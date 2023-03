COLUMNA El rincón de los miércoles #22Mar

El COVID-19 no es la única pandemia que golpea a los humanos en estos tiempos donde el planeta está a punto de estallar y no se toman las medidas adecuadas para que el ser humano haga las paces con la naturaleza y sus comportamientos sean razonablemente adecuados al proceso de nacer, crecer y multiplicarse. Si retrocedemos unos 40 o 50 años atrás podemos observar que la vida nunca fue un obstáculo para la sobrevivencia e inteligencia del ser humano que no tuvo que enfrentarse no solamente a una que otra problemática fácilmente manejable. En la medida que el tiempo fue pasando y la modernidad se hizo presente, el hombre comenzó a descubrir sus fortalezas y sus debilidades sin estar suficientemente preparado para igualar o superar los desafiantes retos de una nueva era donde la tecnología lo arropa todo, dificulta hasta el comportamiento más sencillo para crear y mejorar la calidad de vida de los pobladores de ese globo azul llamado tierra. No es creíble que hoy seamos testigos de sucesos como las migraciones, un fenómeno social que deja terribles huellas en los pueblos que se ven en la imperiosa necesidad de abandonarlo todo, en un éxodo que solo conocíamos en los libros sagrados,y ante la indiferencia de un mundo que parece marchar por los caminos de una destrucción masiva e incontenible.

II

Primarias: Las encuestas que hemos visto favorecen a dos opciones en la consulta para elegir al candidato único para las elecciones presidenciales, si se mantiene hasta el final la inhabilitación para ambos. Todo parece indicar que serían María Corina Machado y Henrique Capriles, los finalistas de la consulta frente a Nicolas Maduro, el actual mandatario nacional. Los analistas políticos coinciden en que será un enfrentamiento entre dos ideas irreconciliables… El ruso Vladimir Putin ha dicho que la orden de captura emitida en su contra por la Corte Penal Internacional, acusado de haber deportado a niños ucranianos, aunque el jefe ruso alega que esa orden no procede, porqué Rusia no es miembro de la CPI. Sin embargo, este criminal parece ignorar que en 126 países ya han dado la voz de alerta para impedir que Putin pueda viajar libremente donde la Corte tiene jurisdicción. De todas maneras no deja de ser una sanción moral contra el gobernante ruso.

III

TV: Don Federico Jiménez Losantos es un periodista español que llega a Venezuela a través de su programa transmitido por radio y tv que se puede ver por Youtube hace ya algún tiempo, en el cual, acompañado de bellas e inteligentes periodistas que divierten a la audiencia con historias diversas del corazón aderezadas con noticias sobre lo más importantes sucesos que ocurren en la geografía española, Don Federico y sus socias son un ejemplo cómo utilizar el medio, no solamente para el entretenimiento, sino para ofrecer, con talento inigualable una imagen completa y correcta de la España tan cercana a nuestro país. Además, es un gran comunicador y defensor absoluto de la democracia y sus valores más apreciados.

IV

La semana comenzó con la noticia sobre la desaparición de 3 mil millones de dólares en una trama donde están incursos altos mandos de Petróleos de Venezuela y un grupo de personas vinculadas con el despacho ministerial, y funcionarios de jerarquía que ya se encuentran detenidos.

LRM

