RETACITOS #26Mar

De pronóstico reservado y de incalculables consecuencias el escándalo que en estos momentos estremece las “entrañas” del gobierno revolucionario, donde supuestamente se ha iniciado una purga en contra de la corrupción, aun cuando muchas personas del entorno del proceso no han tenido ninguna reserva al afirmar, yéndose por la calle del medio, que se trata de un enfrentamiento entre bandas por el reparto del “botín”; mientras que otros más arriesgados han señalado que al parecer algunos de los que estaban participando en el reparto de la torta, no lo hicieron de forma “equitativa”, quisieron quedarse con una mayor tajada y esto provocó la ira que precipitó la toma de decisiones, como la de defenestrar a uno de los hombres fuertes de la revolución como el exministro de Petróleo y varios hombres de confianza de su entorno más cercano, por estar presuntamente involucrados en la desaparición de US$ 3.000 millones; pero que pudiera el monto ser superior a los US$ 21.000 millones, cuando se indica que desde el 2021 se estaba vendiendo petróleo a través de distintas maniobras para burlar las sanciones internacionales, operaciones de las cuales no hay “facturas, recibos, cheques pagados”, es decir son unos reales que están en pico de zamuro, porque muchos de los tanqueros que colocaron el petróleo venezolano en los mercados internacionales, ahora en medio de este escándalo no los van a reconocer y lo más probable es que sea la República la que salga con las tablas en la cabeza, y el inquilino temporal de Miraflores, se quede sin buena parte de los recursos que, supuestamente se iban a guardar para el financiamiento de la campaña electoral del 2024, pero que ahora no aparecen por ninguna y los supuestos responsables de tal extravío, unos están tras las rejas, otros huyendo de los cuerpos de seguridad y muchos ocultos a la espera de que los ubiquen.

*****

A propósito, se afirma que la principal causa de la proliferación de los hechos de corrupción en la administración pública, es producto de alta sobredosis de nepotismo, develándose que los altos gerentes designados como directores, jefes de divisiones o departamentos en los ministerios o empresas del Estado, por lo general son familiares y amigos de los ministros o presidentes de las mismas, quienes se aprovechan de pertenecer a los círculos cercanos al poder para seguir ampliando la cadena de nepotismo y es así como se inician las estrategias de poner obstáculos, engavetar expedientes, impedir emprendimientos, hasta tanto los interesados no se bajen del equino, situación que no solamente se presenta en los entes de la administración pública y en mayoría de los cuerpos de seguridad del Estado, en los tribunales de justicia, en los registros y notarías donde hoy si eres extranjero te “marcan” a la entrada y cualquier diligencia que vayas a realizar, que en general se tarda 10 y 15 días, como no nacido en el país, se convierte en dos o tres meses. En estos días anda circulando en forma viral un audio que se filtró en el cual una de las voces es atribuida a un personaje vinculado con el proceso, en la cual exige que le envíen el expediente lo más rápido posible para cuadrar una reunión con un juez del estado Lara, advirtiendo que se le diga por cuanto estas demandando y que cobra un 25% del monto, pero además exige que la hagan llegar unos viáticos, porque no vive en Barquisimeto y tiene que pagar hotel, comida, chofer y su camioneta FouRunner consumen gasolina, cauchos, además como tiene que estar tres o cuatro días en Barquisimeto, requiere que la cubran esos gastos. En la denuncia que circula se le exige al Fiscal General que le ponga una lupa al Circuito Judicial del estado Lara, porque es allí donde se están cuadrando estos negociados a través de la manipulación de la justicia.

*****

El cuestionamiento que está haciendo el economista y experto petrolero, Rafael Quiroz Serrano, a la decisión del régimen de unificar nuevamente el Ministerio de Petróleo con la presidencia de Petróleos de Venezuela, expone razonamientos contundentes, incuestionables, por cuanto el ministro de Petróleo es el supervisor del presidente de Pdvsa; es el fiscalizador y el presidente de Pdvsa es el fiscalizado; el ministro de Petróleo es el contralor y el presidente de Pdvsa es el controlado, recordando que el ministro de Petróleo asiste al directorio de Pdvsa como representante del Gobierno y del Estado venezolano, afirmando que hay una incompatibilidad y una incongruencia entre un cargo y otro, ponen a una sola persona a pagarse y esa misma persona se da el vuelto, o en más en criollo, están poniendo a un zamuro a cuidar carne, sobre todo por los sucesos que se han cometido por una de las figuras protectoras, como es el ministro del Petróleo, Tarek El Aissami, recordando que lanzó un alerta cuando lo nombraron hace casi tres años, cuando alertó que era criminólogo y que nada sabía de petróleo. Advierte Quiroz que esta ha sido una de las cosas que más daño le ha causado Pdvsa, al Ministerio de Petróleo, al Gobierno y al Estado venezolano y a este proceso, en los últimos 20 años, del 2005 cuando Chávez unificó de manera perversa los dos cargos. Del nuevo ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, dijo es una persona que no conoce mayormente la materia petrolera, no tiene estudios académicos en petróleo, nunca se le ha leído un artículo y mucho menos un libro sobre el tema, no sé si sabe dónde queda Viena, que es donde está la sede de la OPEP, donde tendrá que asistir a las reuniones semestrales, más claro no canta un gallo.

