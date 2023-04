RETACITOS #2Abr

De nuevo recibimos la denuncia de un grupo de trabajadoras de la Alcaldía del Municipio Iribarren, a quienes el Cocosette, cercenó el derecho Constitucional como lo son: Jubilaciones Ordinarias y Pensiones por Discapacidad y Sobrevivencia, afirmando que siguen en esta ardua lucha, después de más de dos años y hasta la presente fecha nuestro clamor no ha sido escuchado por el burgomaestre, tampoco por a la Dirección General, a la Dirección de Atención al Ciudadano y a la Oficina de Recursos Humanos, han agotado todas las vías conciliatorias y no obtuvieron respuestas, por lo que se han visto obligadas a recurrir a diferentes organismos que “dicen” defender los derechos de los trabajadores, como la Inspectoría del Trabajo, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República, Ministerio del Trabajo, entre otros. De todas estas diligencias realizadas, solo hemos obtenido el “silencio administrativo”. Ratifican que fueron retiradas de la nómina de activos, sin que la Oficina de Recursos Humanos, dirigida como hacienda propia por ZS, les realizara una notificación o un procedimiento legal administrativo, por lo que hoy nuevamente denunciamos esta arbitrariedad, visto que a finales del año pasado, esta misma funcionaria y recibiendo la aprobación del Cocosette que le ha quedado grande la gerencia de la ciudad, les hizo el procedimiento legal correspondiente a doce (12) trabajadores, quienes estaban en la misma condición que las denunciantes, con 1408 cotizaciones aprobadas por el IVSS, recibiendo un pago de “Pensión por Incapacidad”, por el IVSS, de allí que emplazamos al burgomaestre a que responda, ¿por qué unos trabajadores tienen derecho a recibir otra pensión, tal como lo establece el Decreto de Ley 1440 de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores de la Administración Pública, y otros No?, ¿acaso es un pase de factura en contra de estas, mujeres incapacitadas por enfermedades crónicas? , ¿es así, como la revolución tratar a un grupo de mujeres cuyo delito fue enfermarse después de dar los mejores años de sus vidas al servicio de la Alcaldía del Municipio Iribarren?. Advierten al Cocosette que aún con sus limitaciones por las diferentes patologías que las aquejan, seguirán levantando sus voces hasta obtener su derecho y esta sección seguirá a su disposición, para que los larenses sepan la clase de gente que gerencia la capital musical de Venezuela.

En asamblea realizada el sábado pasado en La Gran Parada, escuchamos a los productores de café de Sanare narrar vivencias espantosas. Ocho cafetaleros, incluidas tres mujeres, están bajo arresto domiciliario tras denunciar que mafias protegidas por despachos oficiales se confabulan para pagarles su producto a un precio que los condena a la ruina. Y, para colmo, policías y militares los acosan y extorsionan, en alcabalas improvisadas en cualquier curva de las carreteras. Un campesino contó que dormía en su casa cuando le llevaron una citación. Los funcionarios los impusieron que serían presentado en Fiscalía acusado de transportar un cargamento de cabillas que no era suyo. Lo despojaron de 260 dólares y anotaron una deuda de 240.Otro fue apresado por llevar material estratégico: un bidón con 40 litros de gasolina. Su libertad costó 50 dólares. Otro a quien le vieron unas «sospechosas» palas en su camioneta fue señalado de tener la intención de extraer arena. Tarifa por ese delito: 2.000 dólares. Otro cayó preso por cargar cinco sacos de urea. Lo amenazaron con llevarlo a Fiscalía por contrabando. A un menor de edad le habrían sembrado droga. Quedó libre cuando su padre pudo pagar en billetes verdes el rescate policial exigido. «Con ellos nos va peor que con los malandros de civil: estos nos encañonan y nos esposan, nos arrestan, nos multan, nos siembran droga, nos retienen los carros y las motos, pagamos la gasolina a precio de oro (40 gramos de café en grano por litro), cuando vamos al pueblo a comprar alimentos nos arrebatan una parte, vivimos bajo la peor zozobra», fue uno de los testimonios. Y en medio de ese drama, el alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes, anuncia la firma de un convenio para exportar café de Lara a Rusia, Bielorrusia y Egipto. ¿Quién se beneficiará con tal convenio? No serán los cafetaleros. Porque se trata de un café pagado a precio por los suelos a un productor víctima de trampas, levantamiento de falsos cargos, coacción y feroz cacería policial. Un bárbaro nuevo tipo de esclavitud, sin duda, justamente en tiempos del «presidente obrero». Gracias JAO por permitirnos visibilizar esta versión.

