RETACITOS #12Mar

De una gravedad superlativa, la denuncia formulada el pasado martes por el exvicepresidente de Hidrocapital, José Noberto Bausson, se fue por la calle del medio y advirtió que 30 millones de venezolanos, están recibiendo en sus hogares aguas que en términos técnicos calificó como “fuera de norma”, pero más adelante en su declaración pública asegura que el agua enviada a los venezolanos está contaminada, ratificando que el agua enviada por medio del sistema de tuberías venezolanas es portadora de enfermedades, debido a la falta de los tratamientos necesarios. En cualquier país civilizado del planeta, ya los responsables de estar atentando contra la salud y la vida de las personas, por lo menos estarían presos o destituidos de sus cargos, porque no se trata de una problemática nueva, sino que es de vieja data, porque no es la primera vez que se denuncia en forma sectorial y por regiones, la mala calidad del líquido vital, pero en este caso la denuncia involucra a todo el país, los venezolanos en general consumimos agua contaminada. Afirma que los sentidos del ser humano le permiten oler, ver y saborear el líquido que reciben y hacer un juicio sobre su calidad, siendo este el primer filtro natural. No obstante, precisó que el agua proveniente de las tuberías “puede traer cosas que no puede percibir el hombre, como los metales pesados, bacterias”. Bausson plantea la necesidad de activar plantas operativas con los químicos y “el talento necesario” para garantizar el tratamiento apropiado de las aguas. Hace apenas una semana vecinos denunciaron en esta sección, el caso de la represa Dos Cerritos en el municipio Morán, donde nunca han visto una planta de tratamiento de agua, así que los ejemplos sobre consumo de agua contaminada, en Lara los están viviendo en carne propia.

*****

- Publicidad -

El régimen si tuviera la inteligencia necesaria, debería recoger el guante que le acaba de lanzar Fedeagro al poner claramente, las cartas sobre la mesa para garantizar la producción de alimentos, para el consumo de los venezolanos, comenzando por pedirle que confíen en los productores, que no son enemigos, sino que tienen la mejor disposición de continuar produciendo todos aquellos rubros que se puedan sembrar y cosechar en el país; sin embargo, como lo han señalado siempre y más ahora, cuando han dejado de depender en gran medida del apoyo de un Estado que está en quiebra y que tiene severos problemas de flujo de caja para atender algunas de sus obligaciones como es el caso de las nóminas del sector público, así que es necesario escucharlos. Admiten que necesitan apoyo financiero, necesitan que se coloquen barrera arancelaria a algunos alimentos, necesitan realmente apoyo de maquinarias y equipos. Se atreven a asegurar que hay que olvidarse del fantasma del desabastecimiento, de las colas, que eso no volverá, siempre y cuando en lo macroeconómico apoyamos, si actuamos bien y se respalda la producción nacional, no solo al sector primario, sino a las demás cadenas productivas, es decir que le están señalando el camino a seguir al régimen en torno a las acciones que debe adoptar para garantizar la soberanía agroalimentaria del país, que está en estos momentos bastante comprometida, llegando los agricultores a asegurar que si se dan las condiciones, van a poder parar la inflación, van a contener la subida del dólar, ya que el objetivo final es poderle ofrecer al consumidor, alimentos en cantidad, calidad y al mejor precio, porque ese es el norte y los agricultores tienen palabra.

*****

Mientras en la Alcaldía de Barquisimeto hacían esfuerzos por alcanzar el Récord de Guinness, con el Pepito más grande, la realidad en la mente de muchos de barquisimetanos, quienes hoy rebobinan en sus mentes y se preguntan ¿Qué pasó con los comedores populares, donde comía la gente humilde con un módico pago? ¿Qué pasó con la Casa de los Abuelos? ¿Qué fue de la vida de los comedores escolares? ¿Qué ocurrió con los programas sociales que inicialmente tenía la revolución?. Por supuesto que lo que está a la vista no necesita anteojos, de allí que el trabajo que ha venido haciendo el contralor social itinerante, estamos más que seguros que se le está convirtiendo en una “piedrita en el zapato” al Cocosette, porque se trata de denuncias concretas, contundentes, que no se pueden desvirtuar, como es el caso de la imagen de un adulto mayor alimentándose de la basura que no recogen las empresas recolectoras de desechos sólidos, que cobran tarifas dolarizadas, en la carrera 17 con calle 31, en una ciudad donde los niveles de desnutrición infantil y en los adultos mayores, presentan signos verdaderamente alarmantes que dejan bien lejos, a las últimas cifras de la conocida encuesta de la UCAB, en Iribarren superada sólo por el flagelo de la corrupción. El contralor social itinerante reta al burgomaestre a promover los comedores sociales, copiándose el que tiene la bendecida Paquita en la Av. 13 con 42, lo cual pudiera lograrse solamente con bajarle 2 a la corrupción. El problema se lo están visibilizando, se lo están poniendo en su cara a través de los medios de comunicación, así como también las alternativas, ya que si destinada una parte del presupuesto de la Alcaldía, para instalar en zonas vulnerables de Barquisimeto una docena de comedores populares, los puntos le llegarían hasta el techo de la Alcaldía, acepte el reto, échele pichón y después hablamos.

- Publicidad -

*****

Definitivamente no son ríos de leche y miel. En la levítica Carora, la frase bíblica ha dejado de describir el paraíso para, cual mundo bizarro, presentar una de las caras más lamentables de la secular ciudad. El caso es que en la calle Conteras, entre Monagas y Sucre, una cloaca colapsada desde hace 6 meses se convirtió en un infierno para decenas de familias. Bastaría decir que los vecinos de este tramo de la calle tienen que surfear unas olas de aguas pestilentes para llegar o salir de sus casas, pero hay más. Resulta que las vetustas y deterioradas residencias se han convertido en prisión de numerosos niños y ancianos, quienes ante el fundado temor a enfermarse no pueden ni siquiera asomarse por las ventanas. Para males mayores, esta calle es la principal vía de retorno de los visitantes de la Zona Colonial, máximo reclamo turístico de la ciudad. Así que resulta fácil suponer la imagen que se llevan de Carora y del estado Lara. Un reciente video, subido a las redes por una desesperada vecina, se ha hecho viral. Antes, el de un enajenado mental ‘buceando’ entre excrementos en la alcantarilla rebosada, le dio la vuelta al mundo. Aun así, la información no llega a dónde debe llegar. En este sentido, los afectados ponen sus esperanzas al decidirse a visibilizar tan angustiante y deplorable situación, que está comprometiendo la salud y la vida de los habitantes de la zona, quienes siguen observando como el tiempo sigue pasando de manera inexorable, y no hay ni en el gobierno regional ni en el local, algún organismo o funcionario que tome acciones para resolver este problema que afecta a toda una comunidad en la ciudad del Morere. Esperan y confían en que el ciudadano gobernador Adolfo Pereira se dé por enterado a través de esta vía, de su drama y, en un acto magnánimo, instruya a Hidrolara para que ponga fin al problema y demuestre que por lo menos esta vez, sirve para algo, estaremos muy atentos a la espera de resultados y agradecemos, nos mantengan informados.

*****

El AD-judicializado que preside el indio Berni, sigue presentando graves problemas de estabilidad señala alguien que conoce su realidad interna. Hace casi mes y medio al personaje, se lo advirtieron. Él insiste ridículamente en ser candidato presidencial de AD, con tan solo el 0,5% de aceptación y violando los estatutos del partido blanco(Art. 182) obligan a realizar una elección. Los mismos que hace un mes lo aplaudían, hoy conspiran en su contra, para tratar de reconstruir lo que él exterminó. Lo mismo que vivió Alfaro Ucero, quien también contribuyó a la destrucción del otrora partido del pueblo. Unos reclaman por la candidatura y otros le agregan que se vaya de la secretaría general. Ante los hechos, el Subsecretario General Nacional, OSal está realizando llamadas a los secretarios sectoriales y secretarios políticos del CEN y a los secretarios generales seccionales presionándolos para que manifiesten su apoyo al viejo jefe de AD. Para su desdicha, 1) la mayoría de los secretarios seccionales no le atienden el teléfono; 2) De los 6 que le han atendido, 5 le han respondido que necesitan que les transfiera recursos para sostener sus seccionales. Orangel no tiene respuestas. De hecho, planteó en televisión que sea a través de una elección que se defina y que pudiera también competir la exgobernadora del Táchira Laidy Gómez. El ocaso de Bernabé estriba en que el “Alto gobierno”, tampoco moverá un dedo para mantenerlo en el poder. Para la hora de terminar esta columna aún no había información sobre la suerte de Bernabé Gutiérrez. No se descarta que detrás de todos estos movimientos esté el exgobernador de Monagas, LEM. Para muchos sacar a Berni implica convalidar un esfuerzo para unir los dos pedazos muy destruidos que quedan de AD.

*****

El Grupo Juares opina:»De acuerdo a una serie de informaciones por vía de conversaciones, e investigaciones respecto a la situación interna de los partidos en Lara y sus dirigentes pasamos a ofrecer lo siguiente». «En el PSUV, luego del intercambio de los delegados políticos nacionales impuestos por el Directorio Nacional y colocado el capitán Ameliach, perteneciente éste a la corriente de Cabello vino a reforzar la tendencia de los Reyes frente al actual gobernador que es «cuadro duro» de la almiranta Meléndez y por consiguiente del madurismo. En pasillos rojos se insiste de ir consolidando al actual Alcalde de Iribarren para una futura aspiración suya a la gobernación y de ése modo reivindicar al «histórico y originario» Luis Reyes Reyes muy mermado en su referencial politico en los últimos años. En Primero Justicia no hay contendor interno para Alfonso Marquina en Lara. El dirigente pudo mantener el control en la votación primaria que arrasó Henrique Capriles a nivel nacional, a favor de la tendencia de los Guanipa. No obstante tendrá que manejarse e hilar muy fino para que no le «metan un caraqueño» en Lara. En Voluntad Popular, luego de la eliminación del interinato han tenido que ‘aterrizar» del Olimpo que mantenían mirando a todos «por encima del hombro» y que pretenden mantener dicha actitud lo que seguramente les traerá inconvenientes. frente a los partidos. Fueron los de VP los que obtuvieron mayores y abultados beneficios con las ayudas vía Arteen de activistas controladas por Danielito y don Maca. En éste partido se espera por la decisión de Juan Guaidó para la aspiración en primarias para ordenar las estrategias que según dicen serán orientadas por Martín Valero. En ésta organización están atentos a un presunto «reventón» de cuentas, recursos y beneficios obtenidos por directivos claves que podrían «salpicar» a familiares cercanos, lo cual pudiera tener repercusiones serias, a la hora de las chiquiticas.

*****

Mientras tanto, en UNT la procesión va por dentro. Ésta organización tiene una particularidad de ser dirigida por dos dirigentes que se pelean la real jefatura. Lencho Monasterios y Guillermo Palacios son las figuras más prominentes del partido. Son muchas las diferencias que mantienen, no obstante hacen un gran esfuerzo por disimular sus diferencias, aunque Lencho mantiene ventaja respecto a Palacios. Están igual expectantes sobre la decisión de Rosales de ir a primarias, pese a rumores de alguna limitante en la salud del maracucho. En la AD de Ramos Allup no hay duda del control de Edgar Zambrano en la Pochocha. Una decisión de la Dirección Nacional de dejarle la seccional hasta nuevo aviso, como «cabeza de playa». Es un «secreto a voces» lo de su infortunio con la dirección nacional, lo que sugiere una potencial intervención del partido, respecto al trabajo electoral en favor de Prosperi ya que no es garantía cierta de un efectivo trabajo a favor del candidato. El punto se basa que el mismo Zambrano no lo disimula y Caracas lo sabe. En Futuro el peso de Henry Falcón es total. No tiene «perro que le ladre». A la chita callando viene consolidando su piso, manteniendo conversaciones y estrategias con las demás fuerzas partidistas con miras a posicionarse como la opción principal opositora para aspirar nuevamente a la gobernación de Lara. Este abogado anda recorriendo todo el estado. Fuerza Vecinal, ésta incipiente organización nacional la representa en Lara la joven y dinámica abogada MaAlRi quien ha venido descollando con su presencia en el Municipio Palavecino con un efectivo trabajo vecinal participando en las actividades de protestas de los habitantes en favor de servicios básicos, de manera que esta esta la situación que en estos momentos se observa en torno a las organizaciones que hacen vida política en la región, en función a las actividades adelantadas y al trabajo social que han venido realizando.

C O R T I C O S

Aseguran que una alta funcionaria de la actual administración nacional, al parecer se ha estado protegiendo para el futuro y supuestamente habría logrado que, dentro de la nueva política oficial de estimular la proliferación de casa de juegos de envite y azar a lo largo y ancho del país, obtener una participación accionaria en la mayoría de ellos, lo cual le permite tener unos rendimientos mensuales sin ningún tipo de esfuerzo. Sin embargo, la situación país también ha tenido un impacto en este tipo de negocios y resulta que las “jugosas mesadas” que llegaban antes periódicamente se han ido distanciando y ahora prácticamente han desaparecido. Afirman que con el enorme poder que tiene mandó a realizar “auditorias externas” para determinar si le estaban “desviando” sus ganancias; sin embargo, los auditores llegaron a la conclusión que ahora la gente lo que consigue es para comprar comida y medicinas, que son sus primeras prioridades, el tentar la suerte y la fortuna, ha pasado a un segundo plano.

