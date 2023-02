RETACITOS #19Feb

Al parecer quienes acaban de adoptar la decisión de incrementar las tarifas de los peajes, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, en más de 100%, al parecer desconocen que alrededor del 90% de los rubros alimenticios que se consumen en Venezuela, son transportados por vía terrestre y en la medida en que el transporte aumente los fletes para compensar este incremento en sus estructuras de costos, en esa misma proporción van a aumentar los precios, afectando aún más al ya depauperado bolsillo de las familias venezolanas, situación que ya han denunciado los conductores tanto de vehículos livianos como pesados, que hoy se enfrentan a este realidad. Recordamos que antes que se le ocurriera al Comandante Galáctico eliminar el cobro de los peajes en todo el territorio nacional la vialidad estaba en mejores condiciones, porque parte de los recursos que se percibían en los peajes se invertían en mantenimiento; se contaba con servicio de vigilancia las 24 horas del día, ya que había un sistema de patrullaje regular; también existía un servicio de grúas que te auxiliaban ubicándote en lugares donde no corriera peligro ni el conductor ni su vehículo; había un sistema de alumbrado público en las principales autopistas y el servicio de asistencia de salud con ambulancias, también se lo llevó la revolución, ya que hoy nada de esto existe, pero alguno de los “genios” del proceso, se le ocurre elevar las tarifas en promedio en más de 100%, pero que en el caso del transporte pesado, los incrementos son mayores. Esta es una nueva demostración de la maquiavélica intención del Gobierno, de empobrecer más a la familia venezolana, no aumentándole los salarios y cerrando aún más el “cerco” que progresivamente viene aplicando.

*****

publicidad

Más calientes que papá en budare están los pobladores de Río Tocuyo, municipio Torres, ya que hicieron el mayor esfuerzo para arreglar la ambulancia que tenía muchos años dañada y ponerla al servicio de esa parroquia. Pero resulta que de la noche a la mañana la misma desapareció y hasta el chófer se escondió, nadie respondió y la población comenzó a preocuparse, resulta que el director del hospital Dr Chirinos aprovecho que trajeron un traslado de esa parroquia hasta Carora y allí determinaron que el paciente fuera transferido a la capital del estado, y desde allí se adueñó de la ambulancia para hacer múltiples diligencias como buscar cajas con medicamentos y otros enseres, pero no la devolvió a tiempo y la semana ocurrió un fuerte accidente con heridos de gravedad, los heridos no fueron llevados a tiempo al hospital debido a la falta de ambulancia, fueron trasladados en motos dificultando la gravedad debido a la distancia unos 45 minutos y por supuesto empeorando el estado de cada uno de los involucrados, este domingo12 de febrero se conoció el fallecimiento de uno de los heridos debido a las múltiples fracturas ocasionada por el accidente, ahora quien responde por esta lamentable situación. Será posible que alguna autoridad competente, se atreva a localizar al personaje que tan alegremente se apropió de la ambulancia y que en estos momentos, es el principal responsable de esta muerte y de cualquier otro acontecimiento donde esté involucrado el traslado de pacientes a otros centros hospitalarios para ser tratados. La verdad que este tipo hechos se cuentan y nadie los cree, porque solamente ocurre en los parques de Disney Landia en Miami y en Venezuela, en más ninguna otra parte del planeta.

*****

Tratando de hacer la menor bulla posible para que no sigan tomando fuerza las reacciones tanto nacionales como internacional, el régimen sigue impulsando en el más estricto bajo perfil, el polémico proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el pasado 24 de enero, instrumento que también obliga a estas entidades civiles a inscribirse en varios registros como el de Defensa Integral. Así figura en el numeral 4 del artículo 14 del texto que presentó el diputado oficialista Diosdado Cabello. De tal manera que, de aprobarse el proyecto de ley que estudia el Parlamento contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) y afines, la obligación de inscribirse en el Registro de Defensa Integral convertirá a todos los integrantes, trabajadores, miembros y voluntarios de las distintas organizaciones civiles que operan en Venezuela en potenciales reservistas de la FANB y, por lo tanto, podrán ser convocados por el presidente de la República, en su condición de comandante en jefe de la institución castrense, a realizar entrenamientos y capacitaciones en materia militar o a incorporarse a los cuarteles en caso de guerra, conmoción o desastre nacional, de acuerdo con un análisis dado a conocer a los medios por la ONG. Acceso a la Justicia, que recomienda mantenerse alerta en torno a los objetivos de fondo que persigue este nuevo marco legal. La Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación prevé sanciones en caso de que alguna individualidad o institución incumpla el deber de inscribirse en el registro. El texto que estudia la AN parece ser el último ladrillo del muro que las autoridades vienen levantando para impedir el ejercicio de los derechos fundamentales a la asociación y a la participación en los asuntos públicos, advierte AJ.

*****

De una gravedad superlativa la denuncia formulada por un grupo de estudiantes de la UNEFA, quienes públicamente y a través de videos que han circulado por las redes sociales han denunciado, que las autoridades de esta casa de estudios superiores, al parecer les han anulado sus títulos, porque supuestamente en un video comentaron que se habían graduado y no era mucho lo que habían apendido, incluso los graduados de enfermería, palabras más, palabras menos habrían expresado que “no sabían poner una inyección”, que es el A,B,C, en el primer año de esta carrera profesional. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es una investigación, determinar qué grado de certeza tienen estas informaciones, que de ser ciertas la primera responsabilidad es de la universidad y de sus autoridades, para luego establecer las responsabilidades y determinar las sanciones a que hubiese lugar. Sin embargo, habría que aclarar algunas interrogantes, por ejemplo: ¿Están las autoridades de la UNEFA facultadas para anular los títulos de estudiantes que han cumplido con toda su carga académica? ¿Pueden de un plumazo echar por tierra el esfuerzo de un estudiante y de una familia que le ayudo lograr alcanzar su meta? Además circula la versión de que uno de los denunciantes de este caso, el cual se mantiene firme en su posición, al parecer es uno de los mejores alumnos y se graduó con un promedio muy cercano a los 18 puntos. Afirman que las autoridades se han movido y han logrado que algunos se “retracten públicamente y pidan disculpas”, lo que por cierto no le resta gravedad a la denuncia formulada; sino que al parecer Jonathan de Jesús, “el alumno rebelde” ha expresado que no tiene por qué decir excusas por decir la verdad, ya que es fiel creyente del dicho que reza: “con la verdad ni temo ni ofendo”, de tal manera que nadie se explica cómo es que un caso que se produjo y se denunció en noviembre del 2022, no haya tenido respuesta sino hasta esta fecha cuando se viralizó por las redes sociales, que nuevamente demuestran el poder que tienen. El chamo afectado, con un buen abogado, demanda a la UNEFA y no pierde el juicio ni que le hagan trampas.

*****

La Comisión Nacional de Primarias le colocó fecha a los comicios internos de la oposición venezolana para la escogencia del abanderado que presentarán en las elecciones de 2024 que competirá con el actual inquilino de Miraflores. Importante actividad que realizan un grupo de connotados venezolanos que reflejan un nivel de confianza ante el país. Han elaborado un riguroso cronograma para ejecutar la nada sencilla tarea a cumplir hasta octubre, mes de las votaciones. Hasta donde se ha visto, los nombres que se asoman para dicha contienda son María Corina Machado, Carlos Prosperi, Manuel Rosales, Andrés Velasquez, Cesar Perez Vicas, Juan Guaido, Carlos Ocariz, Juan Pablo Guanipa. Se ha leído en algunos medios de comunicación la queja de directivos de partidos judicializados por la no inclusión de sus nombres en éste proceso de primarias. Será que no se dan cuenta o juegan a la manipulación del pueblo de que sus actuaciones son harto conocidas y no podrán disimular su contubernio con el actual régimen. Como diría un viejo amigo, «es que se echan engrudo en la cara». Se espera pues que cada candidato adopte posición seria frente a las normativas de la Comisión Nacional de Primarias y no pretenda luego hacer gala de «pretendidas excusas» para salirse luego del juego. Lo que si es cierto y no tiene discusión es de la comprobada condición moral, ética y profesional y de responsabilidad de cara al país de los integrantes de la CNP. Éxito a los candidatos y por supuesto a los «connotados asesores» en ésta próxima «zafra electoral». Todo el país y el mundo democrático saben que es la última oportunidad que nos queda. ¡Salud!