Como dirigente sindical del sector salud en el estado Lara, repudiamos enérgicamente todos los hechos de corrupción que atenten contra la clase trabajadora y el pueblo en general, son innumerables las denuncias que durante largos años hemos entregado a los diferentes entes gubernamentales con competencia para hacer las respectivas investigaciones y posterior sanción sobre este particular y hasta la presente fecha no hemos recibido ninguna clase de respuesta, es por ese motivo que seguiremos elevando nuestra voz con pruebas en mano sobre este flagelo que impide que nuestros trabajadores tengan un salario digno y que nuestras instituciones estén suficientemente dotadas y no se estén cayendo como se puede constatar en nuestras denuncias, ante las recientes investigaciones que se están ejecutando en estos momentos y que están arrojando privativa de libertad hacia algunos representantes del ejecutivo, esperamos que no sea solo un pase de factura político y que se llegue hasta las más altas esferas del gobierno en sus tres niveles, incluyendo hasta la presidencia pues es desde allí que se emanan todas las pésimas políticas que van en detrimento del pueblo. Hacemos un llamado al pueblo para que sigamos construyendo la UNIDAD, con una lucha organizada, uniendo todas las luchas en una sola lucha y entre todos a través de una vía democrática, pacífica, constitucional y electoral salgamos de este pandemónium involucionario y despedir hasta nunca a estos depredadores sociales. UNIDAD ES VICTORIA. Alberto Domínguez .

Los hechos de corrupción en Venezuela lamentablemente no solo tienen que ver con la industria petrolera, la cual ha sido virtualmente destruida como lo denuncian no solo la Gente de Petróleo, sino todos los economistas, analistas y expertos petroleros que conocieron la industria cuando era la tercera en importancia a nivel mundial, ya que en esta oportunidad un ingeniero (CA), quien lanza un llamado de alerta en torno al caso del presidente del Central Azucarero en Sabaneta de Barinas, quien acaba de entregar el cargo y se piensa marchar a la chita callando, luego de que presuntamente desvalijó el central durante los últimos 7 años, advirtiendo que las autoridades de la Fiscalía no se han pronunciado y por eso pide a las autoridades que no permitan que este desfalco al país y al estado Barinas quede impune. Denuncia que el central cuando arrancó disponía de 120 tractores, 75 gandolas, 10 camiones, 6 volteos, 18 equipos de maquinaria de línea amarilla entre ellos patroles, payloder, jumbos y también en con 13 cosechadoras de última generación valoradas en medio millón de dólares cada una; 80 motobombas de gran tamaño para regar los cultivos de caña. Muestra imágenes donde se evidencia que las maquinarias no fueron dañadas por trabajos de campo, sino que fueron satanizadas y desvalijadas para ser vendidas como repuestos, creando así un gigantesco cementerio de maquinarias y equipos “canibalizados” que no se pueden reparar, que ahora solo sirven para ser vendidos como chatarra, porque ya los repuestos que servían fueron vendidos a quien mejor los pagara y por supuesto, estos recursos nunca llegaron a formar parte del flujo de caja del central. Quien formula la denuncia solamente exige que se haga justicia, no más impunidad.

La amenaza de las quebradas en Palavecino se ha convertido ya no es una amenaza sino en una tragedia. La preocupación la expone el buen amigo Ing. Manuel Cols, siempre atento y preocupado por los problemas de las comunidades, de allí que alerta que la ciudad se le metió a las quebradas. No sé definieron obras de drenaje con Visión de largo plazo. Los canales revestidos y puentes ahora resultan insuficientes. Por falta de una vigilancia permanente dejaron crecer especies vegetales de gran tamaño, que ahora destrozan las lozas de revestimiento. Hay muchas comunidades con graves amenazas en la zona urbana y rural. Las Acacias – Chucho Briceño, San Genaro, Tabure Villas, Ribereña, Altamira, Valle Hondo, El Recreo, Trapiche Villas, El Mayal, El Pozón, Villas de Canaân, Santa Cecilia, Las Mercedes, Villa Campestre, Copacoa, El Amanecer, Giraluna, Raquel y otras. El Tomo, La Tabure, La Agua Salada y El Buco Mayalero asedian a buena parte de los urbanismos mencionados. Las crecientes del año pasado causaron graves daños en las Riberas de los cauces mencionados. El verano está por culminar y no se ha sacado un solo camión de escombros. No hay proyectos. Los entes públicos han realizado recorridos acompañados de representantes de las Comunidades. Éstas, han estado en reuniones, pero no hay acciones. Por supuesto que este es un problema de vieja data, que lamentablemente cuando el boom de crecimiento del municipio Palavecino, los “empresarios de la Construcción”, más interesados en obtener ganancias, que en ocuparse de los problemas futuros que pudieran generar todas las quebradas que bajan de Terepaima, se desentendieron del asunto y hasta ahora no ha habido mucho que lamentar. Recuerda el Ing. Cols que el gobierno nacional ha creado un fondo, para impulsar obras en Las Tejerías. La gravedad de la situación de Palavecino amerita de apoyo nacional y si hay internacional, bienvenido. Pero es oportuno visibilizar que ya llega el invierno y nadie sabe en qué momento, todas esas quebradas pueden comenzar a reclamar sus causes naturales. Guerra avisada no mata soldado si lo mata es por descuidado.

Todavía siguen existiendo muchas dudas en torno a las detenciones que ha venido haciendo el Cuerpo de Policía contra la Corrupción, del que nadie tenía conocimiento, hasta que apareció de la noche a la mañana, deteniendo a todo aquel que se le ponga por delante y pueda tener “algún cable pelado” . Dentro de las organizaciones políticas de oposición, esto no es más que un show para tratar de desviar la atención de los graves problemas del país, que se agudizan en la medida que pasa el tiempo; mientras que para otros es solamente una pelea entre bandas por el reparto del Botín; también se dice que alguien estaba comiendo más de la cuenta sin repartir adecuadamente y hasta se asegura, que las ordenes partieron del Palacio de Misia Jacinta, porque le birlaron al potencial candidato del oficialismo para el 2024, los recursos que tenía destinados para el financiamiento de la campaña electoral. En todo caso, la gente de a pie señala si el Ministro de Petróleo aparece como uno de los principales señalados de estar incurso en estos presuntos hechos de corrupción, por qué está teniendo un teniendo un tratamiento privilegiado, se dijo que había salido del país con su familia rumbo a Siria, que en la Isla Los Azores, donde repostaban gasolina, fueron detenidos y devueltos hacia Venezuela y que está bajo resguardo en Fuerte Tiuna, pero nadie ha dado una versión oficial y mientras tanto, el personaje está “desaparecido”. Incluso hasta el Gato Briceño, ex gobernador de Monagas se refirió a “este gran show publicitario de la increíble podredumbre en todas las instituciones del Estado venezolano”. Lo cierto es que no están todos los que son ni son todos los que están, habrá nuevas sorpresas.

C O R T I C O S

Pudiera ser una fake news, pero lo cierto es que el día que llevaron al grupo de detenidos al acto de presentación de los tribunales, todos con sus bragas anaranjadas y supuestamente “esposados”, como lo hacen usualmente con cualquier hijo de vecina que se roba un pan en la panadería, porque tiene hambre. Todo parecía que se estaba desarrollando de acuerdo con la normativa legal vigente; sin embargo, como dicen que entre cielo y tierra no hay nada oculto, uno de los camarógrafos que estaba registrando el acto, cuando se detuvo la fila, pudo darse cuenta que no tenían “los ganchos” y que solamente iban agarrados con sus manos a las espaldas, es decir que se trataba de un show mediático para que la gente creyera que estaban siendo tratados como criminales; incluso a uno lo captaron cuando le picó la nariz, alzó su brazo, se la rascó y después volvió a tomar la posición de estar esposado. ¿Cuál es el objeto de pretender engañar a la gente? Suponemos que en prisión tendrán todas las comodidades, teléfonos, televisión, laptop con Internet, porque se trata de caimanes de un mismo pozo.

Nos comentaba un conocido dirigente de Causa R en Lara, “me llama poderosamente la atención el bacheo que se está haciendo en estos días en el casco de Barquisimeto y las visitas del Cocosette a los barrios, ayer estaba en el malecón hoy está en San José, prácticamente la ciudad está cerrada ¿ será que este bichito le habrá tocado algo de los 3000 mil millones de dólares extraviados y está tratando de justificar esos verdes, realizando obras express que no hizo durante toda su gestión, pretendiendo levantarlas en una semana a fuerza de real, todo es posible en el mundo de la revolución. Lo cierto es que esta actitud del burgomaestre está produciendo “mucho ruido” y todo el mundo está averiguando ára ver que es lo que está pasando.

Por cierto, aseguran que entre las distintas obras que está impulsando el burgomaestre, hacen referencia a un aporte significativo para remozar la plaza Francisco de Miranda; sin embargo, al parecer ni los técnicos ni los políticos se dieron cuenta de que una parte de la pared perimetral de la Escuela Julio T. Arce se cayó y la institución educativa está expuesta a que cualquier persona de mal vivir, o inadaptado se introduzca y por maldad cause destrozos o se robe algunos de los insumos de la escuela, solamente por perjudicar a la institución, de manera que no quisiéramos pensar que hace falta que el gobernador Pereira, o el inquilino temporal de Miraflores, se tengan que ocupar de girar las instrucciones para que repare la pared perimetral de la escuela. Aseguran que una diputada de la Comisión de Contraloría del CLEL es la que pone al burgomaestre a pegar carreritas para resolver los problemas, confiamos en que lo haga nuevamente en esta oportunidad.

Milagro, Milagro, Milagro clamaban los vecinos de la calle Brion de la Urbanización Parque Los Libertadores, en el este de Barquisimeto, ya que después de pasar más de 1 año y 5 meses, el pasado domingo 26 de marzo volvieron a ver agua por las tuberías de sus residencias, caso que denunciamos en esta sección hace unas tres semanas atrás. En el correo que nos envían para darnos la buena nueva, agradecen a esta sección por haber visibilizado este problema, expresando su reconocimiento a la labor que cumplimos, como cajas de resonancia de aquellos que no tienen como hacerse escuchar; sin embargo, queremos recordarles a estos amigos y amigas que solamente cumplimos con nuestro deber como periodistas no comprometidos con sectores ni políticos, económicos ni de ninguna otra clases, nuestro compromiso ineludible es con nuestros lectores y con EL IMPULSO que nos permite aún vivir con dignidad, solo a ellos nos debemos. De allí que el lograr que se resuelva un problema, constituye para nosotros una de las más grandes satisfacciones.

Los personajes de Palavecino que la semana pasada escribieron a esta sección pidiendo un derecho a réplica al que no tenía ninguna justificiación, el pasado miércoles 29 de marzo convocaron a una reunión para las 7:30 en la vivienda de una señora que dizque pertenece al Comité de Tierras; aseguran que en la reunión supuestamente agredió verbalmente a la comunidad por la denuncia de los 10 $; sin embargo, a pesar de su molestia, le devolvió los 10 $ a cada una de las personas que los habían cancelado, unas 14 o 15 personas de las 65 que integran la comunidad. A los vecinos les llamó la atención que el “asesor” no estuvo presente aun cundo vive muy cerca del lugar donde se realizó la reunión. Les recuerdo que no es con insultos ni descalificaciones, como en política, se puede ganar seguidores, sino resolviéndoles los problemas con los recursos del Estado, antes de que se los roben.

