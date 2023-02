Eduardo Sánchez: Trabajadores universitarios iniciarán paro de 48 horas este martes desde las 6:00 am #27Feb

A partir de las 6 de la mañana de este martes 28 de febrero se iniciara el paro de 48 a nivel de todo el sistema de educación universitaria, para ratificar la solicitud de un incremento salarial justo y sostenible, para todo el sector, anunció el presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV, Eduardo Sánchez.

El dirigente gremial indicó que la situación que viven los trabajadores de la UCV, es similar a la que viven todos los trabajadores universitarios del país, es la misma que está sufriendo el magisterio y los trabajadores del sector público, salarios devaluados, además de la aplicación de instrumentos muy insensibles y penales, con los cuales vienen pulverizándole el salario a los trabajadores, como por ejemplo el Instructivo ONAPRE a través del cual se trasquila el salario de los trabajadores; el llamado 2752 que es un memorándum irrito, que se aplica a todo lo que tiene que ver con la materia salarial en las contrataciones colectivas.

“Es por eso que hoy 27 de febrero se ha estado dando una marcha en todo el país , en Caracas escogimos la Plaza Venezuela, posteriormente nos movilizamos hasta el Ministerio Público, y lo que estamos exigiendo son los cinco puntos con los cuales iniciamos la protesta nacional: aumento salarial indexado con el dólar, como están indexando el bono de guerra; la libertad de los trabajadores que están presos, entre otras cosas, por defender sus derechos, otros que no pueden declarar y han sido acusados de terrorismo incitación al odio, sencillamente por defender el derecho de los trabajadores; reactivar las contrataciones colectivas que están paralizadas y que el gobierno ahora pretende abrir contrataciones únicas de todo el sector público, tal vez con la intención de unificar el hambre y el tema de la indexación de los jubilados y, por supuesto, que el Estado le devuelva a los sindicatos y a las organizaciones los aportes por conceptos de cuotas sindicales, que tienen más de dos años y a las cajas de ahorros, que han quebrado, otras que están a punto de quiebra, lo que nadie entiende porque los aportes que se dan para las cajas de ahorro, son aportes del salario, no del gobierno”, dijo Sánchez.

Explicó que este paro tiene como epicentro, que hasta ahora la administración de Maduro no ha dado respuesta a los trabajadores, sobre la necesidad imperiosa que tienen recibir un incremento salarial; la denominada comisión Tripartita que se reunió con la OIT terminó con más penas que glorias y no han dado respuestas tampoco, y el gobierno continúa con su emblemática propuesta que no hay dinero para incrementar el salario.

“El gobierno tiene una política equivocada, sacar a los trabajadores del sistema económico salarial es un error, porque la fuerza de trabajo es la que impulsa el dinero y la riqueza de cualquier economía y de cualquier país; de allí que en el marco de esta situación, los trabajadores estamos esperando que el gobierno cuando y como va a implementar el aumento salarial; sin embargo, la posición del gobierno pretende llevar al trabajador a una sola condición como esclavo, con un salario que apenas le alcanza para medio vivir y no para centralizar el tema fundamental de lo que es la vida; en este sentido estamos nosotros en esta propuesta llamando a todos los trabajadores y trabajadoras para seguir en esta lucha; el miércoles, jueves y viernes, tendremos movilizaciones de calle en el marco de mantener a la gente en la calle, bajo la consigna unidad y calle”.

Sánchez que martes y miércoles permanecerá el sector universitario paralizado, indicando que es importante señalar, que este es el preludio a una serie de movilizaciones de carácter nacional, en el marco de la radicalización, de cara a que vienen con “todos los hierros”.

Sánchez advierte que “estamos reparándonos incluso para el paro general y hasta la huelga general, esto va a depender de la propuesta que traiga el gobierno, ya que el Ejecutivo no puede pretender que más de 20 millones de ciudadanos de este país, vivamos con 5,22 dólares que es el salario mínimo y con 30$ que están dando de un bono de guerra y, pidiendo sacrificios a quienes no somos responsables de esta crisis; sin embargo, cuando ves la ostentosidad con la que se mueve, el discurso que existe, surge la pregunta que uno se hace: ¿Cómo es eso del bloqueo, que todos sabemos que un bloqueo es criminal, pero como es que el bloqueo puede generar situaciones como estas, cuando se observa como todos los días están llegando carros de primera generación, a pecio exorbitantes y todos vienen vía Miami, alguna cosa debe estar pasando allí, yo no entiendo”, señaló el dirigente sindical.