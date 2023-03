RETACITOS #5Mar

La situación de persecución y acoso que vienen soportando en los últimos tiempos los comerciantes que tienen locales alquilados en el Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar) se hacen cada día más insoportables, por cuanto la gerencia de la institución en lugar de convertirse en facilitadora de las relaciones para que la operatividad del centro comercializador, no solamente sea más eficiente, sino que vuelva a ser, lo que fue décadas atrás, que era el modelo a seguir como ejemplo a imitar, todo lo cual ha quedado en el olvido, luego de la nefasta pasantía de un personaje de apellido serrucho, del cual nadie se quiere acordar, porque lo que en estos momentos viene ocurriendo son las secuelas de maquiavélica gestión, con el total respaldo de la alcaldía revolucionaria, que amparaba todas las atrocidades que allí se cometían ante su mirada complaciente. Por supuesto de toda esta problemática se informó al nuevo presidente del mercado, quien no tiene ningún nexo con el héroe de la Independencia que murió en La Carraca, quien lejos de atender los reclamos y derechos de los comerciantes ha empeorado la situación. Se denuncia que varios comerciantes han sido visitados por funcionarios de Mercabar, quienes se identifican como abogados representantes de la Consultoría Jurídica, entre ellos el abogado (GD), quien se presta para acosar psicológicamente a los comerciantes, presentándoles una supuesta deuda e insolvencia de pago por concepto de arrendamiento, lo cual es falso porque al inicio de las demandas, el tribunal estableció a cada comercio una cuenta dónde depositar el pago por arrendamiento. Este caso fue evaluado por la Red de Derechos Humanos del estado Lara y consignada al ex alcalde Macario González para que tomen cartas en el asunto. Seguiremos informando.

*****

De mal en peor sigue la situación en nuestro país y nadie se come el cuento que Venezuela cambio para bien. Las colas para surtir gasolina a precio internacional son verdaderamente kilométricas a toda hora incluyendo en la madrugada y cuando se consigue. Los comestibles experimentan ajustes a diario porque todo está anclado al dólar menos los sueldos y salarios de los trabajadores de la administración pública. El agua antes llegaba en varios sectores de Barquisimeto tres y cuatro días por semana y ahora sí acaso una o dos veces y los cortes eléctricos regresaron otra vez sobre todo en el oeste y en Palavecino. La verdad es que es bien compleja la realidad sin contar que en los hospitales no hay nada de nada. Ahora hasta la falta de personal médico y de enfermería se ha hecho evidente, por cuanto son muchos los profesionales de estas ramas que se han ido del país, o se han dedicado a otras actividades, donde reciben mejores remuneraciones; sin embargo, el ejecutivo sigue en sus trece de que no hay recursos para ajustar los salarios, pero se ponen a mirar para el techo cuando se les reclama que acaban de gastar cuantiosas cantidades de dólares trayendo grupos musicales internacionales para amenizar los carnavales de Caracas, porque en el resto del país estas festividades pasaron sin pena ni gloria, de tal manera que definitivamente el régimen le está aplicando a estos sectores, la Ley del Embudo, lo grueso para los revolucionarios y lo angosto para la oposición. La verdad que no hay derecho a que se sigan burlando de esta manera del pueblo venezolano, que es el que sigue comiéndose un cable, sin que sus luchas y reclamos tengan respuestas de los entes oficiales tanto nacionales como regionales.