*****

El «Inquieto Anacobero» nos comenta lo siguiente «Estuve conversando con algunos compañeros por los lados del mercado Terepaima. Aproveché para comer un buen hervido que por años allí elaboran. Me expresaron su marcada molestia y decepción por el discurso que días antes había ofrecido el ilustre Inefable en la Pochocha delante de una asamblea de dirigentes. Me cuentan que el mismo estuvo totalmente extraviado de la realidad. Más aún, divorciado del sentir de la mayoría allí presente, pero que por sus afanes y caprichos no quieren ver ó se hacen los locos. No parecen cosas de él, me acotaron los amigos. Estaba más perdido que el hijo de Lindbergh. Bochornoso papel el de nuestro Vice Presidente que siempre tuvo la habilidad y sagacidad política de manejar situaciones y colocar el olfato y el oído para resolver todo tipo de inconvenientes que se le presentaban. Pareciera que la visión le está fallando y el sentido práctico también porque no se entiende y le basta ya, con el quilombo que en la actualidad tiene con los jefes políticos de Caracas, sino que en el partido en Lara se le puede presentar un gran problema. Como dicen en política «la procesión vá por dentro y le vá a explotar en la cara». «Los directivos internos ya no disimulan el malestar. La mayoría a sotto voce desaprueban que un minúscula grupo sea el que, según sus palabras, manejen a su antojo los destinos de la organización para luego ser beneficiados con cargos en listas de representación popular. Habrá que oír entre otros las quejas que se hacen, por ejemplo de la «señora del sombrerito» y el «pollo ronco «sindicalista y tantos más. No por casualidad corrió por las RRSS un audio en voz del periodista adeco (LEP), hablando de una profesora (EC) de actividades de promoción de productos de «polvos aromáticos con olor a girasoles», Volveremos.

*****

Continúa el festín en el municipio Urdaneta del estado Lara, con el combustible: el diésel y la gasolina, ahora con la participación de personajes que antes criticaron severamente al régimen por sus malos manejos, resulta que al parecer le llegaron a su precio y ahora son activos defensores del proceso, o sea que el régimen los absorbió como es el caso de un edil alias “El lobo”. Muy conocido en la región, sobre todo por la gente del MAS donde tuvo su origen primigenio con su relación con la política, de quien denuncian que al parecer tiene en su residencia un “centro de distribución de combustible”, desde donde dizque vende el litro a los trabajadores del campo entre 1$ y 1,5$, ya que afirman los vecinos que es uña y mugre del burgomaestre, quien presuntamente la asigna 120 litros de gasolina estación de servicio, cada vez que llega la gandola a la zona, lo cual es dizque parte de pago por una jugada política en el 2021.donde este edil impidió que se diera la unidad entre los factores opositores, o sea que está recibiendo el pago por su actuación, además del cargo de concejal. Es tal el negocio, que afirman que el personaje en una semana puede obtener hasta 500 litros de gasolina que distribuye desde su casa, afirman los vecinos que utiliza como fachada una venta de cachapas, cuando por debajo de cuerda dizque forma parte de todo un negociado con el combustible, a la vista de todo el mundo y en medio de la mayor impunidad. Por supuesto, que aun cundo todas estas cosas se están haciendo de la manera más abierta y sin ningún tipo de cuidado, nadie se atreve a denunciar por cuanto están conscientes que estos personajes tienen el poder, tienen los recursos y tienen los contactos, y nadie se quiere exponer a represalias posteriores. Pero resulta verdaderamente lamentable, que quienes estén pagando los platos rotos son los trabajadores del campo, que tienen que pagar el combustible por el triple de lo que cuesta para que unos vivos se enriquezcan de la forma más grosera e irresponsable en Urdaneta.

C O R T I C O S

El próximo mes de marzo estará arribando a sus 114 años Doña Elpidia de Álvarez, no tiene pensión, vive con sus hijos y algunos nietos y a dos horas de San Francisco, Parroquia Montes de Oca y a una hora de San Antonio Municipio Torres. El cuatro de 4 se va a celebrar su cumpleaños, ya el Alcalde Javi Oropeza ha sido invitado y esperamos contar con su presencia. Todas aquellas personas bondadosas y que aprecian a los abuelitos y abuelitas, que quieran hacer llegar pañales para adultos, ropa para abuelitas y alimentos, saben cómo hacerlos llegar. Este día se harán grabaciones de esta actividad, ya que al parecer es la segunda persona más longeva en Venezuela, información que ha sido dada a conocer por Nevezca Gutiérrez, dirigente social de la Parroquia Montes de Oca quien visitó y está visibilizando a esta ilustre Dama Larense Centenaria. Todos a celebrar el cumpleaños de la abuelita Elpidia.

El pasado 12 de febrero, Día de la Juventud, el Gober invitó a los representantes de los detenidos por manifestaren “Sanare”, reclamando mejoras en los servicios, y lo que hicieron fue leerles la cartilla y tomarse una foto para publicar, haciendo ver sus dotes humanitarias. Lamentablemente, la justicia la tiene mediatizada el régimen, y en Lara es el jefecito quien al parecer quien ordena el acoso, persecución de dirigentes y familiares, violando el en el caso mencionado el artículo 49 de la Constitución que garantiza el debido proceso y aquí ni siquiera los llamaron a declarar. Les están violando sus derechos humanos, lo que hay que visibilizar para que se sepa como abusan las autoridades en Venezuela. Así que nada de achicopalarse, todo el tiempo adelante, Si se puede.