No pierdan la oportunidad. La Asociación Civil de Jubilados del IVSS en unión del Sindicato de Trabajadores Activos del Seguro Social y el Ambulatorio del Sur, invitan a todos los trabajadores activos, jubilados, pensionados y público en general a una gran Jornada de Vacunación el día lunes 13 de marzo, a partir de las 8:30 a.m. en la sede sindical ubicada en la calle 48 entre carreras 13B y 13C. Entre las vacunas se disponen de la Pentavalente de niños de 2 meses a 5 años; Polio, de 2 meses a 5 años; Sarampión y Rubeola de de 1 a 5 años; Fibre Amarilla, solo niños de 1 año; Toxoide, de 10 años en adelante; COVID Sinophar, todas las dosis, desde los 3 años en adelante. Ese día habrá atención médica y se estará inaugurando el Consultorio Médico para atender, a partir del lunes 13 a todos los activos, jubilados, pensionados y público en general. La invitación la formula el dirigente Alberto Domínguez. Allí los esperan.

¡¡¡-Alerta alerta!!! a los precandidatos y partidos políticos deben estar muy atentos, sobre todo en el ámbito regional, ya que están apareciendo movimientos y grupos políticos de maletín, ofreciendo villas y castillas o mejor dicho padrones electorales, votos a cambio de platica, pero eso si en puros “verdea” porque los bolívares están devaluados y nadie los quiere. Quienes encabezan estos grupos ya son hartos conocidos por el mundillo político, acostumbrados a estos menesteres cada vez que huelen a elecciones, salen como moscas a buscar incautos y como dice el viejo dicho; “todos los días sale un pendejo a la calle, el que lo encuentre, es de él” Después no digan que no se lo advertimos.

Aseguran que cuando el barco se hunde las primeras que saltan son las ratas, es el caso de aquellos que daban la vida por Berni ahora se le están arrimando a MCM, dizque porque esa es la mujer que salvará a esta país. Le decimos a los jefes del partido Vente que estén pilas, que metan la lupa a los que conforman esos presuntos voluntariados, gente muy rara que no encaja en los planteamientos de la Machado pero es que por estos predios hay grandes avispados, tremendos descarados que ahora le muerden a Berni la mano que tanto les dio de comer, aun cuando esto no debería causar ninguna extrañeza, porque lamentablemente estas actitudes de “zancadillas, peines y serruchos” es lo que ha caracterizado a la politiquería en los últimos años en el país y es por eso que la imagen de los partidos políticos está tan deteriorada.

Se subió a la tarima y no avisó, fue el comentario más claro que se dejó escuchar entre varios ex justicieros y que conocen a este partido desde sus entrañas cuando escucharon a uno de sus altos dirigentes Julito Monty hablar del tema de los transgéneros y los GLBTI. Más que una postura sería, lo que pareció fue un show demagogo, para intentar volver al ruedo mediático porque ya la gente no les cree ni el padre nuestro, sobre todo después del autogol que se metieron con el tema del interinato. Lamentablemente, también nos hemos acostumbrado a ver personajes, que cuando dejan de figurar por algún tiempo en los medios, les entra una gran “piquiña” una profunda mortificación y se cómo cualquier espontáneo lanzan en las corridas de toros, se lanzan al ruedo con cualquier disparate.

Se presenta el Inquieto Anacobero comentando de las actividades en las cuales tuvo presencia ésta semana. «Tuve la oportunidad de asistir y oír las intervenciones en el Colegio de Ingenieros de los dirigentes Edgar Zambrano y Juan Tirado, organizado por el Frente Amplio de Concepción coordinado por el siempre activo Henry Ugas. Importante aporte a la dinámica política y al fortalecimiento de la sociedad civil al quehacer diario del activismo. «En otro orden de ideas, llegó a mi poder una serie de audios que fueron oídos a través de las RRSS donde dejan muy mal parado al dirigente blanco del sector oeste (JGR), donde queda muy mal parado ya que un ciudadano lo amenazan con denunciarlo penalmente por estafador incumpliendo una serie de gestiones a las cuales se había comprometido. Muy penoso. Y otro segundo audio donde maltrata y ofende verbalmente a otro dirigente de su mismo partido profiriendo un sinnúmero de improperios en un total estado de ebriedad. Mal ejemplo al resto de las directivas. Aunque quienes lo conocen lo catalogan de un bebedor consuetudinario. Será que la BellaSoo podrá hacer algo y corregir éste tipo de comportamientos? Bueno, ojalá aunque lo ponemos en duda.

