario dueño por años de los grandes colados de acero en el país, fungiendo de moderador y anfitrión de ocasión de eventos. El otro corresponde a don Maca, que después de algunos años ha logrado penetrar a varios de sus cuadros de confianza en diversos partidos en la región. A saber MV y el popular «Chino» en Voluntad Popular, FA en Primero Justicia. El gran «sacrificado» con éstos movimientos fué un muy querido y apreciadol periodista caroreño. Se rumora que incluso la gente del MAS tenga una actitud similar. Esperemos. Se les desea «Buen viento y buena mar»… Provecho!!! Volveremos.

Muy oportuno y necesario visibiliza el total y completo estado de deterioro en el que se encuentran todos los cementerios ubicados en el municipio Iribarren, de lo cual al parecer no tiene la menor idea ni el Cocosette ni ninguna de las personas que tiene a su alrededor y que deberían orientarlo para que mejore su gestión, según el medio informativo los cementerios se encuentran abandonados, llenos de de monte , las tumbas profanadas, cercas perimetrales caídas y en algunos como el de Santa Rosa está totalmente contaminado por las aguas servidas, que en muchos casos han dañado los panteones y los empleados denuncian que muchas personas irresponsables utilizando los camposantos para botar sus desperdicios y escombros. A este tipo de problemas no hay que perderlo de vista, hay que mantenerlo sobre el tapete y acusar y señalar a los responsables de este abandono y falta de mantenimiento. En este sección en varias oportunidades hemos formulado denuncias bien fundamentadas, de los abusos cometidos en el Cementerio nuevo, donde el enterrar un familiar se ha convertido en lucrativo negocio, ya que incluso se ha dado el caso en que le exigen a los familiares de las personas fallecidas, que tienen que llevar el cemento y la arena, para poder sellar las lápidas, porque el cementero no cuenta con estos insumos. Asimismo, tanto en el Cementerio de Bella Vista como en el nuevo, ir a visitar la tumba de un familiar constituye una aventura de alto riesgo, donde te pueden asaltar, robarte el reloj, celular y la cartera y la persona se puede dar con una piedra en los dientes, porque incluso se corre el riesgo de que le quien la vida. Hemos denunciando como los administradores de algunos de estos cementerios, les cobran a los paleros para hacerse los locos y permitir que profanen las tumbas buscando cráneos u otros huesos que utilizando para sus ritos de magia negra. Lo cierto es que es un tema al cual las autoridades municipales, no le prestan la atención que requiere y de allí la situación de deterioro y abandono en el que se encuentran.

La población de Siquisique, en el municipio Urdaneta acaba de arribar a sus 402 años y como regalo les anuncian que la población permanecerá más de 15 días sin el servicio de agua, por lo que suponemos que Hidrobarro y sus autoridades implementarán los planes de contingencia que seguramente tienen para resolver esta situación de forma rápida. Es bueno recordar que los pobladores de Urdaneta vienen consumiendo “agua cruda” nunca ha existido una planta de tratamiento, de allí la alta incidencia de enfermedades renales, sobre todo entre niños, jóvenes y adultos. Arriba a sus 402 años y hoy es un pueblo en completa desidia, desmantelado, sin servicio de agua, afectando a 1.500 familias. Por cierto que se corre el rumor de que al burgomaestre lo can a sacar de Urdaneta para postularlo a la gobernación de Lara, donde sustituirá al marinero, que supuestamente es su gran aliado en el negocio de las bombonas de gas, que dizque venden con sobreprecios, muy por encima de los precios que fijan las distribuidoras originales del combustible; comentándose que otro regalo para esa comunidad en los 402 años, es que les han anunciado que tendrán dos meses sin gas, información que circuló entre los consejos comunales de la zona, hoy Siquisique está como la población más abandonada entre los 9 municipios del estado Lara, desmantelado en sus servicios y con una vialidad en completo estado de deterioro, no solamente a nivel urbano, sino la vialidad rural que está en peores condiciones, un hecho grave porque impide que los productores puedan extraer sus cosechas para llevarlas hasta los centros de consumo. Así que están lanzando un SOS.

C O R T I C O S

Algunos temas que por razones de espacio, se nos habían quedado en cola. El reciente aniversario de Cabudare dio pena ajena. El gober apenas hizo una “visita de médico”, entró saludo y se marcó de una vez. Asimismo llamó poderosamente la atención que no hubo representación de partidos políticos, con la excepción de algunos muy pocos dirigentes de nivel medio. Alguno de estos personajes detallistas que siempre está pendiente de lo que ni ven los demás, comentó para que todos lo oyeran, si estuviésemos en campaña. Hubiesen estado toditos, además “pescueceando” para salir en la fotos.

A propósito, el miércoles 1ero febrero hubo reunión en el CIEL- Lara entre algunos miembros de lo que dicen llamar la plataforma Unitaria. En esta oportunidad no se pudo observar representación de AD resistencia, PJ, ni de UNT, llegando los presentes a la conclusión, que si no se logra la incorporación de estas organizaciones políticas de la región a la PUD y si además tampoco cuenta con gente representativa de la sociedad civil les va a resultar verdaderamente cuesta arriba derrotar al gobierno, que por los vientos que soplan vienen con todos los hierros, dispuestos a utilizar los dineros que no les quieren dar en aumento a los trabajadores del sector público, pensionados y jubilados, para financiar la campaña electoral, sino que le pregunten al Cocosette de donde está sacando para mantener casi a diario entrega de regalos por barrios y distintas comunidades.

