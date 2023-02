RETACITOS #26Feb

Definitivamente que es una muy mala noticia la que acaba de darle al Gobierno, la economista e investigadora del Observatorio del Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice Libertad), Karelis Abarca, quien acaba de poner sobre el tapete de la opinión pública, que la devaluación acelerada que ha registrado la moneda en los últimos meses, tiene un impacto brutal en el Presupuesto Nacional aprobado por la Asamblea Nacional 2020 para el año 2023, ya que el presupuesto de gastos aprobado en diciembre pasado con un tipo de cambio promedio de 11,80 Bs./US$ representaba en dólares 14.392,27 millones (Bs 170.703.832.051); pero resulta que como consecuencia del deterioro de la moneda nacional, el tipo de cambio oficial del 15 de febrero de 24,37 Bs/$ , que significa una depreciación oficial de poco más de 100%, el presupuesto 2023 se ha reducido a poco más de 7.000 millones de dólares, lo cual no es ningún invento de la guerra económica, tampoco tiene que ver con las sanciones de los Estados Unidos, sino que es producto de las política económicas erradas que ha venido aplicando el régimen, en su siniestro afán de acabar con este país. Pero la parta más preocupante de toda esta historia de amor y dolor, es que si la depreciación del tipo de cambio continua, probablemente el presupuesto se agote antes del primer semestre del año y los proyectos de inversión social no podrán cumplirse, porque están calculados con premisas macroeconómicas irreales. Advierten que esta merma presupuestaria afectará a la de educación, así como el presupuesto de las regiones y los poderes públicos que menos presupuesto recibían originalmente, como lo son el poder electoral y el legislativo. Un panorama nada alentador.

En la mayoría de las entidades nacionales de todo el país, siempre hay una organización, empresa, fundación que se destaca, la mayoría de las veces por las buena gestión, o por las labores que realizan en favor de sus comunidades; sin embargo, siempre hay alguna que se convierte en el factor distorsionante de la gestiones regionales, y en el caso del estado Lara, la que lleva la batuta es Hidrobarro y que conste que personalmente no conozco a ninguna persona dentro de la empresa de servicio, sino he tenido contacto con algunos trabajadores que nos han escrito para enviarnos documentos y denuncias en torno a las irregularidades que internamente allí se cometen. Pero en esta oportunidad queremos hacer referencia a un caso que es emblemático, como es el de los vecinos de la Calle Brión de la urbanización Los Libertadores de la parroquia Santa Rosa del municipio Iribarren, quienes tienen más de 1 año y 4 meses sin recibir agua por tuberías. Por supuesto que esta zona no está ubicada en algunos de los municipios más alejados de la Capital de la entidad; tampoco se trata de un barrio marginal, sino que se trata de una de las principales urbanizaciones de la capital larense, cuyos habitantes en su mayoría son gente respetable de lo que antes llamábamos clase media en Venezuela. De allí que la conclusión a la que hemos llegado es que este es un caso donde se ha venido poniendo de manifiesto, la más evidente demostración de ineficiencia, de desidia y de la falta de gerencia de Hidrobarro, ya que es incomprensible que ninguno de los altos funcionarios de la empresa de servicio haya sido capaz de apersonarse en el lugar y encontrar una solución para estos vecinos, cuya paciencia es digna de admiración por decir lo menos. Nos comprometemos, que a partir de esta semana, vamos a estarle recordando a Hidrolara, el caso de la Calle Brión de la urbanización Los Libertadores, a ver si les da vergüenza.

