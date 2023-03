COLUMNA Ajedrez para todos (4) #4Mar

¿HASTA QUÉ EDAD PUEDO SER COMPETITIVO EN AJEDREZ?

El ajedrez es considerado un arte, ciencia y deporte y como deporte es muy único por las razones siguientes: 1. No hay una edad límite para decidir cuándo retirarse o “colgar los alfiles”, lo cual sí ocurre en otras disciplinas como el béisbol (40 años aproximadamente) o gimnasia o natación (menos de 22 años), 2. Una persona sexagenaria o septuagenaria puede competir en torneos contra rivales menores de 30 años y hasta contra adolescentes, lo cual está ocurriendo incluso a nivel élite, por ejemplo, la semana pasada finalizó el torneo WR Chess Masters en Düsseldorf, Alemania, y el campeón fue el Gran Maestro (GM) Levon Aronian quien con 41 años era el “más viejo” competidor, evento en el cual tuvo que enfrentar a GM adolescentes como Dommaraju Gusket (India) de 16 años y al GM Nodirbek Abdusattorov (Uzbekistán) con 18 años.

- Publicidad -

Si revisamos el “ranking” de la FIDE con las puntuaciones ELO publicado hoy 1º. de marzo notamos que entre los 15 mejores jugadores élite del mundo hay dos con “edad avanzada”: 1. El GM Vishi Anand (ex campeón mundial) quien con sus 53 años de edad es el 9º. Mejor jugador mundial (¡Anand, por su edad, podría ser hasta el abuelo del hindú Gusket o del uzbeko Abdusattorov!) y 2. Levon Aronian, quien con 41 años ocupa el puesto 11 mundial.

Sin embargo, la edad avanzada (superior a 45 años) va afectando la memoria del ajedrecista, la rapidez para responder las jugadas, la indecisión para hacer las mejores movidas y te aumenta el miedo a perder con un adolescente, así revisemos el “ranking” FIDE de marzo 2023 y notamos que GMs como Boris Gelfand, Vasyl Ivanchuk, Gata Kamsky y Alexei Shirov, otrora a nivel élite, ocupan apenas los puestos 65, 77, 78 y 81 respectivamente, y para el 2005 es muy probable que ninguno de ellos aparecerá entre los 100 mejores ajedrecistas del mundo, vean que el ex campeón mundial Anatoly Karpov ya no figura en esta lista. Estos hechos me recuerdan la famosa frase del General Arthur MacCarthy, héroe de la 2ª guerra mundial, quien dijo al retirarse: “Old soldiers never die, they only fade away” (“Los viejos soldados nunca mueren, ellos solamente se van desvaneciendo”).

Finalmente, como una excepción entre esos “viejos soldados del tablero” el GM Victor Korchnoi jugó ajedrez a nivel élite aun siendo septuagenario y en enero 2011, en el torneo Gibraltar Chess Masters Festival derrotó con blancas al entonces adolescente GM Fabino Caruana. En mi caso personal, aun me niego a “colgar los alfiles”.

- Publicidad -

FRASES NOTABLES SOBRE EL AJEDREZ:

“La amenaza es más fuerte que la ejecución de la misma” (Aaron Nimzovich).

“En ajedrez quien tiene ventaja en una partida está obligado a atacar” (Wilhem Steinitz).

“Amo mucho al ajedrez, lo amo desde hace tiempo y para toda la vida y estudio ajedrez continua y minuciosamente” (Gary Kasparov).

“El ataque en un flanco es mejor detenerlo mediante contraataque en el centro del tablero” (Gary Kasparov).

“El ajedrez, como el amor y la música, tierne el poder de hacer al hombre feliz (Siegbert Tarrasch).

“De pocas partidas he aprendido tanto como de la mayoría de mis derrotas”. (José Raúl Capablanca)

“Yo no creo en la psicología, yo creo en mis buenas jugadas (Robert –Bobby- Fischer)

“El ajedrez es una guerra en un tablero. El objetivo es aplastar la mente del oponente” (Bobby Fischer)

“Cuando veas una buena jugada, trata de encontrar otra mejor”. (Emanuel Lasker)

“Quien no asume un riesgo nunca ganará una partida”. (Paul Keres)

EL E.N. GUSTAVO MENDOZA ES EL CAMPEÓN DEL 5º. TORNEO EN STAR CHESS ACADEMY (SCA):

El sábado 25/02/ se celebró el 5º. Torneo sabatino en la SCA, Cabudare, bajo la dirección del E.N. Daniel Ledezma. Luego de 9 rondas entre 12 jugadores emergió el E. N. Gustavo Mendoza como campeón del torneo, el subcampeón fue Montes de Oca y el 3er lugar lo logró Girólamo. Debuté en este evento de partidas rápidas con tiempo de 7 min más 3” de incremento para toda la partida, logré sólo 1 punto, 4 partidas las perdí por tiempo incluso teniendo mejor posición o ventaja material como la partida contra Castro a quien le gané la dama y aun así los 7 min. se me esfumaron rapidísimo, por ende, no estoy en capacidad de competir en partidas “blitz” o rápidas con tiempo igual o menor de 10 minutos. Hoy sábado 4 de marzo de nuevo hay torneo de ajedrez en la SCA con inscripciones a 11:00am y 1ª ronda a 11:30 am. La dirección de la SCA es: Av. 2 La Mata, entre calles 3 y 4, a media cuadra de iglesia Corazón de Jesús.

PARTIDA DE HOY: les presento esta notable partida en la cual el GM armenio Levón Aronian mediante el sacrificio de torre por alfil en la movida 12 no sólo toma la iniciativa, sino que desarrolla una ingeniosa trampa para inutilizar la dama negra y ganarle la partida al campeón mundial Carlsen en su país Noruega!.

Blancas: GM Levon Aronian vs. Negras: GM Magnus Carlsen

Torneo Noruego de ajedrez en la ciudad de Stavanger, Noruega. Ronda 4, 10/06/2017. Defensa Eslava. 1.d4d5 2.c4c6 3.Cf3Cf6 4.Cc3e6 5.e3a6 6.b3Ab4 7.Ad2Cbd7 8.Ad3O-O 9.O-ODe7 10.Ac2Td8 11.a3Axa3 12.Txa3Dxa3 13.c5b6 14.b4Ce4 15.Cxe4dxe4 16.Axe4Tb8 17.Axh7+Rxh7 18.Cg5+Rg8 19.Dh5Cf6 20.Dxf7+Rh8 21.Dc7Ad7 22.Cf7+Rh7 23.Cxd8Tc8 24.Dxb6Cd5 25. Da7Txd8 26.e4Dd3 27.exd5Dxd2 28.Dc7Dg5 29.dxc6Ac8 30.h3Dd5 31.Td1e5 32.Td3exd4 33.De7Af5 34.Tg3Ag6 35.Dh4+ jaque y abandonan negras. 1-0.

Roy d. Meléndez

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí