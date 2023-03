Gustavo Moreno: Agricultores debemos reinventarnos para hacer frente al aumento de la demanda de alimentos para el futuro #21Mar

A la par del crecimiento poblacional, en unos años el país va a necesitar 1 millón 472 mil toneladas de azúcar, 127 mil tons. de café, 1 millón de tons. de harina e igual cantidad de arroz para abastecer su demanda de alimentos, aseguró el presidente de la Asociación de Productores Rurales del estado Portuguesa (Asoportuguesa), Gustavo Moreno Lleras.

El dirigente gremial hizo un repaso por la producción vegetal en Venezuela, desde la experiencia del gremio en lo que es la agricultura, su manejo y los retos frente a los actuales problemas, en el marco del Programa de Gerencia en Agronegocios del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), del que Asoportuguesa es sede en Portuguesa.

- Publicidad -

Moreno Lleras introdujo a los participantes en las leyes que rigen la actividad agrícola, la cadena de valor agroalimentaria y los desafíos que se imponen para la subsistencia del sector, el abastecimiento y la producción de alimentos de calidad para los consumidores venezolanos.

Si bien el agro en tiempos de crisis puede ser visto como el “principio del fin”, para el presidente de Asoportuguesa es la “necesidad de reinventarnos” y considera que las dificultades no necesariamente tienen que ser unas limitantes.

“Superar las dificultades es posible. Como empresarios, somos parte de esa solución. Estamos comprometidos con la construcción de una economía fuerte, estable, productiva e innovadora”, afirmó el expresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro).

- Publicidad -

Destacó que es en esos requerimientos alimenticios del futuro, donde el sector debe apuntar sus esfuerzos, rompiendo paradigmas, con visión exportadora, crecimiento y tecnificación en distintos rubros, y la unificación como cadena de valor.

“No debemos tener miedo a las alianzas y el cooperativismo. Nadie crece solo porque no es lo mismo dar un paso que muchos pasos a la vez. En el futuro, los productores, procesadores, proveedores de servicios logísticos y distribuidores, no competirán como entidades individuales, sino en una cadena de valor estratégica”, dijo.

Recordó que el país, a pesar de la fuerte migración -más acentuada en las nuevas generaciones-, sigue teniendo capital humano para salir adelante y, un ejemplo de ello, son los agricultores que hace alrededor de 15 años, con tan solo la dotación de maquinaria y la inversión de la banca privada, pudieron crecer en superficie de siembra y abastecerse en un 100 % en maíz blanco y arroz, 50 % en maíz amarillo y 60 % en caña de azúcar.

“Las crisis no son eternas. Los países no se acaban. Venezuela no se ha acabado (…) Seguimos trabajando por tener un país abastecido, donde el consumidor pueda escoger el producto que quiera”, aseguró Moreno Lleras..

Modelos de Negocio

Estos planteamientos fueron abordados en el desarrollo del Programa de Gerencia en Agronegocios del IESA, sobre el cual unos 25 participantes de distintas empresas y negocios vinculadas al sector agropecuario e industrial, han profundizado en temas de sistemas agroalimentarios, metodología, aspectos legales y gestión de recursos humanos, agroindustria, contabilidad, finanzas, proteína de origen animal y negociación.

El programa culminará el 1° de abril, siendo la segunda edición que tiene a Asoportuguesa como sede en Portuguesa, en el marco de la alianza estratégica entre esta organización y el IESA, con la finalidad de potenciar y mejorar las unidades de negocios de Portuguesa y estados vecinos.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí