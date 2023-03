OPINIÓN Se busca un Emprendedor: Jóvenes emprendedores #7Mar

“Nunca dejes que alguien te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. ¿Me escuchas? Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no pueden hacer algo por sí mismas van a decirte que no puedes hacerlo. Si quieres algo, ve y obtenlo. Punto“

Chris Gardner, La búsqueda de la Felicidad»

Motivar a los jóvenes para que se inicien como emprendedores es un gran desafío.

Por eso necesitamos llevar adelante algunas estrategias que pueden ser muy útiles al respecto.

Fomentar la creatividad, los jóvenes pueden ser muy creativos y, por lo tanto, es importante fomentar esta habilidad. Los emprendedores exitosos a menudo tienen ideas innovadoras y creativas para resolver problemas y crear oportunidades. Se pueden organizar talleres y actividades que estimulen la creatividad y la innovación.

Inspirar a los jóvenes con modelos a seguir. Se pueden organizar charlas o encuentros con empresarios exitosos para que los jóvenes puedan escuchar sus historias y aprender de sus experiencias. También se les pueden facilitar historias escritas de emprendedores exitosos e incluso no exitosos también. Igualmente se les pueden proporcionar recursos y herramientas para que los jóvenes puedan investigar y aprender sobre emprendimiento.

Se les deben proporcionar oportunidades de aprendizaje para aprender habilidades empresariales prácticas. Se les pueden organizar talleres y cursos de formación sobre temas como finanzas, marketing y gestión empresarial. Incluso ya existen seminarios especiales para inducir a los jóvenes en el mundo empresarial.

Debemos fomentar la colaboración. El emprendimiento puede ser un esfuerzo solitario, pero también puede ser colaborativo. Se pueden organizar eventos y actividades que fomenten la colaboración entre jóvenes emprendedores y se pueden crear redes y comunidades de apoyo.

Igualmente se les deben dar incentivos para iniciar un negocio. Se pueden ofrecer premios o reconocimientos para los mejores proyectos o ideas empresariales, o se pueden proporcionar recursos financieros y mentores para apoyar el desarrollo empresarial.

Por otro lado y no menos importante, se les debe dar la posibilidad que vayan demostrando lo que van aprendiendo, realizando pasantías directamente en empresas, para que se den cuenta que muchas veces una cosa es la teoría y otra la realidad en una empresa andando, con problemas y éxitos en un mismo sitio. Practicar en una empresa en marcha les brindara a los jóvenes la oportunidad de aprender, adquirir habilidades, obtener experiencia laboral, establecer contactos y lo más importante evaluar la viabilidad de su posible nuevo emprendimiento y así asegurar el éxito como emprendedores.

Pueden ver de primera mano los desafíos y oportunidades que se presentan en una empresa en funcionamiento y determinar si tienen las habilidades y conocimientos necesarios para iniciar y administrar con éxito su propio negocio.

Definitivamente, motivar a los jóvenes para que se inicien como emprendedores puede requerir una combinación de fomento de la creatividad, inspiración, aprendizaje práctico, colaboración y oportunidades de incentivos.

Italo Olivo

www.iolivo.com

