¡Les cobran $70! Exigen en el HCAMP habilitar una ambulancia para pacientes que requieren una tomografía #14Mar

Al menos 70 dólares deben pagar a una ambulancia los familiares de pacientes que necesitan realizarse una tomografía a las afueras del Hospital Central Universitario «Antonio María Pineda», así lo denunció Alberto Domínguez, presidente de SUTIVSS-LARA, quien exhortó a la administración regional a habilitar un transporte para estas personas ante el alto costo del corto traslado.

“No es posible que en el Hospital Central Antonio María Pineda no hay un tomógrafo ni en ningún hospital en todo el estado Lara y los que ameritan una tomografía deben salir a la clínica más cercana, la San Javier, y las ambulancias que están afuera le cobran al menos 70 dólares como mínimo”, alertó el presidente del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Domínguez, pidió al gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, habilitar una ambulancia “aunque sea para estos casos de tomografías”, señalando que mientras más lejos sea la distancia de recorrido “obviamente es más costoso”, dando de ejemplo que “desde Carora a Barquisimeto excede los 400 dólares el traslado en ambulancia”.

Asimismo, señaló que “como en el hospital central no hay laboratorio, no hay tomografía, no hay rayos x… entonces a los pacientes tienen que sacarlos a sitios privados y eso aumenta el costo de la familia porque una tomografía está en 120-140 dólares, más los exámenes de laboratorio, más la placa de rayos x, los insumos que le piden los médicos… es por eso que tienen que vender parte de sus cosas”, acotó.

Estas declaraciones las otorgó a mientras realizaban la inauguración del Consultorio Médico ubicado en la calle 48 entre carreras 13 B y 13 C que servirá como centro de atención para los trabajadores jubilados del IVSS y la comunidad adyacente a este sector de Barquisimeto.