El delito de extorsión en Venezuela es de vieja data, en algunos momentos se han calmado los grupos que manejan los grupos hamponiles que se dedican a esta actividad; lamentablemente, la profunda crisis económica que existe en el país, se ha convertido en el principal caldo de cultivo para la proliferación de estas acciones, constituyéndose en diversas entidades del país poderosas megabandas, con tantos recursos que les permiten tener dotaciones de equipos sofisticados, armamentos de última generación, el manejo de instrumentos que solo están al alcance de los cuerpos castrenses y de los organismos de seguridad del Estado como granadas y armas largas que no se comercializan precisamente en los mercados populares ni en las farmacias. Recientemente, el doctor Luis Izquiel, especialista en Ciencias Penales y Derecho Procesal Constitución y docente universitario, reveló que la extorsión es el delito de mayor crecimiento y expansión que se ha registrado en Venezuela en los últimos 2 o 3 años, recordando asimismo, que Venezuela es el país con mayor violencia criminal en América Latina. Hizo referencia a megabandas como “El Tren del Llano” que actúa en el llano específicamente en Guarico y sus alrededores; “Santanita”, en Lara; “El Tren de Aragua”, “El Coky” en Caracas que fue dado de baja y ahora su lugar lo ocupa “El Conejo” que se ha instalado en zonas aledañas a Las Tejerías. Afirma que hay que atacar a los problemas de fondo que dan origen a las megabandas como control de las armas, las cárceles como escuelas del crimen; el tema de la impunidad, siendo estos factores que hay que eliminar si es que se quiere poner freno a la expansión de las bandas que se dedican a la extorsión en Venezuela.

Insólito, mientras más de 1 millón y medio de personas padecen el grave racionamiento en El Tocuyo y sus alrededores, a pesar de contar con la represa “Dos Cerritos”, las condiciones de este reservorio de agua son deplorables, la sedimentación y la fetidez del agua debido a la falta de mantenimiento y de tratamiento del vital líquido, hacen que prácticamente esta agua no sea apta para el consumo humano, como lo denuncia públicamente el luchados social Jimmy Álvarez quien señala que viven en una calamidad permanente por la falta del vital líquidos, padecen numerosas enfermedades gastrointestinales ya que no les queda otro remedio que hacer uso del agua que cada dos o tres días les llega a sus hogares con mucha sedimentación y con una insoportable fetidez. Afirma que están haciendo la denuncia públicamente, de manera que tanto el Gobierno Nacional como regional se aboquen a buscar una pronta solución a esta problemática, ya que el agua de la represa nunca ha sido sometida a tratamiento, denunciando que de cinco equipos de bombeo apenas solamente dos están operativos. El diputado Guillermo Palacios, de UNT estuvo realizando una inspección en la mencionada represa y con lo primero que se tropezó fue con un aviso en la puerta que prohíbe el ingreso a personas no autorizado; mientras tanto con apenas un 50% de capacidad operativa, es cuesta arriba que el agua llegue a toda la población de El Tocuyo y aguas abajo a Quibor y mucho menos a Barquisimeto, ya que se gestiona la reparación de los dos equipos de bombeo que están dañados, denunciando el parlamentario que los recursos destinados a garantizar el suministro de agua en Lara, se los llevó la corrupción y esto es algo que todo el mundo conoce; sin embargo, el Gobierno tiene la obligación de suministrar agua a los habitantes de las ciudades, por cuanto este es un derecho humano que se les está violentando de la manera más flagrante, siendo lo más grave que cuando salen pacíficamente a reclamar, se los quieren llevar presos por hacer uso de un derecho que está en la Constitución Nacional.

