OPINIÓN No puede haber reactivación económica con déficit actual de electricidad #19Mar

Uno de los miembros fundadores del Movimiento DECODE y figura de alto relieve dentro de la Sociedad Civil Larense es el ingeniero Raúl Azparren, quien como digno sucesor de su homónimo padre se ha convertido en una referencia esencial como parte activa de los benefactores de Barquisimeto.

Tiene una trayectoria impecable como ciudadano de excelencia y entre sus muchas actividades destaca como experto en materia del servicio eléctrico, por haber trabajado muchos años en Enelbar, antigua empresa encargada del suministro de electricidad al Estado Lara.

“Con el actual déficit de electricidad que sufre Venezuela, superior a los dos mil megavatios es imposible pensar en una reactivación económica, ya que poner nuevamente en marcha parte de las industrias actualmente paralizadas, significa un consumo energético que no se está en capacidad de generar. Nuestro gran productor de energía eléctrica es la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar conocida como la Represa de El Guri. Allí hay dos salas de máquinas con diez motores cada una, actualmente funcionan solamente seis motores del total de 20. Alivia la situación que funcionan bien Macagua y Caruachi, pero no generan la suficiente energía para compensar el déficit de Guri, en tanto las termoeléctricas funcionan de manera intermitente y cuando lo hacen es siempre muy por debajo de su capacidad instalada. En resumen, en Venezuela tenemos un déficit de suministro eléctrico que se maneja con cortes en algunas regiones y que no se agrava debido a la crisis económica que ha bajado la demanda del sector industrial y de las grandes instalaciones comerciales. De allí que si pensamos en una reactivación económica, debemos partir de la recuperación integral del Sistema Eléctrico Nacional”.

Refiere el ingeniero Raúl Azparren que a futuro se abre un campo de muchas posibilidades gracias al avance tecnológico en el aprovechamiento de la energía solar y que a este respecto existen excelentes propuestas en el informe que presentó Fedecámaras en su última asamblea realizada en Mérida ,documento que titularon Camino al Futuro, el cual está siendo estudiado a profundidad por los integrantes del Movimiento Decode con miras a promoverlo como insumo importante de la agenda programática que debe discutirse en las instancias de vanguardia del país.

Las luchas que libra Raúl Azparren en materia de electricidad no se circunscriben al área técnica sino como ciudadano inscribió su nombre y liderazgo en un grupo élite de personas preocupadas por los racionamientos de energía eléctrica que afectan a todos los larenses llamado Activos por la Luz.

En nuestro país según este incansable luchador por las causas ciudadanas de Barquisimeto y todo el estado Lara, es urgente realizar inversiones importantes en el sistema eléctrico, tanto a nivel de generación como de distribución, para ello es esencial que exista un clima de confianza para atraer capitales que asuman esta misión, igualmente darle participación al sector privado ya que es muy difícil en estos momentos contar con financiamientos de fondos multinacionales debido a la inmensa deuda pública que tiene Venezuela. En este sentido el Movimiento DECODE ,como parte de la sociedad civil, ofrece su apoyo para el análisis a profundidad del problema eléctrico y a tal efecto estamos preparando un foro sobre el tema, donde además de mi persona participaran otros técnicos del estado Lara y de otras partes del país.

Jorge Euclides Ramírez

