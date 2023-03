OPINIÓN Los Diarios de la Zia Nona: Héroes y Tumbas (Parte XIII) #13Mar

《El que teme sufrir.

…Ya sufre el temor.》

Proverbio Chino

《Un sueño es una escritura

…y muchas escrituras un sueño》

《Para qué escribe uno…

…sino es para juntar sus pedazos.》

《Eduardo Galeano

El verdadero héroe, es héroe por error.

Sueña con ser un cobarde honesto, como todo el mundo》

Umberto Eco

《La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil…

…que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse.》

Ernesto Sábato

《Tan absurdo y fugaz es nuestro caso por el mundo, que solo me deja tranquilo el saber…

…que he sido autentica, que logrado ser lo más parecida a mí misma que he podido.》

Frida Khalo

Sobre Héroes y Tumbas

La vida de cualquier mortal es una proeza. No importa si eres rico o pobre, culto o ignaro, musulmán o judío, no existe nada más épico que la existencia misma. A todos toca un brete de improviso y una muerte garantizada. El escritor F. Vegas, dijo una vez, supongo en broma y tal vez no recuerde, que poco es tan heroico como tener cónyuge y agregó que al amigo le excusas todo, a la mujer nada. Ese día reímos de nuestros riñones por criticar de conchudo a morrocoy, con toda nuestra pinta de cachicamos….

Así que en la vida familiar, en general, no sobran los heroicos pero sobran los demás. Por suerte en nuestras vidas los superhombres están consagrados en un mar de titanes griegos. Mamá Carmen–Zia Nona o Atenea, Papá Peppino–Zío Nono o Apolo, Tío Carlos Morales–Zío Moruel o Poseidón, Tía Teresina–Zia Fatsy o Afrodita, son los notables ídolos y figuras de abolengo en primera fila y hay otra multitud de protagonistas loables de alcurnia, vivos y ya finados, que irán surgiendo, brotando como una flor..

En la pequeña Venecia los dioses que rigen actualmente son del Averno: Nicolás o Hades y Dios-dado o Ares. Por eso las sociedades tienen que ser dioses terrenales para perdurar la pela de ser víctima de la tiranía o dicho de otra manera, demolidos o penados vivientes. Solo basta recorrer el tiempo para comprobarlo.

En épocas de Zíos, los héroes educaban a sortear las trabas y el uso del mantra de Robert Frost: la vida se resume en dos palabras: Seguir Adelante. Cada uno tenía poder propio y único para la tarea de esquivar reviros y zonas erizadas. La tarea esencial para la Zia Nona-Carmen siempre fue la educación, el orden, la rectitud, y sobretodo la higiene. Todo el triunvirato a igual nivel de valor. Gracias a esa intensidad de unión triple, salvó los muebles de los malos modales, pero no nos resguardó de la disfunción sociopolítica. Zío Nono-Pipo nos infundió la nobleza. Desde muy joven quedó responsable de su familia por la muerte prematura de su papá Nicolás. Zeus en una decisión olímpica no pudo preferir mejor figura terrenal.

Peppino no solo fue virtuoso, igual fue un padre modelo, un marido íntegro a pesar de su carácter y un proveedor singular en tiempo de vacas flacas. Era glorioso su dulce de leche y un secreto que se nos llevó al sepulcro. Entre sus curiosidades estaba su letra elegante, su solvencia como destreza bancaria y su prestigio a prueba de plomo y disgustados. Como rasgo negativo el carácter volátil no jugó a su favor. Pero en su descargo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Papá como tantos padres heroicos, murió antes de tiempo, nació antes de tiempo y desapareció como si ya hubiera existido siempre. Papá dejó su marca indisoluble en esta región del Este caraqueño: Los Palos Grandes, con humor de gustillo amargo pero meramente de exquisito cacao…

Recuerdo con jactancia cuando le comentó a mamá mi crédito en la librería del portugués del edificio de la esquina junto a la ferretería de otro luso en una especie de holding corporativo. Le confesó con suficiencia de padre orgulloso que hasta el jugo me confiaba el portu e incluso siempre me daba ñapa por ser buena paga y un usuario honrado apenas siendo un caga leches. Papá decía serio que en su casa ni pargo, ni drogo, ni ladrón. Fede comentaba que papá era un prócer de la ironía sutil si es que esa vaina existe.

Peppino tenía aire entre macedonio y Hobbit bien parecido pero su verdadero hechizo era una inaudita maestría para serenar en la tragedia y ofuscarse en la insignificancia. Mover la mesa mientras comíamos podía suscitar un anatema al cielo mientras una fractura de mi pierna, una acción ordenada y efectiva ante la desesperanza de mamá. La paradoja en la etología humana no era un padecer, menos un lapso o una trasgresión. Tal condición permitía intuir cuándo soltar el cortisol y cuando aferrarse a endorfina ¡el dolor te dejará cuando lo dejes! Magia solo reservada para dioses tangibles. Esa destreza permeaba a otros sitios operantes optimizando el rendimiento y la creatividad. Papá como ser único era espontáneo y franco cualidad de educador de principios, valores y modales propios de seres celestes y seductores transformando el perímetro con buenas ondas y pragmatismo sin cursilerías. Zia Nona Carmen era el catalizador de su esposo como una enzima concreta. Sin el fermento de su señora no había acción o reacción. Por tanto en cada gran hombre hay una majestuosa esposa, que como las parcas, mueve los hilos de la coexistencia.