Deterioro que viene registrando el Puente General Rafael Urdaneta en el estado Zulia, mejor conocido como Puente sobre el Lago, algunos reconocidos ingenieros venezolanos, de distintas regiones, han sido invitados a participar en un conclave que al parecer se desarrollará en al más absoluto secreto, de acuerdo con los términos de la misiva que expone: “Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de extenderle un cordial saludo, Bolivariano, Antiimperialista y profundamente Chavista, y a su vez desearle existo en su distinguida labor en áreas de la construcción de una Patria libre, Socialista y Soberana. Aprovecho la oportunidad para informar que producto de los diversos comunicados de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat ACADING, publicadas en numerosas plataformas digitales (redes sociales) enreferencia al Puente General Rafael Urdaneta (PGRU) del estado Zulia se extiende una cordial y exclusiva invitación para el día 23 de febrero de 2023 a las 2:00 p.m. en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para el Transporte piso 21. A tal efecto se informa que dicha invitación es de carácter estrictamente individual. Por favor confirmarla recepción del presente documento. Sin más a que hacer referencia dejando ante usted , este despacho a disposición de la construcción de la Patria libre Socialista y Soberana, en el cumplimiento del legado del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frias”. Quien suscribe la misiva es el presidente de una empresa de infraestructura ferroviaria. Nota: De no asistir al sitio y hora pautada por favor informar los motivos” Por supuesto, a alguien que le llegue una invitación en estos términos, con tanto misterio y tan excesivamente revolucionaria, inventa cualquier excusa y no asiste, mucho gusto.

A propósito, conocemos a María Corina Machado desde su época de Súmate, cuando solamente era una muchacha buena moza, muy bien preparada y siempre muy firme en sus convicciones, que es lo que la ha traído hasta aquí y hoy la colocan al frente de casi todas las encuestas que se han realizado en el país entre quienes aspiran a ser candidatos presidenciales. En este oportunidad queremos alertarla, alguna de la gente que está en su entorno más cercano, ya andan mirando a las demás organizaciones políticas como “gallina que mira sal”, se sienten triunfadores y hasta han tenido el atrevimiento de estar ofreciendo cargos cuando ella llegue a Miraflores, suponemos que ella no está enterada de estas actitudes y debe rechazarlas, porque están contando los pollos antes de nacer; pero además estas posiciones de autosuficiencia, de creerse ellos que solamente MC está participando en el proceso y que ya es un hecho que es la candidata escogida para ser la abanderada presidencial contra Maduro, aún es demasiado prematuro realizar y estar convencidos de tales pronósticos, cuando sabemos que en política hoy un candidato puede estar en la cima y al día siguiente, por cualquier metida de pie, caer hasta el foso. En Lara tenemos aún muy fresco lo que le pasó al Sargento de Nirgua en las últimas elecciones en la región, su entorno se sintió sobrado, descuidaron mucho los detalles, pensaron que no necesitaban a nadie y le dieron al triunfo al candidato de la revolución, quien por cierto no ha dado pie con bola en su gestión al frente de una de las gobernaciones más complejas del país. Así que debe decirle a su entorno que pongan los pies en el piso, ya que aún falta para llegar al 2024 y ahora es cuando tienen que echarle pichón y superar todos los escollos que se le van a ir presentando en el camino, por parte del oficialismo, con la finalidad de frenarla e impedir que siga fortaleciendo su posición, ahora es cuando MCM va a necesidad de gente que la apoye, que la ayude, que sume, no que reste, que es lo que están haciendo en estos momentos algunos de su círculo más cercano.

C O R T I C O S

Ha causado mucha molestia entre los profesionales venezolanos de la ingeniería, es como un informe que reseña que el puente General Rafael Urdaneta, o puente sobre el Lago de Maracaibo, tiene unos daños que deben ser corregidos en forma urgente, la respuesta sea una invitación “tan revolucionaria, socialista, antiimperialista y sobre todo chavista”, que tiene esto que ver con los daños del puente y por qué hay que ir a discutirlo en un salón en el piso 21 del Ministerio de Transporte y Tránsito Terrestre en el Parque Central, casi a 800 kilómetros de distancia de donde está la infraestructura dañada, cuando el deber ser es que es un tema a discutir debajo de las torres, de la losa a la que se hace referencia en el Puente sobre el Lago, la discusión es allí, el debate es “in situ” y las conclusiones y recomendaciones deben proponerse en el lugar, a los especialistas hay que llevarlos no para el Parque Central en Caracas, sino para el puente. No sabemos a cuál genio de la revolución se le ocurrió tan brillante idea.

En medios políticos de Lara se comenta que Benjamín Rausseo anda muy “engolosinado” con la posición que ha estado ocupando en las encuestas en estas primeras de cambio, a lo que también ha contribuido las declaraciones de algunos reconocidos encuestadores, que le están dando chance como “outsider”. Sin embargo, le sugerimos que a la hora de escoger su equipo de apoyo, sobre todo en el estado Lara, no se precipite, escuche los consejos de gente que sea su amiga y que no lo vaya a tirar por un barranco, porque hay mucho cadáver insepulto en la política regional, que están viendo en su candidatura, no solamente la posibilidad de oxigenarse, sino de ponerse en algunos cobres, sin mayores esfuerzos. La lista es larga y más de uno anda tratando de pescar en “río revuelto”. Debe rodearse de gente que sume, no que reste y de estos últimos son los que están como “Caimán en boca de caño” esperando la primera oportunidad para venderse como si fueran la “pepa del zamuro” en la región. Benja, guerra avisada no mata soldado.

El saltinbanqui Pedro el ortopédico ya no encuentra en que palo ahorcarse. En breve tiempo ha dado muestras de inmadurez política que ha llevado a formar filas en tantos partidos como ningún otro personaje larense. Se inició en 5ta República, pasó a por un Palavecino de primera( aunque no es partido político, fue el trampolín para llegar a UNT), siguió en UNT, luego a Encuentro Ciudadano, pasó por Lápiz y ahora se sabe de una declaración dónde renuncia a Lápiz, para formar otro grupo. Lo lamentable del caso es que algunas personas todavía creen en este tipo de «políticos», y son arrastrados con el en sus delirios de lídererazgo.

El día martes, un grupo de ciudadanos preocupados por el problema del abastecimiento de agua en Palavecino (Liderizados por la hija de familia Chavista, cuyos jefes de casa fueron ambos alcaldes del municipio palavecino, y por un ingeniero exdirectivo en Lara del tan cuestionado CNE ), asistieron a un derecho de palabra en la cámara municipal, de dónde se pudo conocer que los supuestos concejales de oposición, solo lo son de nombre, pues tanto el concejal Chico Castillo, alto jefe de partido Futuro, cómo Liliana Yépez, al parecer dieron la espalda al pueblo, y se mostraron cuidadísimos con el alcalde chavista. Aprovechó el ING ex del CNE para manifestar que por eso es que los concejales deben salir de 3579:::. Mansa la Lapa.

Ganó una Palavecino. Próximamente se realizará en Margarita un congreso sobre el arte de la elaboración de muñecas artesanales. Y por Lara asistirán las muñequeras de Agua Viva. Una actividad que aún en las difíciles circunstancias, y sin apoyo del gobierno, se ha empeñado en mantener la profe Nancy. Ojalá se concrete el ofrecimiento del inquilino temporal de Miraflores de apoyo al turismo, porque por acá podría empezar en este importante municipio, ya que este tipo de ejemplos son los que hay que seguir para demostrar que con esfuerzo, tesón y buena voluntad se pueden alcanzar hasta los más difíciles objetivos. Deseamos muchos éxitos a estás emprendedoras Palavecinenses y confiamos que esto no sea nada más que el principio.

El pasado domingo 19 de febrero, en horas de la tarde, se podía observar la fumarola que se desprende del vertedero de basura de Pavia, dónde un fuego perenne se reporta desde hace más de 15 días, ocasionando una elevada contaminación de toda la zona norte y el Oeste de la ciudad, lo que está generando severos problemas respiratorios a los residentes de esas zonas, ya que durante la noche el aire es irrespirable. Se exige a las autoridades locales poner atención a esta terrible situación que va a ocasionar daño en la salud de la población, porque la nube contaminante está imposible de disipar si no se asumen acciones bomberiles para apagar esa quema de basura. Deberían aprovechar, ahora que el Cocosette ha dotado de unidades repotenciadas al Cuerpo de Bomberos del estado Lara, claro siempre y cuando puedan conseguir el agua para llenar las cisternas, lo es casi una misión imposible.