El abuso de poder de algunas autoridades en la región, está a todo meter. Esta semana leímos en las redes y en los medios regionales, que a varios productores de café los “encanaron” por haber cometido el delito de manifestar pacíficamente, establecido perfectamente en la Constitución, solicitando en Sanare precios justos para el producto y otras reivindicaciones en noviembre de 2022. El jueves 16 de febrero un grupo de caficultores protestaron ante el Ministerio Público, exigiendo la libertad plena de los detenidos, ya que de acuerdo a la normativa legal vigente, no han cometido ningún delito, simplemente lo ocurrido es que a alguno funcionario que no barrió la casa en la noche, ordenó ponerle los ganchos, para complacer su necesidad nocturna. La verdad que no hay derecho.

El periodista duaqueño Alexander Cambero fue postulado al premio Simón Bolívar. El galardón más importante de Colombia en materia comunicacional. Su artículo: “Del Puerto de Mariel al infierno del Darien” se convirtió en uno de los trabajos de mayor proyección en el vecino país. El amigo de la Perla del Norte ha sido postulado en tres oportunidades, así que al César lo que es del César. Por varias vías nos enteramos que Cambero tiene “vara alta” entre los periodistas colombianos, de allí que el periódico DEBATE con varios colegas de Medellín, le están invitando para participar en una “tertulia» con amigos del periódico, le tienen en cartera una entrevista con El Colombiano, el principal periódico local, una participación en un programa de temas internacionales de una universidad de la ciudad y una conversación con el expresidente Álvaro Uribe, fiel lector de sus columnas.

Mucho malestar produjo entre la mayoría de la sociedad de Valera, la designación del gobernador del estado Lara, AP como Orador de Orden en la Sesión Solemne del Concejo Municipal de esa población andina, con motivo de los 203 años de su fundación, ya que el comentario generalizado es que en esa entidad hay muchos trujillanos conocidos y honorables, que han hecho innumerables aportes a esa entidad, como para imponer a una personas, de cuyos méritos no dudados, pero que indican que nadie conoce de aportes valiosos para beneficio de la entidad y de sus pobladores. Siempre hemos considerado que a la hora de escoger alguna personalidad para este tipo de actividades, se le debe dar prioridad a la gente de la región, el listado de trujillanos ilustres es larga y extensa y merecen respeto.

Con la dotación de los camiones repotenciados al Cuerpo de Bomberos de Lara, Don Maca le sacó los trapitos al sol al Cocosette, ya que públicamente le dijo que estaba ganando indulgencias con escapulario ajeno, ya que anunció con bombos y platillos la entrega de unidades vehiculares a los bomberos como si fueran nuevas, cuando realmente las acababan de sacar de los talleres de reparación donde las habían remozado, mintiendo de manera descarada, ya que nunca han sido capaces de amarrarse los calzones y emplazar al gobierno central a que dote con carros bomberiles nuevos y modernos, a los cuerpos de bomberos, además de dotaciones completas de uniformes para estos héroes cuyo trabajo muchas veces no se les reconoce en lo que merece, y siguen luchando y bregando con las uñas, antes de atreverse a denunciar las condiciones de vulnerabilidad con la que desempeñan sus labores. Si alguna vez le damos nuestro respaldo al diputado González, lo hacemos en este oportunidad al dejar al Cocosette, desnudo, en medio del patio.

Como viene ocurriendo en los últimos años, de vez en cuando y de cuando en vez, la Alcaldía decide meterle unos reales al Parque Ayacucho, para hacer pequeñas reparaciones e impedir que se deteriore completamente, como la vez en que se gastó una gran cantidad de dinero para hacer reparaciones mayores, que al final del cuento fueron toda una bazofia. Pero lo cierto, es que con motivo de los actos realizados con motivo del 4 de febrero, en el sitio de recreación se realizaron algunas concentraciones y actos, pero el saldo es que el Parque tiene varias semanas cerrado, además está completamente a oscuras y por supuesto, todos los reclamos que ha estado haciendo la comunidad, siguen sin obtener respuestas, hasta que se avecine alguna otra actividad del PSUV y decidan meterle mano, mientras tanto, los vecinos que se la calen, ya que por ahora no hay elecciones en el costo plazo.

JBS