Pasajes para Ciegos

En tiempos de Zios, mientras los Beatles y los R. Stone cambiaban el mundo con música moderna y Diógenes Escalante iba por su 3er. fracaso como candidato presidencial entre agosto-septiembre-1945 por razones que cualquiera podría culpar a la casualidad o la mala suerte, en la pequeña Venecia resurgía un desastre a futuro que se pronunció nítidamente con la arribada al poder del chavismo 50 años después, mal llamado, revolución bonita. Años después el escritor margariteño Francisco Suniaga escribió su novela homérica ¨El Pasajero de Truman¨. En la página 7 cap.VI, describe con tino la Caracas de techos rojos y su templanza de modo soberbio y definitivamente poético.

¨En las tardes de Agosto, el trópico sitia a Caracas y la derrota. Las montañas que rodean el valle, sus guardas naturales, nada pueden hacer ante un enemigo telúrico trastornado por las emanaciones de la modernidad. Lluvias torrenciales se alternan con un sol venusino y de las profundidades de la ciudad brota un calor amazónico que torna miserable la vida de los habitantes¨…Mientras tanto Zío Peppino y Zío Carmen, diez años después, vivían en Roma con papá presidente de la línea aeropostal venezolana-LAV. Pasado el año, el 1ro de Febrero 1956, nací yo en la provincia de la Lacio. Mantengo mi partida de nacimiento escrita a mano y en papel sellado que atesoro como un cáliz sagrado…De vuelta al país papá compró el apartamento en Los Palos Grandes en la 4ta avenida, entre 2da y 3ra transversal, en Calle Ciega, en el edif. Crillón. Gracias a Zío Américo, arquitecto emérito de la familia, no yacimos pavimentados en el Mijagual, uno de los cuatro inmuebles derrumbados en la 4ta Avenida en el terremoto de Caracas en 1969.

En los recuerdos disertados en tertulias a la hora del té llama la memoria esa sensación de soledad de las calles en la obscuridad posterior al temblor…Suniaga completa la apreciación del ambiente capitalino el 11 septiembre donde H. Ordoñez y R. Velandia revivieron la tragedia del Pasajero de Truman desconocida en la memoria iletrada del pueblo,

¨En el cielo, el sol de agosto brillaba con fuerza y descargaba sobre Caracas su poder tórrido, arrancándole de las entrañas un gemido húmedo y sofocante que ascendía del sur de lo más profundo del valle, hasta disiparse un par de cuadras más abajo de donde estaba parado. Al Norte en contraste y por fortuna, la serranía verde de la ciudad, desplegada como un gigantesco abanico, prometía una tregua de frescor……Allí donde el Ávila se empina y sea hace montaña.¨. El 11 de septiembre de 1945 en el aeropuerto de Maiquetía el Doctor Diógenes Escalante, se fue para nunca más volver. Desentona con la recepción apoteósica que le hizo la ciudad comparable al triunfo que le celebraron a Bolívar 192 años antes, el 7 de Agosto de 1945. Esa historia triste es la peripecia más desventurada vivida por Venezuela en el S.XX y ha sido relegada por la memoria pública del país y en cierta forma cambiada por el proyecto artificial bolivariano del fanfarrón cacique supremo de la robolución o robo – ilusión.

Mamá fue informada en plena tertulia del baremo del ilustre Velandia alter ego de Ramón J. Velázquez, quien fuera director del diario más prestigioso del país, miembro de la academia de la Historia, senador, ministro y hasta presidente de la república. Además se informó de Escalante que había esperado la vida entera para cederle el paso a la más profunda pena y fue Velandia su acompañante en el viaje de vuelta a Washington, vencido en su eterno camino hacia el olvido lo que no solo lo convirtió en testigo sino en actor coestelar de la historiografía. Velandia -añadió Zío Peppino– escribió que en la historia, la culpa de lo ocurrido, si la hay, o la responsabilidad de los actores vergonzantes o bochornosos, si los hubo, no es de quienes los cuentan sino de quienes los hacen¨, porque en Venezuela ha sido más fácil contar la historia que hacerla.

Pepino pasaba por la avenida pensando en la vez que vio bajar al dictador, mi tocayo el Gral. Marcos Pérez Jiménez, quien lo advirtió bajarse de una camioneta negra del gobierno para asistir a un tribunal frente a la botica Tamanaco en la esquina de la 3ra transversal. Esa memoria esclerótica que permite que los relatos padezcan la misma rigidez senil que las arterias, aunque como dice Pancho Suniaga en las voces de Ramón J. Velázquez o Humberto Ordoñez… ¨A veces cuando cuento algo mío, no estoy consciente de si confundo o no lo ocurrido, con lo que habría querido que ocurriera, y dejó afuera aquello que me disgusta.

Papá recordaba a Zío Morales porque desayunaba pizca andina cosa que los caraqueños odiaban y se burlaban de los que tomaban sopa en el desayuno. Last but no least, lo que más persistía era que el Zío Morales conversaba de un tal Padre Jáuregui de la Grita.… continuará

MAFC

