VIDEO Luis Vicente León: Los retos para la oposición son gigantes, las primarias no son mágicas #9Mar

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, afirmó que los factores democráticos se enfrentan a «retos gigantes» de cara a las primarias, en torno a las condiciones que han fijado algunos opositores para participar en este proceso.

«Los retos son gigantes, las primarias no son mágicas. Este proceso se enfrentan a candidatos que no van a participar, a candidatos que han establecido condiciones que no necesariamente se van a poder cumplir, porque probablemente el Consejo Nacional Electoral si va a participar en las primarias porque de lo contario son infinanciables y porque en las elecciones presidenciales si va participar el CNE», expresó el miércoles durante una rueda de prensa en la Cámara de Industriales del estado Lara.

En este sentido, León indicó: «Cuando un candidato dice que no participa con el CNE en las elecciones primarias, hay que preguntarle ¿Y en las presidenciales si?, Porque como en las presidenciales si va a estar el CNE, lo que estaría diciendo ese candidato entonces es que él estaría promoviendo la abstención a la elección presidencial porque no se van a cumplir las condiciones que él está pidiendo».

Ante este panorama, señaló que sería «interesante» plantearse la pregunta: ¿Vale la pena que la oposición otra vez al no conseguir condiciones perfectas se abstenga y regresemos a lo que ya ocurrió en las elecciones anteriores en las que le regalaron con lacito a Maduro la elección presidencial?.

«Se debe negociar»

A juicio de Luis Vicente León, sectores de la oposición venezolana deben «negociar» y llegar a un acuerdo en relación a como se llevará a cabo el proceso de primarias, para que se pueda garantizar la elección de un candidato unitario.

«Tienes que entender que hay que negociar y la negociación no significa que los otros harían lo que tu quieres, sino que hagan un pedacito de lo que tu quieres y un pedacito de lo que quieren los demás y ahí van a tener que ceder», puntualizó.

«Si no se cede al final la primaria tampoco va a elegir un candidato unitario y Maduro podría ganar, incluso sin controlar las instituciones», advirtió.

Es importante recordar que la Comisión Nacional de Primarias anunció que la fecha establecida para elegir el candidato presidencial de la oposición venezolana será el 22 de octubre del 2023.

Jesús María Casal, presidente de la comisión detalló el cronograma para las primarias opositoras.

1- Designación y juramentación de juntas regionales: 28 de febrero al 19 de marzo.

2- Publicación de reglamentos complementarios (voto exterior, campaña, postulaciones, entre otros) hasta el 24 de abril.

3- Registro preliminar de candidatos: 8 al 23 de mayo.

4- Postulaciones: desde el 24 de mayo al 23 de junio, incluso podrán hacerlo los inhabilitados.

5- Campaña electoral: desde el 22 de agosto al 20 de octubre.