*****

Parece que existe gran preocupación e inquietud en los altos mandos de las instituciones castrenses, por cuanto ya no encuentran como detener la hemorragia de solicitudes de bajas y deserciones en casi todos los rangos, porque la aguda situación de crisis que están padeciendo los venezolanos, sobre todo en el interior del país,ha llegado desde hace tiempo a estos sectores, donde al parecer quienes reciben los grandes beneficios, según comentan los propios cuadros medios y bajos, son los altos oficiales, mientras que aguas abajo, nada “chorrea” e incluso se sabe de muchos soldados que los despachan todos los días para sus hogares, por cuanto no tienen como atenderles sus necesidades mínimas. Por supuesto que uno de los principales indicadores, son los resultados de la campaña de captación del recurso humano que se adelanta desde el Ministerio de la Defensa, que no ha tenido respuestas porque nadie está dispuesto a sacrificarse en defensa de la Patria con el estómago vacío, con un salario que no alcanza para las propias necesidades y por supuesto, son seres humanos que no tienen vocación de mártires. Aseguran personas cercanas a este mundo, que al parecer es la triste realidad. En los Próceres la semana pasada un coronel del ejército activo comentaba, casi con lágrimas en los ojos que había desayunado y almorzado una arepa con mantequilla y que no tenía para el pasaje de regreso. “No me he ido porque no tengo como salir del país porque no nos dejaron sacar pasaporte y no tengo dinero tampoco. Es dura la situación que están pasando la mayoría que no está en la GNB o destacado en alcabalas. Lo verdaderamente deseable, es que el régimen destinara recursos suficientes para que estos venezolanos, pudieran prestar su servicio militar obligatorio, en condiciones idóneas, bien alimentados, con salarios justos que les permitieran enviar algo a sus familiares cercano y estamos seguros que no haría falta hacer ningún tipo de campaña para atraerlos, vendrían solos.

*****

La denuncia de varios productores de algunos municipios de Lara, visualizando los múltiples problemas que tienen para poder trabajar eficientemente en sus predios, para las siembras, para obtener los insumos como semillas, fertilizantes, agroquímicos, gasolina y diésel, repuestos para la maquinarias, bombas; además denunciando el mal estado de las vías de penetración, las dificultades que tienen que superar para sacar sus productos hasta los centros de consumo; las matracas a las que son sometidos en los puntos de control, al parecer le “movió el piso” a quienes saben que esta es una realidad inocultable y quienes en esta oportunidad, han actuado valientemente, solamente lo que están reclamando es que las denuncias sobre presuntos hechos irregulares que se han hecho ante los organismos competentes, se agilicen, que se informe cuáles han sido los resultados de las investigaciones, porque lo importante es encontrar soluciones que favorezcan a los sectores más vulnerables de los municipios. Se tiene pleno conocimiento de que en estas regiones existe mucho temor, hay miedo porque, no es nada fácil que se estén haciendo amenazas a través de medios de comunicación, sin ningún tipo de pruebas y esto solamente contribuye a que se autocensure, aun cuando son públicos y notorios los problemas, siguen ocurriendo en medio de la mayor impunidad, porque nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. La verdad que no quisiéramos imaginar la presión que en estos momentos tienen encima, el grupo de valientes trabajadores del campo que se atrevieron a exponer sus problemas; sin embargo, quiero decirles que no están solos, que hay mucha gente que a distintos niveles, tanto en la región como en el ámbito nacional, que están preocupados por lo que ocurre y están atentos a los acontecimientos.

*****

Carora hundida y ahogada en cloacas, en todos los sectores hay colapsos de tanquilla, bocas de visitas, cachimbos, las aguas negras corren libre por las calles de importantes sectores como Calicanto, Loyola, Pueblo Aparte, Barrio Nuevo, Urb. Domingo Perera Riera, Antonio José de Sucre, Simón Rodriguez, Zona Centro, sin que a la gerencia de hidromala le importe la situación de salud de los afectados que y han pasado de decenas y se han convertidos en miles, quienes viven a diario los olores nauseabundos en el día en la noche, cuando comen, cuando duermen, sin que la gente de hidrobarro o la gobernación den la cara, no les importa las enfermedades el deterioro acentuado de quienes padecen este suplicio, muchos sectores ni siquiera se han presentado a pesar de los reportes de la fulana aplicación VenApp, la cual ha servido para que las personas pierdan más tiempo en tratar de hacer un reporte el cual borran a los tres días con la simple explicación de que el problema ha sido reportado muchas veces y por ello sacan del sistema las múltiples quejas, cuando estimamos que la salida más fácil y expedita, si no les agrada que les molesten, sería resolver los problemas en forma eficiente y efectiva, sin demoras, sin estarse pasando el problema de mano en mayo y actuando de manera seria y responsable para qué no sigan siendo objeto de las más feroces críticas por su ineficiencia.

*****

A propósito, atención alcalde Oropeza, ponga mucha atención, hay un personaje que es director de una dependencia de su gobierno, aseguran que el sujeto al parecer tiene un expediente administrativo abierto por la cámara municipal, dónde actuó y al parecer dizque forjó documentos para que un tercero se apropiara de unos terrenos en la Lara Zulia, afirman que estaría inhabilitado para funciones públicas; sin embargo, en la alcaldía está en un departamento donde se manejan las tierras del municipio y dónde todos tienen que ir para regularizar la tenencia de la misma, llama la atención que este señor también mete sus manos en Catastro y esto ha traído serías consecuencias, para quienes deben resolver algún problema de tierra o de mensura, no se debe descuidar, recuerde que en el camino hay mucha envidia, además a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena y son sujetos que por meterse unos reales en el bolsillo, no les importa chispotearle y encaratarle su gestión, recuerde que siempre a su alrededor habrá cientos que le palmeen la espalda y le digan que usted se la está comiendo y que es la última Pepsi del desierto, lo que si no va a encontrar con frecuencia es quien le diga la verdad, y lo alerte sobre los riesgos a su alrededor, así que mosca alcalde, cuidado y manchan su gestión solo por andar cazando verdes.

*****

Desde el municipio Torres estado Lara, nuevamente hacen un llamado urgente al Fiscal General de la nación Tarek William Saab, para que de un parao al ecocidio que vienen cometiendo algunas «empresas» de carbón en las parroquias Castañeda, Camacaro, Reyes Vargas, Altagracia, Espinoza de Los Monteros y ahora están acabando con el Cerro Saroche, al parecer con el visto bueno del Ministerio del Ambiente, que no se ha preocupado y menos ocupado de realizar las inspecciones para determinar el daño ambiental que están causando, talan en los alrededores de las quebradas, casas, escuelas, el humo está causando mucho daño a los ancianos, en el caso de Reyes Vargas la zona está totalmente devastada, al igual que en los alrededores de la carretera vieja Barquisimeto-Carora. el año pasado fueron los afectados a la Cámara Municipal y todavía no hay respuesta ni siquiera un informe de lo planteado, allí estuvieron presentes gente de la comunidad que viven de la extracción del carbón ya que les pagan en dólares, los que se oponen, dueños y representantes de las empresas, ambientalistas y concejales. se sabe que quienes están asesinando el ambiente en el municipio torres, no tienen escrúpulos, pero menos tienen los representantes del pueblo que al parecer andan bailando pegados con los causantes de la tragedia.

*****

Hemos observado con inquietud y preocupación como los enfrentamientos, entre varios grupos que se vienen observando en Palavecino, en una lucha sobre un problema común como es el la ausencia del agua potable en el municipio, pudieran convertirse en obstáculos en la búsqueda de una solución que beneficie a todo el conglomerado en general, ya que estos grupos al parecer con intereses políticos, al parecer estarían utilizando a la gente en función de sus aspiraciones personales, cuando de lo que se trata es de unir los esfuerzos para obtener resultados positivos en el corto y mediano plazo. Revisamos la propuesta de la instalación de las mesas de agua, pero revisando hacia el pasado, no es la primera vez que se realizan y los resultados no han sido los deseados, por lo que al repetir estas experiencias, se corre el riesgo de que no se llegue a ninguna parte. De allí que nos estamos tomando la libertad de proponer a las partes, la realización de un Gran Foro: “La problemática del agua en Palavecino, alternativas y recomendaciones”, donde los grupos propongan a sus profesionales más calificados para que participen, hagan las exposiciones en función de sus experiencias y se asuma el compromiso público de aceptar los resultados de este encuentro, para ser elevado a la consideración de las autoridades. En la región hay personas con mucha experiencia en esta materia que pudieran ser invitados a participar y estamos seguros que lo harían gustosamente, como Manuel Cols, Carlos Eduardo Triana, Luis Fernando Arocha, Rubén Hurtado, Juan Hamache e incluso hombres como Guillermo Palacios, que ha mantenido una lucha frontal en la región sobre la problemática del agua y el proyecto de Yacambú, Confiamos en que no echen en saco roto estas sugerencias como un aporte a la búsqueda de las soluciones a tan grave problemática.

C O R T I C O S

Venezolanos de calidad mundial. La información que trajeron las agencias internacionales y las redes sociales, dando cuenta que el Dr. Fernando Ascanio, un médico venezolano de 40 años, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), acaba de realizar el primer trasplante de pulmón por vía robótica en el mundo. La cirugía fue realizada en el Hospital Vall d´Hebron en Barcelona. El doctor Ascanio es especialista en Cirugía Torácica, con especial interés en el cáncer de pulmón y en las técnicas mínimamente invasivas como la videotoracoscopia y la cirugía robótica. Además, es miembro del equipo de trasplante pulmonar. Durante su formación ha hecho estancias formativas en el Lenox Hil Hospital (Northwell Health) de Nueva York realizando una formación especializada en cirugía robótica, especialmente enfocada a cáncer de pulmón y cirugía traqueal. He participado en diversos cursos nacionales e internacionales de cirugía mínimamente invasiva para ampliar conocimientos sobre técnicas innovadoras. Estas son las noticias que nos llenan de satisfacción y no hace sentir orgullosos de ser venezolanos.

Los caroreños están gratamente sorprendidos, porque en medio de la realidad social de atraso y retroceso de la ciudad, desde hacía más de una década no veían operación bacheo o asfaltado en sus principales vías. El alcalde Oropeza se anota un punto a su favor con la rehabilitación de la emblemática calle Lídece, avenida Cristo Rey y la avenida Pastor Oropeza que conecta con el hospital del mismo nombre. Enhorabuena llega un respiro para choferes y transportistas. Esas vías estaban casi intransitables por negligencia de los rojos que desgobernaron la ciudad durante más de 16 años. Ojalá pronto se pueda recuperar en este país, no solo las vías sino todas las condiciones en el ámbito económico, social, institucional y político.

Los larenses agradecieron altamente que las autoridades con competencia en la materia metieran en cintura a quienes se vienen dedicando a quemar basura, monte y maleza en diferentes partes de la ciudad. Las quejas son constantes y por doquier. Mucha gente viene sufriendo de gripe, malestar general, asma y otras patologías consecuencia del humo que se esparce a toda hora y en diferentes sectores sobre todo en la famosa quebrada la Ruezga y en lo que eran los valles del Turbio.

Una muy buena noticia, cosa extraña, se produjo el jueves pasado en la Asamblea Naciondel 2020, cuando se anunció la aprobación del Proyecto de Ley para la Protección y Promoción de la Producción del Agave Cocui-Cocuy, instrumento legal que tiene que además tiene la misión de brindar formación y apoyo para garantizar estándares de calidad en los productos derivados de esta planta. Asimismo, este instrumento legal reivindica la lucha de productores nacionales, como una actividad sostenible que dignifica los saberes ancestrales. Por supuesto que esta normativa favorecerá, principalmente, a los estados Lara y Falcón, entidades que son las principales productoras de esta bebida espirituosa, que con el tiempo se ha convertido en un licor que se consume hasta en los hogares de la hight light, debido a su bouquet, a su calidad, manteniendo aún precios solidarios accesible a todos los estratos del país. Ojalá que le saquen todo el provecho necesario a este nuevo instrumento legal.

Con mucho impulso arrancó el Movimiento del Lápiz, planteando novedosos temas, tratando en lo posible de deslindarse de las características negativas, que han contribuido a que la mayoría de los venezolanos no crea en os partidos políticos; incluso logro algunos respaldo importantes y se observaba que iba muy bien encaminado; sin embargo, cuando empezó a “picarle el ojo” a la gente de Miraflores y bajar cerviz cuando se acercaban al inquilino temporal de Miraflores, la gente comenzó a verlos como a perro en patio de bolas criollas, llegando a la conclusión, “aquí se perdieron estos caramelos”, quedando al descubierto durante la comida que reflejaron los medios. Cuando peguntamos a gente cercana, sobre este acercamento, se nos dijo “son decisiones personales del candidato”, ahora se está quedando sin el chivo, sin el mecate y completamente rayado, tirando por la borda el respecto que se había ganado.

Resulta inconcebible como es que líderes que en una época fueron referencia internacional de lucha por los derechos humanos y por la democracia enfrentaron férreas dictaduras en el continente, hoy día se coloquen de igual o peor referencia a lo que un día fué su lucha revolucionaria. Nos referimos al impresentable Daniel Ortega quien en los años 70 y 80’s junto a los recordados Comandante Edén Pastora, Sergio Ramírez, Borges e incluso al líder católico Ernesto Cardenal y muchos más, haya echado por la borda toda ésa gesta en contra del dictador Anastasio Somoza. Hoy se vive en Nicaragua una dictadura igual o peor a lo de la dinastía Somoza. Como será de cruenta la situación en ése país centro americano que no pudo evitar las severas críticas del mandatario colombiano Gustavo Petro y el de Chile Gabriel Boric quienes comulgan ideológicamente. Son sin duda el prototipo de ésos personajes que se dejan seducir por el poder y dan la espalda a unos supuestos referentes ideológicos en favor del pueblo que sobre la excusa de buscar su mayor beneficio, llegan a hacer todo lo contrario, es su propia camarilla que sobreviven con los actos de corrupción más despreciables privilegiando a una casta hampones de las peores en el mundo con uno que otro socio de filial actitud y comportamientos.

Nos saluda nuevamente el Inquieto Anacobero y nos comenta lo siguiente: «Tuve el honor de poder saludar al candidato del partido Carlos Prosperi, hombre joven y de gran proyección. Observé buena receptividad en el saludo de parte de los comerciantes. Saludé entre otros a la gran compañera de Carora Teolinda Meléndez. Ví caminar a la BellaSoo siempre activa y al Inefable con su típico rostro de circunspecto soldado romano de las huestes de Julio César. De igual modo conversé con otros compañeritos quienes no pudieron ocultar el malestar que se vive aguas adentro del partido con el clan de las «parleras» lo cual pareciera ya insoportable. Hasta comienzan a dudar de algunos «padecimientos» físicos so pretexto de justificar ineptitudes y carencias en el ejercicio de responsabilidades. El tiempo se encargará de los resultados y ojalá no se ratifique lo que tantos compañeros de buena fé denunciaron por tanto tiempo y el candidato Prosperi no salga con las tablas en la cabeza».

La Defensoría del Pueblo, en el estado Lara debe dar respuesta de la manera más expedita a la petición que ha elevado a su consideración el partido UNT, organización que consignó un documento solicitando a su titular respuesta para las denuncias formuladas relativas con la violación de los Derechos Humanos en la región, las cuales en los últimos años se han hecho más recurrentes. Uno de los casos más notorios en días recientes, el otorgamiento de “casa por cárcel” a productores de café de Sanare detenidos injustamente por protestar pacíficamente; sin embargo, estos continúan trabajando demandando un salario justo, ya que nadie, en ninguna parte del mundo, pueden sobre vivir un mes con un salario mínimo de 5$ al mes.

Sería interesante averiguar si es cierto, que en algunos de los estamentos castrenses, al parecer le están aplicando al personal un horario de 7 x7, cuyo objetivo al parecer es permitirles que tengan siete días libres para que realicen otras actividades donde puedan obtener algún ingreso adicional que les permita atender sus necesidades más perentorias, antes de proceder a solicitar la baja. Incluso se estaría manejando la posibilidad, que si no mejoran las condiciones laborales dentro de las instituciones, dizque no se descarta elevar este horario a 15 x15, lo cual de ser cierto, reviste una gravedad superlativa y los altos mandos deberían aclarar de inmediato, si es verdad que en los cuarteles no hay alimentos, como ya se denuncia públicamente por las redes sociales.

JBS