*****

El gobierno parece que desde bien temprano ha comenzado a hacer uso de todo su poder, para torpedear las actividades proselitistas que están adelantando algunos de los candidatos de la oposición a participar en las primarias, de acuerdo con algunas denuncias que han llegado a nuestra mesa de redacción en torno a lo que viene aconteciendo en la capital larenses, donde por lo menos dos actividades han sido “saboteadas” mediante la actuación de supuestos grupos vinculados con el oficialismo, como un tal Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (¿?), que han ordenado el cierre de los locales donde se realizarían estas actividades, siendo lo más grave que no han dado ningún tipo de explicación, sino que la decisión ha sido adoptada mediante el más burdo abuso de poder que utilizan las dictaduras para hacerse sentir. Me dicen por ejemplo que se ordenó el cierre temporal del Hotel Príncipe de Barquisimeto, estado Lara, donde estaba previsto un acto para el viernes 24 de marzo, del grupo Vente Venezuela, donde estaba prevista la intervención de la precandidata presidencial, María Corina Machado, cuyas aspiraciones se han venido fortaleciendo en la medida que avanza el tiempo, porque es la única que ha mantenido firme sus posiciones, sus criterios y una conciencia que ni se compra ni se vende. Decía un dirigente político que en Venezuela, la candidatura de MCM no llegaría a ninguna parte, porque “se trata de una persona que es incorruptible”; sin embargo, esta es una de las características que están reclamando la mayoría de los venezolanos independientes para el candidato presidencial unitario, para evitar hechos bochornosos como los de PDVSA. Mientras que el viernes 17 de marzo, se tenía previsto un encuentro de medios con Henrique Capriles en un conocido hotel de la región y a última hora echaron para atrás la actividad, revocando el permiso concedido. ¿Qué talco?.

*****

Se reporta el Inquieto Anacobero: «En ésta ocasión de visita y compartir con unos veteranos y no tantos compañeros que alguna vez tuvieron responsabilidad organizativa y electoral en tiempos del compañero Luna, estuvimos analizando números de procesos electorales recientes y pasados obtenidos por el partido y colocando los mismos de cara a las próximas elecciones primarias y obviamente la posición de Prospéri. Concluimos que de acuerdo a como se muevan las tendencias y porcentajes de participación la opción nuestra se metería en la carrera final en Lara. Concluimos que se está abriendo el clip de entusiasmo y percepción positiva hacia nuestro candidato. Finalmente concluyen los compañeros diciendo que no se puede avanzar sobre errores recurrentes carentes de estrategias y efectividad real y práctica como aquello de mantener una especie de reciclaje de fotografías por las redes sociales que no dejan nada sustancioso. Eso es para hacer ver que algo hacen, ello no tiene ninguna efectividad real que se traduzca en votos y mensaje ocioso para la galería. No existe ninguna organización y tenemos entendido, aducen los compañeros, que Caracas está en conocimiento y algo tendrán que hacer. Por otro lado comentó un compañero que ocasionalmente es invitado a reuniones del partido que no será fácil la tarea, ya que si abajo, a nivel de base se están entusiasmando con la candidatura, pero desde arriba no ayudan, es muy poco lo que se puede hacer y colocan como ejemplo que la ya muy conocida «señora» de «los olores a girasoles» de quien se sugiere «administraba» los «beneficios» de dicha «comercialización» aromática, la asoman para sustituir a la «artista» de la flexibilización ósea lo que constituiría aquello que sería de salir de guatemala para entrar en guatepeor».