Queremos expresar nuestro reconocimiento para todos aquellas personas y comercios que participaron en la elaboración del “Pepito más Grande del Mundo” y que obtuvo el record de Guinness, lo cual es muy meritorio en un país que se ha caracterizado siempre por ocupar solo posiciones vergonzantes como estar entre los países más “corruptos a nivel mundial”; donde no hay “libertades económicas”, donde no se respeta “la propiedad privada”; donde nadie viene a invertir porque no hay seguridad jurídica; es entonces cuando estos esfuerzos como el Guinness por la Orquesta más grande del mundo); la Cascada más grande del mundo: la Arepa más grande del Mundo; el Teleférico más alto del mundo; la Heladería con más sabores del mundo; Dos Coronas de belleza internacionales seguidas: el Relámpago del Catatumbo; la Hallaca más grande del mundo; la Selva más extensa; el Hombre más longevo; la Moneda de chocolate más grande del mundo; los Pies más grandes del mundo.

Aseguran que líderes políticos y sociales de diferentes tendencias colocan a un lado sus diferencias para luchar por un bien común que afecta a todo Palavecino, «el Agua». El día 09-03-2023 se realizó asamblea de ciudadanos en la Domingo Méndez de Cabudare y en Barrio Ajuro para escoger sus representantes ante la alcaldía y la hidrológica y así conformar los equipos de trabajo para la mesa de agua dónde participarán El Colegio de Ingenieros, Hidrolara, Corpoelec, representantes de los sectores afectados y organizaciones sociales. Aclaran que la Mesa Técnica de Agua no es las que impulso el gobierno, sino que es una sola mesa de trabajo con los actores antes nombrados para buscar soluciones a los problemas puntuales de agua dentro del Municipio. En esta ocasión damos un voto de confianza y apoyamos la iniciativa.

A propósito debo agradecer al Ing. Manuel Cols, quien respondiera a nuestra propuesta el mismo día domingo, siendo estas sus palabras: “Estimado Periodista gracias por la honrosa distinción de mencionarme como posible integrante de un Panel sobre un Foro sobre el Tema del Agua en Palavecino. Coincido con Ud. Que las parcialidades partidistas de manera abierta o encubierta tratan de capitalizar con el tema. Pensando en la efectividad del esfuerzo , estoy más proclive a integrar un equipo de trabajo , quede manera serena, sin micrófonos ni cámaras, valore la situación y precise acciones viables de corto y mediano plazo. Hay que hablar con los técnicos de Hidrolara, que me consta que los hay. Las propuestas luego tienen que ser presentadas a las instancias políticas que tienen que adelantar las gestiones del caso, para conseguir los recursos. Si se puede. Saludos”. Agradecido, Manuel se de tu permanente preocupación por los problemas de las comunidades.

Sería interesante averiguar si es cierto que en la Parroquia José María Blanco, del municipio Crespo, los cisterneros estarían cobrando entre 5 y 7 dólares por llegar los tanques azules de 1000 litros, en aquellas zonas donde los sectores más vulnerables no tienen agua, de acuerdo con la denuncia hecha por el dirigente de UNT, Lorenzo Monasterios, quien asegura que “esto es un atraco por parte de la Alcaldía del municipio Crespo”, afirmando que esta situación hay que cambiarla, por cuanto este gobierno le falló al pueblo, le falló a la gente y la tiene pasando sed.

El personaje quien no tiene un pelo de tonto, se fue por la calle del medio durante una intervención en el CLEL donde dijo unas cuantas verdades, sobre la destrucción del país que se inició con la gestión del Comandante Galáctico y que ha continuado con el inquilino temporal de Miraflores, y aun cuando no es santo de mi devoción, se debe reconocer que tuvo la valentía de poner los puntos sobre las íes, llamar las cosas por su nombre, cuando se realizaba un debate para hacerle un reconocimiento a este par de personajes, que hoy el pueblo en más de un 80% repudia y que al parecer los únicos que no parecen entenderlo son los diputados del CLEL, quienes están medrando del erario público y no les queda más remedio que asumir su barranco. La nota que publica Laravisión con los detalles de este hecho, no tiene desperdicio, vale la pena leerla.

JBS

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí