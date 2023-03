Venezolano de 28 años entre los acusados por el incendio en el que murieron 39 migrantes #31Mar

Trabajo de: www.talcualdigital.com

Jeison Daniel Catarí Rivas es el único extranjero señalado por la Fiscalía de México por el incendio en el que murieron 39 migrantes y otros 27 resultaron heridos. Le acusan de homicidio doloso, lesiones y daño en propiedad ajena. Fue detenido la mañana del jueves 30 de marzo por la Policía Federal Ministerial, luego de ser dado de alta en el hospital, aunque su estado físico era «delicado», según el registro del centro médico, informa la prensa local. Catarí Rivas está siendo asistido por un juez de oficio

El juez de Control Ernesto Cornejo Ángeles dictó vinculación a proceso en la audiencia contra cinco acusados de homicidio de 39 migrantes que estaban detenidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), donde la noche del lunes 27 de marzo se registró un incendio que dejó heridas a otras 27 personas.

La audiencia empezó la mañana del jueves 30 y concluyó al amanecer del viernes 31. Se reanudará el próximo 4 de abril.

Entre los detenidos está el ciudadano venezolano Jeison Daniel Catarí Rivas, quien está siendo asistido por un abogado de oficio. Los otros son tres funcionarios del INM y un empleado de seguridad privada. En total, la Fiscalía ha hablado de nueve personas responsables.

Daniela Catarí, vía telefónica desde Chile declaró estar «sorprendida» de que a su hermano lo culpen del incendio y aseguró que él no tiene antecedentes penales, dijo al diario La Verdad de Ciudad Juárez.

Añadió que él recorrió más de 5.000 mil kilómetros para llegar a Ciudad Juárez con la intención de cruzar a Estados Unidos. Ese medio corroboró la detención de Jeison Catarí en el Registro Nacional respectivo, de acceso público. Afirmó que hasta ese momento no había tenido ningún contacto con la representación consular de Venezuela en México para asistir al detenido.

«Me sorprende saber que lo culpan del incendio, que él lo haya iniciado, no sé qué lo pudo llevar a eso, yo lo puedo describir como una persona pacífica», dijo la mujer de 30 años.

Los cargos, en el caso del ciudadano venezolano, son homicidio doloso, lesiones y daño en propiedad ajena.

La orden de aprehensión contra Catarí se basa en declaraciones de otros migrantes que presuntamente lo identificaron, dijo el miércoles Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos en la FGR.

El lunes, Catarí Rivas se tomó una selfie con Óscar José Regalado Silva dentro de un vehículo del Instituto Nacional de Migración (INM) que lo trasladaba a la estación migratoria. Horas más tarde, Regalado murió en el incendio y Catarí fue internado en el Hospital General de Zona número 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ), donde su condición era reportada como delicada.

Otros acusados por el mismo caso son tres agentes del INM, precisó el diario Jornada.

Detenciones «injustas»

Funcionarios del INM y familiares de los tres detenidos protestaron en las oficinas centrales de la dependencia en Ciudad Juárez, por considerar que es injusta detención de sus tres compañeros, señalados por las autoridades de no haber permitido la salida de los migrantes que fallecieron en el incendio del lunes. Identificaron a sus compañeros detenidos como Daniel Garay, Gloria Ramos y Rodolfo Collazo.

Denunciaron que ellos no reciben la capacitación necesaria para atender una contingencia como la del lunes 27.

Una docena de empleados exigieron que las investigaciones se extiendan hasta sus jefes, Salvador González Guerrero y el comisionado nacional Francisco Garduño Yáñez, a quienes acusan de «crucificar» a sus compañeros detenidos. Los manifestantes trataron de entrar a las oficinas para hablar con el comisionado del INM, Francisco Garduño, pero no se les permitió la entrada, dijo Jornada.

«Nuestros compañeros son los menos culpables en esta tragedia» afirmó Jesús Ignacio Molina Leyva, quien dijo cuenta con 18 años de servicio en el INM.

«Está habiendo un protocolo instruido por el gobierno, por el comisionado, donde se solicitan operativos masivos y la detención de extranjeros», denunció Hirosaky López Pedroza. «Saturan las estaciones y ni siquiera agua les tienen», añadió.

La protesta por las detenciones derivó en exigencias de mejores condiciones de trabajo. «También tenemos derechos humanos, no nomás los migrantes», se quejaron.

AMLO se descarga en EEUU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que la tragedia en el centro de migrantes le «ha dolido mucho».

«Me ha dañado. He tenido momentos difíciles, el más difícil fue el de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente y luego esto me conmovió, me partió el alma», dijo este viernes. Insistió en que su administración ha hecho mucho por los migrantes que llegan a México desde el sur del continente y descargó responsabilidad en la política exterior de Estados Unidos.

Aseguró que hay constancia de que México ha insistido con los presidentes estadunidenses Donald Trump en su momento, Joe Biden de invertir para atender las causas de la migración; sin embargo, hay una visión en la Unión Americana de atender problemas sociales sólo con el uso de la fuerza, citó Jornada.

El mandatario añadió que Estados Unidos tiene la idea de financiar a organizaciones civiles porque no les pueden dar el dinero a los gobiernos porque se corrompen, pero no funciona financiar organizaciones que sólo recorren Centroamérica en buenos carros y se hospedan en los mejores hoteles, «en eso se va el dinero». Es mejor entregarlo de manera directa, recomendó.

AMLO ofreció que supervisará la atención médica que se les está otorgando a los migrantes heridos en el incendio. «Voy a estar atendiendo la parte médica, lo que me importa más es la atención a los heridos, voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada, que podamos salvarles la vida, ahora es lo fundamental».