La verdad que tal como andan las cosas en la política venezolana, específicamente en la oposición, donde aún no terminan de ponerse de acuerdo, no sabemos si felicitar a la flamante Comisión de Primarias de Lara o lamentar su designación, resultando lo único favorables que se trata de gente seria, responsable y defensora de los principios democráticos del país. Integran la Comisión: Nelly Cuenca de Ramírez, Luis Rodríguez López, Mazra Morales Matos, Leopoldo Marzullo González, Deborah Velasquez de Valecillos, Giorgio Reni Casas, Juan Tirado Espinoza, Heli Saúl Lizardo, Francisco Hernández Moya y Ruth Ron Navarrete. Tienen un gran compromiso con el pueblo larense y esperamos que no defrauden la confianza que en ellos se ha puesto, que no se vayan a dejar manipular por los partidos, que se estuvieron moviendo mucho para tratar de imponer a sus candidatos, pero se exponen a que la gente les perdería el respeto. Todos tendrán una lupa encima, pendiente, de sus actuaciones, así que mucha suerte.

Alerta roja, mucha atención. Nuevamente se está poniendo de moda la “burundanga” o Escopolamina, droga que se la untan a la persona, le dan a oler como un perfume y a los pocos minutos se pierde la noción del tiempo, la ubicación y pérdida del conocimiento, lo que aprovechan los desadaptados sociales para robarle las pertenencias, dinero, teléfono, joyas y si son mujeres corren el riesgo de ser violadas y tiradas en cualquier lugar, de manera que al medio pasar el efecto de la droga, el hombre o mujer están desubicados, incluso produce amnesia temporal, no saben a dónde dirigirse y hasta su vida corre serio peligro. Esta semana dos jóvenes fueron drogadas con burundanga supuestamente en un centro comercial de la Capital, estuvieron deambulando y fueron atropelladas por un vehículo, afortunadamente no perdieron la vida, pero creemos que aún deben estar pasando el susto. Así que hay que andar mosca, sobre todo cuando se les acerque algún desconocido a mostrarles algo.

Parece que la Policia Anticorrupción ha estado realizando varios allanamientos en la ciudad de Barquisimeto, donde al parecer viven algunos personajes vinculados de una u otra manera, con el negociado de lavado de dinero, a través del financiamiento de construcciones, de la adquisición de inmuebles en zonas residenciales para tumbarlos y remodelarlos, todo esto a plena luz del día y sin que se tenga ningún tipo de prudencia a la hora de realizar las operaciones, por supuesto sin intervención de la banca, que no tiene recursos para financiar créditos hipotecarios. En esta sección, a lo largo de los años llamamos la atención sobre muchos pseudo empresarios que se enriquecieron a través de Cadivi, que hicieron negocios con los enchufados, muchos de los cuales se marcharon al exterior y hoy se dan la gran vida en el imperio, en todo caso la justicia tarda pero no olvida. Por cierto que informan que la PNCC también ha estado haciendo allanamientos en Acarigua y Araure, en Portuguesa, específicamente en conjuntos residenciales y a personas vinculadas al comercio de gente del medio oriente y asiáticos.

Mucha angustia y preocupación ha generado el último instrumento legal aprobado por la AN 2020, ya que su implementación va a poner a echar carreritas a muchos enchufados, a gente del alto gobierno que va a comenzar a traspasar bienes inmuebles a testaferros y terceras personas, sobre todo aquellos que no tienen los soportes que les permitan justificar esas propiedades, ya que la Ley de Extinción de Dominio, es una fórmula jurídica que permite transferir al Estado la titularidad de los bienes relacionados con actividades consideradas como delito en la legislación contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de estupefacientes, así que a “correr piojos que allí viene el peine”. El carómetro de muchos de los diputados de la revolución, era todo un poema.

Conservamos largo con el Sargento de Nirgua, como político con mucho kilometraje recorrido, adelantó que no se va a pronunciar en estos momentos sobre las primarias, a la espera de que haya definiciones, dijo que ha conversado con todos los candidatos, con Capriles, con el Conde y que no tiene por qué ocultarlo, negó que gente de Futuro le esté abriendo camino al Conde en Lara; ratificó que no tiene aspiraciones presidenciales, pero no descarta postular su nombre nuevamente para la gobernación de Lara, evitando cometer los errores del pasado, así que sigue a la expectativa, a la espera de un mejor momento para pronunciarse, mientras tanto sigue manteniendo un bajo perfil, pero sin dejar de moverse en el mundo político, convencido que camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