Muchos se están preguntando, acerca de lo que opinan los jugadores de ajedrez en Palavecino, ante el movimiento de una pieza de un incondicional en política, quien, no siendo la reina ni la barragana, lo envían a converger en otro partido, que tiene voz, PERO NO VOTO en la plataforma unitaria.

Vecinos de La Concordia, Bararida y Patarata se quejan de las constantes quemas de basura y maleza en un terreno baldío entre el Coto Paul y colegio Divina Pastora por parte de un grupo de maleantes y desadaptados sociales. De acuerdo con la denuncia de los vecinos, tienen en ese plan más de dos meses y el humo no deja descansar a los residentes de la zona sobre todo en hora nocturnas. Muchos agradecerían a las autoridades policiales realizar rondas periódicas por la zona, con la finalidad de aprehender a estos delincuentes y ponerle los ganchos a tanto zagaletones que hacen de los suyas a diestra y siniestra, en medio de la mayor impunidad, ya que por ese lugar no se ve u policía ni pasa una patrulla ni para remedio.

Aseguran que cuando el pobre lava llueve. Ocurrió la semana pasada cerca de la puerta de los quirófanos del hospital Pastor Oropeza del IVSS. Al parecer cuanto tenían todo listo para operar a una señora, su hijo se descuidó al momento del ingreso en pabellón y le robaron dos de las 6 bolsas donde estaban los insumos, implementos quirúrgicos y medicina que habían adquirido con esfuerzos propios para la cirugía. De tanto reclamar un médico familiar, apareció una bolsa y se perdió otra. Le tocó a la familia hacer otra vaca de manera urgente para poder reponer lo «pedido» o robado. Esto deja claramente evidencia lo mal que la están pasando las familias pobres que deben hacer triples sacrificios, para operar a un miembro en un hospital, donde pide hasta las batas de operar que usan los cirujanos y hasta tapabocas. Y eso es que ese hospital está semi-militarizado, que queda para los demás.

EL Inquieto Anacobero nos comenta aspectos relacionados con su labor permanente de búsqueda de información. «Estuve recorriendo sectores del norte y oeste de Barquisimeto y apreciamos en directo las manifestaciones relacionadas con la problemática que tienen los habitantes de esas comunidades por la irregularidad existente y en casos la nulidad en el suministro del vital líquido. Impresiona observar el estado de necesidad de los habitantes, la rabia, impotencia y porque no, la tristeza de los mayores y enfermos al no poder satisfacer sus necesidades y la preocupación de temer por la suerte de sus familiares expuestos al rigor represivo por las constantes protestas. Señores del gobierno vean al pueblo con ojos de piedad. No duden que les pasaran factura».

«Ésta semana tuve la necesidad de realizar unas gestiones particulares en el «Registro de Concepción». Aproveché la ocasión de acompañar a una de las tantas y exitosas manifestaciones de mis queridos colegas educadores, siempre dispuestos a mantener viva la llama de las dignas protestas en favor de sus derechos, para tratar de agilizar una documentación de mi nieta. Me conseguí a una buena luchadora y dirigente de la «AD en Resistencia» de Catedral y nos acompañamos un buen rato. Le consulté sobre las actividades realizadas por el Comisionado Nacional enviado por Prospéri para la evaluación de la seccional. Al respecto me dijo que lo resaltante no fué tanto la evaluación sino los rumores generalizados sobre el envío del Inefable de Lara a Mérida dejando al Comisionado como el próximo jefe político del partido. El tiempo lo dirá».

Lamentable que ante el serio problema de falta de suministro de agua potable en Palavecino, ante la convocatoria a protesta, liderizada por el movimiento político Fuerza vecinal, el día jueves próximo pasado, los vecinos no respondieron a ese llamado. La asistencia estuvo marcada por partidos políticos, por cierto que se pudo apreciar la asistencia de una buena participación de los partidos opositores al régimen: VP, UNT, PJ, EC, Lápiz, OFM, y Fuerza Vecinal entre otros.

Lamentablemente, el problema afecta a todo el pueblo, son los usuarios los primeros que deben dar un paso al frente para defender sus derechos y protestar porque no les está llegando el agua por tuberías, no dejar el problema solo en manos de los partidos políticos.

Siempre se ha dicho que la política es el arte de lo posible, pues bien, en Lara a pesar de que el sábado 4 de febrero hubo consenso para la elección de autoridades de UNT, y dónde se notaba un acercamiento entre el baquiano y VHP, resulta que ahora, luego de ser electos, se ha visto más cercanos a don Lencho con el diputado Palaciero. Ellos son azules y comparten en la casita azul. Amanecerá y veremos.

Aseguran que las autoridades regionales continúan engañando al pueblo larense, en todo aquello que tiene que ver con supuestas mejoras en el sistema de salud. En efecto, el gober aparece inaugurando un Consultorio Popular Tipo II en Santa Rosa, en el municipio Iribarren donde supuestamente serían atendidas unas 4.600 personas, invitaron a los medios, se tomaron las fotos con estantes llenos de medicinas e incluso se dijo que no tienen nada que envidiarle a una clínica; sin embargo, de acuerdo con la gente que está muy cercana al proceso, se afirman que no cuentan con el personal ni médico, paramédico y enfermeras para prestar servicios en estas instalaciones. Si esto resulta cierto, estaríamos en presencia de un engaño descomunal a la comunidad. Ojalá estemos equivocados.

