VIDEO #ESPECIAL ¡Un patrimonio cultural! Nelly Alvarado y sus muñecas de trapo #12Mar

En el estado Lara hay personalidades notables que han contribuido en el desarrollo de la cultura de la región, “como muestra un botón” Nelly Nohemí Alvarado, una hacedora de muñecas de trapo que a sus 85 años sigue confeccionando y dándole vida a sus muñecas que comenzó a hacer a la edad de 8 años.

Nelly, que ha dejado “un legado anónimo para muchos, pero conocido para otros tantos” fue reconocida como “Patrimonio Cultural Viviente” del municipio Palavecino en el año 2003, fecha en la que se celebraba el Día de Cabudare.

Al llegar a su acogedora casa, Nelly nos cuenta que esta habilidad para hacer muñecas la comenzó a desarrollar a los 8 años, según lo que recuerda. En aquel momento su madre realizaba trabajo de costuras para las personas de la comunidad y en una caja “arrojaba” los pedazos de tela, dejando que la pequeña Nelly forrara los hijitos de jojotos con tela, “esas eran mis primeras muñecas, hasta que comencé a coser con agujas”, comenta con añoranza.

De esta manera comenzó con hilo, aguja y trapo a coser un legado que décadas más tarde todavía mantiene.

“Mis muñecas son autóctonas de Venezuela, porque estas muñecas no pueden llevar fieltro o estambre porque anteriormente con la ropa de ellas mismas (las costureras) hacían las muñecas, todo es de trapo, por eso el valor que tiene esta muñeca me lo adjudicaron a mí”.

Recuerdo del legado de Zobeyda “La Muñequera”

Al destacar algunos recuerdos en más de 70 años haciendo muñecas y muñecos, Nelly Alvarado valora el poder haber enseñado a cientos de personas a confeccionar estas esculturas de trapo, así como relaciones que le han dejado estas obras de artes, tal como fue su relación con Zobeyda Jiménez reconocida como “La Muñequera”.

Al recordarla reflexiona sobre la importancia de que a las personas “se les haga un homenaje en vida, es más bonito que lo que se le está haciendo a ella se le haya hecho en vida”, acota al mencionar a la nacida en Píritu a quien Alí Primera le dedicaría la canción “Zobeyda La Muñequera”.

Tomando un jugo de semeruco producto de su siembra casera, Nelly cuenta como a algunas personas se les hace difícil reconocer la importancia y belleza abstracta de estas muñecas, rememorando que una vez “una señora viene con su hija y a la niña le llama la atención la muñeca y la mamá se la quita, decía es que esa muñeca es muy fea”, a lo que le contestó “sí señora, la muñeca es fea, pero nosotras tambien somos fea, lo que pasa es que hay unos ojos que lo ven a uno bonito”, luego le regaló la muñeca a la niña y días posteriores la madre le agradeció el obsequio, reconociendo que pasó a ser la muñeca favorita de su hija.

Asimismo, dice que los extranjeros generalmente valoraban más las muñecas, “yo me sentía viajando por el mundo”, dice al saber que las personas se llevaban sus personajes a otros rincones.

“Esto ha mejorado porque hay personas más instructivas que tienen una cultura más civilizada que le dan más valor a esto, como lo que ustedes hacen conmigo”.

Fundadora de la Feria Internacional de Tintorero

Esta barquisimetana, radicada en Cabudare, fue una de las fundadoras de la Feria Internacional de Tintorero, de los cuales dice que “cada vez quedamos menos”, mientras sonríe.

Al comentar los comienzos de la Feria nos dice: “Venían muchos de Caracas y de otros estados y nos reunimos bajo un árbol, allí donde está la Casa de la Cultura, siempre nos comunicabamos los que quedamos y se fue formando eso junto a los de Tintorero que hacían solo hamacas”.

“Luego se hizo unas asambleas, nos reunimos mensualmente hasta que se abrió y los artesanos hacían una mesita y nos ponían un toldo y así comenzó Tintorero”, recuerda, al tiempo que compartía su anhelo por volver a estar estos encuentros artesanales.

Participación en la película de Zamora

La muñequera de Lara es toda una artista, pues no solo ha estado presente con sus ilusiones de trapo, sino que también su espíritu creativo la ha llevado a realizar una amplia gama de actividades y entre ellas destaca la participación como extra en “Zamora ¡Tierra y hombres libres!”, un film épico del laureado cineasta venezolano Román Chalbaud.

“Me llamaron de Caracas a ver si quería hacer un casting y yo dije como no. Fui hice el casting en Carora y gané, era un relleno, pero quedé para actuar en la película, eso era bellísimo”, cuenta, mientras prosigue “el personaje era una dama de dinero del campo. Recuerdo que cuando nos vamos a donde se va a grabar ellos nos visten y nos montan en un autobús y que belleza. Cuando vamos llegando a Santa Inés había unas casas de bahareque, eso era una preciosura… Había candela, balas, así como uno lo ve en televisión”, recuerda con alegría.

Su experiencia de ese momento no queda allí, ya que nos cuenta que “lo más bello de eso es que yo siendo Nelly, tuve la dicha de que Chalbaud me mandó a llamar para estar con él en la entrevista ¡Fui la única! Eso eran llamadas de todas partes felicitandome, eso fue un agrado muy grande”.

Para finalizar comparte su orgullo de que “anteriormente habíamos 3 o 4 muñequeras”, mientras que ahora hay más, “a pesar que de esto no se puede vivir. La comercial no tiene el valor que tiene esta muñeca. Con esto soy lo que soy, reconocida. El orgullo de representar a mi estado cuando dicen miren la muñequera de Lara, eso me llena”.

Nelly sigue en su acogedora casa confeccionando muñecas, labor que espera seguir realizando “hasta que Dios me lo permita”, recibiendo la visita de todos aquellos que la reconocen, todas las personas que valoran el aporte que le ha dado a la cultura regional con sus muñecas de trapo.