Declararse en emergencia acordaron los integrantes de la Asociación de Productores Rurales del Municipio Urdaneta, en el estado Lara, quienes están solicitando una reunión urgente con el Ministro de Agricultura y Tierras, Willmar Castro Soteldo, ante la grave situación que vienen confrontando debido a la falta de combustible, insumos agrícolas y apoyo logístico, reclamando al gobierno nacional atención inmediata para atender la crisis que afecta a todo el municipio. Se recuerda que uno de los más graves problemas de Urdaneta, es el caso de la escasez de combustible, por cuanto su comercialización presuntamente se controla desde la Alcaldía, desde donde dizque se asigna a los amigos del proceso volúmenes por cada gandola que llega al lugar, se ha denunciado que el combustible se vende en casas particulares y hasta en los comandos de los cuerpos de seguridad, s puede comprar gasolina y diésel. Usuarios piden al Ministerio Público abrir una investigación en torno a este lucrativo negocio.

Se comenta que en medios de UNT-Lara se venía produciendo un acercamiento entre VH y la gente de Florido con el Baquiano Lencho, con la finalidad de unir esfuerzos para cerrarle el paso a Don Guille, a quien todos identifican con el perifoneador de Yaritagua y todo venía machando viento en popa, hasta que a VH se le ocurrió sacar a pasear la sin hueso y comentó, palabras más palabras menos, “si seguimos creciendo en poco tiempo le pondremos la mano a UNT en Lara y controlaremos el partido”, comentario que llegó a oídos del duaqueño, quien comenzó a moverse de inmediato y en las últimas horas se le ha visto demostraciones de afecto y amistad con Don Guille, consciente que si VH se fortalece, será él quien salga con las tablas en la cabeza, así que está demostrando que es un zorro viejo y que el pendejo lo dejó en Duaca.

Por cierto que a la chita callando, AD-Lara en la resistencia, con la Bella Soo a la cabeza, continúa trabajando de manera incansable, en favor de las elecciones primarias, conscientes de que no pueden ser una lucha épica de limpieza interna. Son una estrategia de unificación opositora, como única vía para enfrentar a un gobierno que irá a la batalla unido, con recursos y control institucional; pero además como dice Luis Vicente León, las primarias son el mecanismo adecuado para resolver el disenso natural entre las fuerzas democráticas. Admite que tiene limitaciones, dificultades y dilemas que resolver pero sólo con reglas consensuadas se puede lograr la fuerza indispensable para plantear una batalla con opciones. Por supuesto si no se pone fin a la atomización de la oposición, todos los esfuerzos serán negativos, porque existe una condición sine quanon: “la división interna es garantía de derrota”.

Circula una versión en tormo a una supuesta minuta de la reunión celebrada en la casa de Berni, con 23 secretarios generales de AD alacranizada, reunión que no ha sido anunciada oficialmente por ningún vocero calificado de la Organización. Supuestamente en la reunión la mayoría le habría dicho que no estan contentos con su candidatura a la presidencia: le cuestionan que se auto proclamó y no consultó con nadie; le recordaron y así lo reconoció que no aparece en las encuestas; le dijo que no había dinero y que cada quien se tenía que financiar sus campañas, a lo cual le habrían interrogado sobre algunos bienes muebles e inmuebles adquiridos en Caracas y Falcón, lo cierto es que aun cuando no se tiene confirmación de este encuentro, nos aseguran que el principal crítico y cuestionador de las actuaciones de Berni no es otro que el ex gobernador de Lara, Jorge Ramos Guerra, quien se le ha enfrentado en todos los terrenos.