*****

Hemos recibido denuncias, cada vez más recurrentes y preocupantes, en las cuales se señala que en numerosos colegios, especialmente en las áreas de pre escolar y primaria, parecieran estar implementando una estrategia doctrinaria e ideológica a los niños, con la finalidad de lavarles el cerebro, haciéndoles creer que la figura del Comandante Galáctico es lo máximo, que es el nuevo Padre de la Patria y que deben considerarlo como un héroe de la revolución venezolana, al cual le deben la educación que están recibiendo, lo cual es una acción maquiavélica, aberrante y la cual hay que visibilizar, por cuanto están alimentando la mente de las generaciones futuras, con falsedades, con ideas mediatizadas ya que son fácilmente manipulables. Recientemente recibimos en nuestro teléfono un video de un centro escolar donde una gran cantidad de niños y niñas, con edades que oscilaban entre 4,5 y 6 años tenían sobre sus pupitres papeles donde estaban dibujando la figura de este nefasto personaje que solo trajo destrucción y abandono de todas las cosas en las que metió la mano. Pero ahora, más reciente nos envían otro video donde en la Plaza Bolívar de Cabudare, hasta donde trasladaron los pupitres de estudiantes, ya de 8 y 10 años, y allí pusieron una pancarta con los ojos de finado, que dice “Yo pinto a mi comandante” y anuncian que han puesto a los niños a dibujar al Galáctico, como un homenaje con motivo de los 10 años de su muerte, admitiendo que se trata de estudiantes de todas las escuelas para dar una demostración que este personaje “aún está en el corazón del pueblo venezolano”. Lo más inquietante es que esto esté pasando a plena luz del día, envenenando la mente de las nuevas generaciones, muchos de los cuales ni siquiera conocieron al personaje, y no hay ninguna organización de la sociedad civil larense, que le salga al paso a esta acción aberrante, violatoria de los derechos de los niños, quienes de manera inocente, son manipulados por docentes que no merecen y que les queda muy grande el título de educadores.

C O R T I C O S

Siempre hemos señalado en esta sección que este gobierno no es “más torpe” porque no practica, además los asesores que tiene en materia de estrategia de medios, deben ser despedidos por inútiles e ineficientes. La verdad que nunca se imaginaron el enorme favor que le hicieron a la precandidata presidencial de Vente Venezuela, María Corina Machado, al cerrar el local del Hotel Príncipe donde celebraría un acto político; pues bien la molestia de la gente con esta acción, contribuyó a que aumentara la asistencia a la actividad que realizó en la Plaza Lara, por lo menos en un 40% de acuerdo con estimaciones conservadoras de gente independiente que nos hizo llegarlas fotografías del encuentro, de tal manera que estamos observando cómo es el propio régimen, el que está impulsando a esta candidata, gracias a la torpeza de sus acciones. Por supuesto, ante la decisión, la dama dijo “ La actividad va, pero la haremos en la calle” y la gente respondió al llamado.

Danny se había pirado el viernes 17 de marzo, hacia Domnicana, por cuanto ha sido identificado como el principal gestor de los negocios del ex ministro de universidades; pero lamentablemente, este personaje está bajo la custodia de la policía anticorrupción, luego que las autoridades de migración de la isla del Caribe, lo “inadmitió”, o sea que le dio con la puerta en las narices y lo mando de regreso, donde por supuesto lo estaban esperando para “ponerle los ganchos”. Circula un video de #La Tabla que muestra a Danny cuando se está montando en la avioneta que lo trae de regreso a Venezuela, portando incluso las bolsas con las compras que hizo mientras estaba de shopping, siendo catalogado como uno de los Very Importan Person (VIP) involucrados en esta operación.

A propósito, aseguran que la Contraloría chavista habría intentado borrar de Internet cualquier tipo de vinculación con Joseito, el exjefe de los criptoactivos, quien hoy está tras las rejas por estar involucrado en presunta corrupción, y por supuesto ahora, nadie conoce al personaje y aquél que se retrató con él anda viendo a ver como desaparece la foto. El controlador salió a decir que apoya las acciones del gobierno contra la corrupción, pero se supo que en el despacho andan desesperados tratando de borrar toda vinculación que permita concluir que desde allí se avaló la gestión de la Sunacrip. No hay que olvidar que en diciembre de 2021 Joséito le entregó su informe de gestión del año, dándole su apoyo en una nota de prensa, que hoy ha desaparecido; sin embargo, buscando adecuadamente en google se pueden encontrar datos comprometedores.

Sería interesante averiguar si es cierto que una alta funcionaria de la Contraloría del municipio Palavecino, de quien se dice que es una pieza del inefable, dizque tiene en sus funciones más de 16 años, aun cuando se trata de un cargo de absoluta confianza; sin embargo, por su gestión han pasado 4 Alcaldes, todos pésimos y con gobiernos muy cuestionados. Ahora bien, la pregunta que todos se hacen es ¿Qué ha hecho la funcionaria?, afirman que al igual que la canción de Shakira: ciega, sorda y muda. El período máximo de un contralor son 10 años, ¿Por qué razón el CM de Cabudare la conserva? ¿ Qué subyace en todo esto? ¿Cómo es que aun cuando es adeca militante, el régimen chavista no la remueve? Esta es una inquietud de los vecinos.

El humor del venezolano no tiene comparación y así lo pone en evidencia cada vez que puede. Esta semana, después de la defenestración de Tareck El Aissami circuló por las redes sociales, una nota donde un grupo de sus amigos dizque estaban convocando para una caravana de desagravio y para expresarle respaldo al funcionario caído en desgracia, pero aun cuando no se observa el lugar de la concentración de los vehículos, llamó poderosamente la atención que la caravana al parecer estaba encabezada por siete Ferraris rojos, seguidos luego por Audis, Rolls-Royce Aston Martin, Porshe, Lomborghini, Masseratti y después un lote de Fourt Runner útimo modelo sacadas para la ocasión, siendo el comentario obligado, ya sabemos en dónde están los reales de Pdvsa.

El jefecito de salud en Lara se dirige a los Directores y Directoras de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) de Iribarren y Palavecino, ya que se orienta a realizar rotación de los médicos que hacen guardia en el CDI, por la emergencia del HCUAMP. Esta rotación tiene tres objetivos:1.- Cubrir las necesidades de médicos en la emergencia del HCUAMP; 2.- Fortalecer conocimientos de atención en esta áreas y 3.- Adquirir y/o fortalecer las destrezas en el área de emergencia. Para lo cual deben enviar sus claves de guardia para que inicien el día lunes 20 de marzo de 2023. Se sugiere hacer dos equipos de 4 médicos por ASIC para que cubran 24 horas cada 26 días y no sea tan atropellado. Las claves se pueden conformar por afinidad. A la brevedad, enviar en un formato nombres y apellidos, cédula Asdic y teléfono.

Las Organizaciones Civiles dedicadas a la lucha constante por sus derechos y reivindicaciones sociales que se han establecido en el. Estado Lara, merecen el reconocimiento general de la colectividad. A la palestra han surgido movimientos ciudadanos que aun representando y respetando ideologías políticas partidistas de las cuales no se apartan, han hecho el esfuerzo de agruparse y presentarse como un frente unitario en alianza de luchas por las necesidades básicas que los afectan a todos por igual. Los temas básicos que están a la orden del día, agua, luz, alumbrados públicos, gas, vialidad, asfaltado, inseguridad, salud, educación y tantas prioridades que a diario exigen los habitantes de todos los sectores larenses, de las cuales las instancias oficiales y sus representantes hacen gala de una gran irresponsabilidad y desprecio por un pueblo ávido de atención. Desde ésta sección no solo los aupamos a continuar con su justa lucha, sino que estaremos atentos a las respectivas denuncias.

Mucho se ha comentado en diferentes sectores vecinales que anteriormente tenían la oportunidad de ofrecer sus denuncias y protestas a través del programa madrugador transmitido por una televisora regional, del muy apreciado y recordado Víctor Torrealba Leal. Pues acontece que ya las protestas y actividades en sus reclamos comunales ya ni lo reseñan y mucho menos lo sacan al aire. Por el contrario, lo que suelen transmitir son las actividades del gober en los diferentes municipios al igual d reseñas oficialistas. Se acabó pues aquella tribuna al servicio del pueblo que por tantos años llevó por radio y televisión el hombre de «»MI AMIGO EN EL RANCHO». Presión desde «arriba» para evitar ver y ocultar la realidad del tamaño del Obelisco? o simplemente pauta de sobrevivencia del moderador heredero. Sea cual fuere el motivo, pierde un pueblo que por años siguió al gran «Cholito».

Recibo un escrito de dos páginas de alguien que no tiene la menor idea de lo que es un derecho a réplica y sobre qué bases se puede solicitar; el abogado que allí mencionan ha debido explicárselo antes de enviar un escrito que nadie firma. Pregunto ¿Pidieron la colaboración de 10$, si o no? ¿Acaso el Concejo Municipal de Palavecino no tiene partidas presupuestarias para pagar estos trabajos? Califican de mal intencionada la nota porque la denuncia señala 160 viviendas y solo están incluidas 85 x 10$, hablamos de 850 dólares, que es plata y muchos de los propietarios de las viviendas no disponen de 10 dólares que equivalen a 245 bolívares, porque no están enchufados, teniendo otras prioridades como alimentos y medicinas. Así que ocúpense de hacer bien las cosas y evitarán que los vecinos los cuestionen y acusen. Son otros los que actúan de mala fe.

JBS

